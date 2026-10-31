BYD pesifica los precios de todos sus modelos en venta en Argentina

La marca lanzó una promoción especial durante el fin de semana. Además, en algunos concesionarios, los valores se tomaron a un dólar más accesible

La china BYD Argentina anunció por primera vez la comercialización de toda su line up de vehículos en pesos.

La propuesta se extiende durante el fin de semana, y se aplica a los ocho modelos que venden en el país.

Los 20 puntos de venta oficiales distribuidos en distintas regiones tendrán la promoción, aunque en cada uno, se podrán encontrar oportunidades especiales.

La iniciativa incluye los dos modelos 100% eléctricos, Dolphin Mini y Yuan Pro; y los híbridos enchufables ATTO 2 , SEAL U DM-i, Ti7 DM-p; el sedán SEAL 5 DM-i y la pick-up Shark DMO.

Cuánto sales los autos de BYD en pesos

De acuerdo con los precios de BYD, los valores en pesos que estarán vigentes hasta el 31 de octubre son los siguientes:

Dolphin Mini: $35.990.000

Yuan Pro: desde $47.879.550

ATTO 2: $52.514.550

Song Pro DM-i: desde $54.832.050

SEAL U DM-i: $49.424.550

Ti7 DM-p: $97.319.550

SEAL 5 DM-i: $74.144.550

Shark DMO: $92.684.550

El Song Pro es un SUV mediano híbrido enchufable a muy buen precio.

Precios de BYD en pesos.

En algunos concesionarios, se pueden encontrar acciones especiales con más beneficios. Por ejemplo en Autotian, hay hasta u$s5.000 de beneficios con descuentos y servicios.

También hay descuentos especiales en algunos modelos, como el ATTO2. En este caso, BYD Simone ofrece una acción especial para aprovechar estos días.

La marca tiene que alcanzar los objetivos y está acelerando las promociones, aunque es la china más vendida del país y está en el puesto número 9 de las marcas líderes en patentamiento.

Además el Dolphin Mini es el eléctrico número uno en ventas, mientras que dentro de los SUV híbridos enchufables, el Song Pro es uno de los SUV medianos más vendidos del mercado.

Además de estos modelos, la marca vende la camioneta y un sedán, dos modelos recién llegados al país con lo último en tecnología.