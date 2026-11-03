Las operaciones con vehículos de segunda mano se contraen, aunque sufren menos que el mercado de los nuevos. Los líderes siguen sin moverse del podio

La venta de autos usados cayó 2,6% interanual en octubre mientras se analiza cuáles son las marcas y autos eléctricos más vendidos, ya que se transfirieron 162.166 unidades frente a las 166.445 del mismo mes del año anterior. Si la comparación es contra septiembre, se observa en el mercado del usado una baja del 5,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 171.102 vehículos.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se llevan transferidos 1.539.549 unidades, esto es un 4% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 1.604.279 vehículos usados, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-

En este contexto, el Volkswagen Gol, Toyota Hilux y Ford Ranger se mantiene como los modelos más buscados por los consumidores.

Por marcas, Volkswagen lidera en el segmento de autos de pasajeros, mientras que Ford se impone en el de utilitarios livianos.

Los 10 autos usados más vendidos de octubre

Según ACARA, los autos y suv híbridos preferidos y más vendidos de octubre 2026 fueron los siguientes:

Volkswagen Gol: 8.632

Toyota Hilux: 6.192

Ford Ranger: 4.523

Volkswagen Amarok: 4.517

Chevrolet Corsa: 4.473

Peugeot 208: 3.601

Renault Clio: 3.416

Ford Ecosport: 3.211

Toyota Corolla: 3.176

Ford Fiesta: 3.152

De acuerdo con la venta de autos por marcas, Volkswagen lideró el mes, seguida por Chevrolet y Renault en market Share.

En utilitarios, Ford, Toyota y Volkswagen coparon el podio.

A diferencia de la venta de autos 0km, en los usados no hay bonificaciones y descuentos, pero la falta de créditos hace que no se cierren tantas operaciones, por eso la caída.

Por qué caen la producción y las ventas de autos 0km y usados

La venta de autos 0km cayó 12% en octubre y acumula una baja de 12% en el año, con una expectativa menor a lo previsto para 2026.

Desde las automotrices, también están bajando las previsiones para 2027, un año donde a los problemas económicos de la gente, con la caída del consumo, se suman las elecciones, que siempre generan incertidumbre.

La contracara es la llegada de nuevas marcas, más modelos, y el crecimiento de las importadas, que pasaron a tener un 14% del market share, cuando el año pasado no llegaban a los dos dígitos. Sin embargo, su crecimiento fue a raíz de la baja de las marcas tradicionales.

En el caso de la producción, se sumaron dos hechos nuevos como la fabricación de la nueva Renault Niagara en Córdoba y la producción de la nueva generación de Toyota Hilux en Zárate, con una ampliación de las inversiones.

Por otro lado, plantas como El Palomar, donde se producen Peugeot 208 y 2008, y Ford en Pacheco, donde fabrica Ranger, anunciaron reducción de la fabricación de sus modelos por caída en las ventas.

Para el año próximo la evolución de la demanda exterior también será clave para ver cómo se dispara el crecimiento de la industria argentina.