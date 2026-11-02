Las ventas de estos modelos crecieron más de 600% en el año. Hay nuevos jugadores y cada vez más clientes se arriesgan a las tecnologías eléctricas

La venta de autos eléctricos crece en el mercado local, gracias a la llegada de nuevos jugadores que fueron "democratizando" la oferta, con precios más accesibles.

De acuerdo con los datos de patentamiento del último mes, se vendieron 699 unidades, frente a las 205 del mismo mes del año anterior. Si se comparan los 10 primeros meses del año con el mismo período de 2025, hubo un incremento de 654%, pasando de 893 unidades a 6.736.

En este escenario, 9 de los 10 modelos más vendidos son de marcas chinas, aunque completa el top ten el Chevrolet Spark, de la marca americana pero que también se fabrica en este país.

Por otro lado, hatch chicos, sedanes y SUV, son los que dominan las ventas de 0km eléctricos.

Cuáles son los 0km eléctricos más vendidos

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina - ACARA -, los 10 modelos más vendidos con motor eléctrico de octubre y el acumulado del año:son los siguientes:

BYD Dolphin Mini: 376 - 3.711

BYD Yuan Pro: 94 - 1.073

Chevrolet Spark: 56 - 455

JMEV Easy 3: 52 - 327

Arcfox T1: 13 - 122

Arcfox S5: 12 - 85

Arcfox T5: 11 - 71

GAC Motor AION UT: 10 - 25

Dongfeng BOX: 9 - 30

Geely EX5: 7 - 97

El BYD Dolphin Mini sigue siendo el auto eléctrico más vendido.

Marcas que más autos eléctricos venden

Entre las marcas más vendidas de autos eléctricos, el ranking de octubre y el acumulado del año es el siguiente:

BYD: 470 - 4.784

Chevrolet: 68 - 458

JMEV: 52 - 327

Arcfox: 41 - 293

GAC Motor: 10 - 26

Dongfeng: 9 - 30

BMW: 7 - 15

Geely: 7 - 97

Baic: 5 - 306

DFSK: 5 -31

Lo que se observa es una amplia ventaja de BYD sobre el resto de los líderes del top ten, con más de 4.000 unidades. Además, esta automotriz china, logró posicionarse en el top ten de las más vendidas del mercado total.

Chevrolet Spark, el SUV eléctrico que se fabrica en China, pero comercializa una marca tradicional.

Si bien lleva mucha ventaja, también en las últimas semanas tuvo que recurrir a las promociones y descuentos para lograr los objetivos, ya que la competencia es cada vez mayor y las exigencias de la casa matriz son muy fuertes.

Por eso, la última acción de BYD fue pesificar sus precios y bajar el valor de algunos modelos, como el caso del ATTO2, que a fin de mes pasó de u$s33.900 a u$s31.900.

Otro dato es que, de las 10 líderes, solo Chevrolet no pertenece al mundo de las asiáticas, mientras que el resto son todas de origen chino.