Con el Ford Territory como líder, que se fabrica en China pero es de la marca americana, solo un modelo de marca asiática logró meterse en el top ten

Uno de los segmentos que más modelos suma en el mercado automotor 2026 es el de SUV, justamente porque los jugadores chinos que están llegando al país se especializan en esta categoría. Y entre los más vendidos, el Baic BJ30 es el único de marca asiática que logró meterse entre los 10 líderes en octubre.

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina -ACARA-, mientras que el Territory es el número uno, también fabricado en China pero de una marca americana como es Ford, este modelo de Baic se sigue consolidando como el más buscado de la nueva oferta.

Entre las características que posicionaron al BJ30 se encuentran su diseño, estilo Boxy, con líneas cuadradas y aventureras (como el Ford Bronco), y su precio accesible en comparación con los rivales.

Luego desembarcaron otras propuestas de marcas chinas con el mismo argumento que hoy están compitiendo por un lugar en el mercado, aunque Baic está fuertemente posicionado con el producto que crece 313% en ventas entre enero-octubre de 2026, en un sector automotor que cae 12 por ciento.

Cuáles son los SUV más vendidos

De acuerdo con el ranking de ventas del último mes, contemplando modelos de diferentes tamaños, tanto del segmento B como C que están en el top ten, los modelos más vendidos son los siguientes:

Ford Territory

El Ford Territory se ofrece en cuatro versiones, tres nafteras y una híbrida.

Es el SUV más vendido del mes y del año, con 1.791 unidades en octubre y 17.634 en el año. Crece un 44,8%. La última novedad fue la incorporación de la versión Platinum, la más equipada con motor naftero, ofreciendo de esta forma 4 opciones de equipamiento y una sola con motor híbrido.

Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris Cross es un SUV chico que ofrece opción de motor híbrido y naftero.

Logró quedar como el líder del segmento de los más chicos en octubre, con 1.256 unidades. De esta manera, en el mes pasado superó al VW Tera, que se había convertido en su gran rival. En el año lleva vendidas 10.292. Se lanzó en febrero por eso no hay registros del año anterior.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross, el SUV híbrido autorrecargable que fue el más vendido durante mucho tiempo.

El SUV mediano de la japonesa se recuperó este mes. Se patentaron 1.062 unidades. En el año lleva vendidas 9.708 SUV, pero con una baja fuerte comparado con 2025, afectado por los rivales chinos y el éxito de Ford. La caída es de -43,6%.

Volkswagen Tera

El Volkswagen Tera es el SUV de entrada a la familia SUV de la marca.

Quedó como el segundo SUV chico más vendido de octubre, con 1.005 unidades. Es el modelo de entrada de gama al segmento en la marca, aunque quedó con un precio más caro que el Nivus, que está un escalón más arriba. En el año es número uno en el segmento B, con 12.797 patentamientos y una suba de 395,6%.

Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker es un SUV del segmento chico que se fabrica en Argentina.

Con 963 unidades patentadas en el mes, supo ser el más vendido entre los SUV chicos, pero está cayendo en ventas. En el año acumula 11.582 unidades, con una caída anual de -28,1%.

Renault Kardian

El Kardian es el SUV chico que inició el cambio de era de Renault.

Se vendieron en octubre 842 y se ubica en el top tres del segmento B, un logro para este modelo que no venía bien posicionado. En el año lleva vendidas 6.717 unidades, con una baja de -36,0%.

Peugeot 2008: Es otro SUV del segmento B, con 706 unidades patentadas en octubre. En el año lleva vendidas 9.373 unidades, y a pesar de tener grandes incentivos con promociones y financiamientos, tiene una baja anual de -33,4%.

Baic BJ30

Baic BJ30, el SUV más vendido de una marca china en el país.

Con 571 patentamientos, quedó en el puesto ocho en ventas de SUV en octubre, como el modelo de una marca china más vendido del top ten en el país. Si se contabilizan únicamente los medianos, está tercero, detrás del Ford Territory y Toyota Corolla Cross. En el año acumula 5.928 unidades y registra un crecimiento de 313,1%.

Jeep Compass

El Jeep Compass se ubica en el segmento mediano, próximo a renovarse.

Se vendieron 462 unidades el mes pasado y en el año acumula 6.136 ventas. No logra recuperarse y perdió cuarto en su segmento mediano. En el acumulado anual cae un -37,7%.

Jeep Renegade

El Jeep Renegade pasó a ser el segundo modelo de ingreso a la gama SUV de la marca.

Se suma al top ten en el segmento chico con 448 ventas, un total de 4.778 en el año. La marca acaba de lanzar el hermano menor del Renegade, con quien competirá en la entrada de gama, el Avenger. En ventas anuales, el Renegade cae un -46,6%.

Volkswagen T-Cross

El Volkswagen T-Cross logró superar a Nivus en octubre dentro del segmento B.

Completa el top ten con 356 ventas en octubre, unas 4.917 unidades en el año. La marca tiene tres propuestas chicas, Tera, Nivus y este modelo, entre las cuales reparte sus ventas. En el año, los patentamientos caen -46,7%.

Cuál es el SUV que más creció en ventas

Si bien no entra en el ranking, uno de los modelos que más crece en ventas en el año pertenece a una marca china, y es el Chery Tiggo 7, con un incremento que supera el 9000 por ciento.

Este modelo se renovó, sumó versiones con nuevas tecnologías y, especialmente, tiene precios competitivos.

El Chery Tiggo 7 es uno de los modelos que más crece en el segmento.

De esta manera, la marca que fue la primera china en llegar al país, ahora en manos del grupo Corven, logró posicionar al SUV como una de las propuestas más atractivas en relación precio-producto.