Honda Navi 110 versus Corven Flow 150, ¿qué moto conviene comprar?

La marca del grupo Corven presentó su primer modelo Fun, donde la única exponente era de Honda. Las comparamos para saber cuál conviene

Honda Motor Argentina es la marca de motos que lidera la venta del mercado de las dos ruedas hace ocho años consecutivos. Sus modelos más masivos y vendidos son la Wave, la GLH 150, la XR 150L, XR 300 L Tornado.

Sin embargo, Honda tiene también una moto de baja cilindrada que, quizás no logró el posicionamiento que la marca esperaba, ya que se la anunciaba como la solución urbana más accesible, de bajo consumo, pero principalmente disruptiva: la Navi, cuyo precio se puede consultar en este enlace. Y si bien no está dentro del top 10 de las motos más vendidas en Argentina, aporta su granito de arena para que Honda cierre todos los meses en lo más alto en el ranking de ventas.

La Honda Navi 110 es una moto del segmento denominado Fun y era una de las pocas, por no decir la única de esta categoría de mini motos en Argentina, que, por su comprimido tamaño, en otros mercados funciona muy bien. En nuestro mercado, la recepción fue tibia.

El Grupo Corven Motos, que aglutina a marcas como Triumph, Kymco, Bajaj, Mondial y la marca que lleva el propio nombre del grupo, incursiona ahora hacia el segmento Fun con Flow 150 cc, una moto de diseño muy similar a la Honda Navi, pero que ofrece un motor con mayor cilindrada.

Diferencias de tamaño y autonomía entre Honda Navi y Corven Flow 150

La Corven Flow 150 es una moto que quiere seducir por su tamaño compacto y su agilidad para la ciudad. Pesa solo 106 kg y tiene una altura del asiento al suelo de 770 mm. Sus medidas totales son 1.820 mm de largo, 720 mm de ancho y 1.050 mm de alto.

La Flow es el nuevo modelo que llegó para competir con Honda Navi

Frente a la Honda Navi, tienen diferencias ínfimas en medidas, donde la Flow es 8 mm más alta, 12 mm más larga y 28 mm más angosta. La diferencia clara entre ambas se da en la disposición y el tamaño del tanque de nafta, ya que mientras el modelo de Corven tiene capacidad para 6,5 litros, el de Honda es de solo 3,5 litros.

Esto influye de manera drástica en la autonomía, ya que la Flow con un consumo promedio de 2,9 litros, podría andar hasta 224 km con un solo tanque. En tanto que, la Navi, con un gasto de 2,3 litros, su autonomía ronda los 150 km.

La Honda Navi tiene dimensiones más chicas que la nueva Corven Flow.

¿Cuál moto tiene más reacción?

Empezando por la Navi, la misma tiene un motor confiable, heredado de los scooters de la marca. Tiene 110 cc y 8 CV y su velocidad máxima ronda entre los 80 y 85 km/h. En la práctica es suave suave y silencioso.

El propulsor de la Corven Flow es de mayor cilindrada (150 cc) y cuenta con 9 CV y su velocidad máxima es de 100 km/h. Esto, le abre la posibilidad para circular por circunvalaciones o autopistas urbanas.

En qué fallan la Flow 150 y la Navi 110

Al ser modelos pequeños concebidos estrictamente para la ciudad, cuentan con suspensiones de recorridos cortos, aunque el modelo de Honda tiene aún menor (89 mm), lo que se traduce en un andar un poco más duro.

Los modelos Fun están apuntados a un público juvenil.

Uno de los puntos flacos de ambos modelos es su rodado muy pequeño.

Tanto la Flow 150 como la Navi 110, utilizan llantas de aleación de 12" adelante y de 10" atrás. Esto, es uno de los aspectos del porqué los modelos CUB con rodados más grandes (17" tanto adelante como atrás), son más elegidos, ya que una rueda más grande soporta mejor las imperfecciones del asfalto y termina resultando más segura.

Transmisión automática CVT en la Honda Navi y Corven Flow

Así como marcamos a las llantas de rodados pequeños como uno de los puntos controversiales de los modelos Fun, si le destacamos las transmisiones.

De este modo, tanto la Honda Navi como la Corven Flow 150 son motos 100% con transmisiones automáticas. Se tratan de cajas tipo CVT (Transmisión Variable Continua), que se acoplan a un embrague centrífugo seco y una transmisión final por correa.

Navi cuenta con el respaldo de Honda, la marca más vendida del país.

En el apartado de seguridad y frenos, la k sobre la Honda NAVi, ofreciendo un esquema superior y más moderno para detener el vehículo con total seguridad en el asfalto mojado o ante una emergencia.

¿Cuál responde mejor en frenada?

La Corven Flow combina un sistema de disco delantero más el sistema Frenada Combinada (CBS). Este sistema permite que, al accionar únicamente el freno trasero, el sistema distribuye automáticamente un porcentaje de la fuerza de frenado también a la rueda delantera, evitando que la moto patine de atrás o se bloquee la rueda trasera.

Del lado de la Honda Navi, el freno delantero es a tambor mecánico (130 mm), es decir no utiliza disco. También cuenta con el sistema combinado CBS, que balancea la presión entre ambas ruedas al usar la palanca izquierda.

Comparando ambos sistemas de frenados, la Corven Flow 150 gana con claridad, al ofrecer disco de freno delantero ya que es mucho más preciso al tacto que el de un tambor.

Una seduce por precio, la otra por trayectoria

La estrategia de lanzamiento de Corven posiciona a la Flow 150 con una agresiva ventaja económica frente a la moto de Honda. Tiene un precio sugerido al público de 2.590.990 pesos, mientras que la Navi cuesta 3.434.770 pesos.

Esta diferencia de casi 900.000 pesos a favor de Corven, la convierte en una moto con una muy buena relación precio/producto. Sin embargo, la trayectoria y el respaldo de Honda, pesa más y ello explica en parte por qué la brecha de valores.