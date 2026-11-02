Cuáles son las marcas y los autos eléctricos que más se venden en 2026
Puntos importantes
La venta de autos eléctricos crece en el mercado local, gracias a la llegada de nuevos jugadores que fueron "democratizando" la oferta, con precios más accesibles.
De acuerdo con los datos de patentamiento del último mes, se vendieron 699 unidades, frente a las 205 del mismo mes del año anterior. Si se comparan los 10 primeros meses del año con el mismo período de 2025, hubo un incremento de 654%, pasando de 893 unidades a 6.736.
En este escenario, 9 de los 10 modelos más vendidos son de marcas chinas, aunque completa el top ten el Chevrolet Spark, de la marca americana pero que también se fabrica en este país.
Por otro lado, hatch chicos, sedanes y SUV, son los que dominan las ventas de 0km eléctricos.
Cuáles son los 0km eléctricos más vendidos
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina - ACARA -, los 10 modelos más vendidos con motor eléctrico de octubre y el acumulado del año:son los siguientes:
- BYD Dolphin Mini: 376 - 3.711
- BYD Yuan Pro: 94 - 1.073
- Chevrolet Spark: 56 - 455
- JMEV Easy 3: 52 - 327
- Arcfox T1: 13 - 122
- Arcfox S5: 12 - 85
- Arcfox T5: 11 - 71
- GAC Motor AION UT: 10 - 25
- Dongfeng BOX: 9 - 30
- Geely EX5: 7 - 97
Marcas que más autos eléctricos venden
Entre las marcas más vendidas de autos eléctricos, el ranking de octubre y el acumulado del año es el siguiente:
- BYD: 470 - 4.784
- Chevrolet: 68 - 458
- JMEV: 52 - 327
- Arcfox: 41 - 293
- GAC Motor: 10 - 26
- Dongfeng: 9 - 30
- BMW: 7 - 15
- Geely: 7 - 97
- Baic: 5 - 306
- DFSK: 5 -31
Lo que se observa es una amplia ventaja de BYD sobre el resto de los líderes del top ten, con más de 4.000 unidades. Además, esta automotriz china, logró posicionarse en el top ten de las más vendidas del mercado total.
Si bien lleva mucha ventaja, también en las últimas semanas tuvo que recurrir a las promociones y descuentos para lograr los objetivos, ya que la competencia es cada vez mayor y las exigencias de la casa matriz son muy fuertes.
Por eso, la última acción de BYD fue pesificar sus precios y bajar el valor de algunos modelos, como el caso del ATTO2, que a fin de mes pasó de u$s33.900 a u$s31.900.
Otro dato es que, de las 10 líderes, solo Chevrolet no pertenece al mundo de las asiáticas, mientras que el resto son todas de origen chino.