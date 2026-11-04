Los 10 autos 0 km que menos nafta consumen en Argentina: cuánto gastan cada 100 km

Los modelos más eficientes del mercado argentino combinan motores nafteros y eléctricos. El ranking compara cuánto combustible gastan cada 100 km

El consumo de combustible es uno de los aspectos que más inciden en el costo de mantener un auto. En noviembre de 2026, el mercado argentino ofrece distintas alternativas para quienes buscan reducir el gasto de nafta, entre ellas modelos híbridos y vehículos con motores convencionales de bajo consumo.

Entre las opciones con mejores registros aparecen vehículos de Toyota, Honda, DS, Suzuki, Citroën y MG. Algunos necesitan menos de cinco litros de combustible para recorrer 100 kilómetros en ciclo mixto, de acuerdo con los consumos informados para sus respectivas motorizaciones.

Los 10 autos que menos combustible consumen en Argentina

A partir de una comparación de los consumos declarados para modelos comercializados en el país, estos son diez vehículos que se destacan por su eficiencia:

Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: declara un consumo combinado de 3,9 litros cada 100 kilómetros . En ciudad registra 3,3 litros y en el ciclo extraurbano, 4,3 litros. Honda Civic Advanced Hybrid: su etiqueta de eficiencia energética argentina informa un consumo mixto de 4,1 litros cada 100 kilómetros . En ciudad registra 2 litros y en el ciclo extraurbano, 5,4 litros. DS 3 Étoile Hybrid: aparece con un consumo combinado de 4,1 litros cada 100 kilómetros en un relevamiento comparativo de modelos disponibles en Argentina. La ficha técnica local confirma su motorización híbrida de 48 voltios, aunque no publica ese valor de consumo. Suzuki Swift Hybrid GLX MT: informa un rendimiento mixto de 23,8 kilómetros por litro, equivalente a aproximadamente 4,2 litros cada 100 kilómetros . La variante automática GLX CVT registra 23,2 km/l, unos 4,3 litros cada 100 kilómetros. Toyota Corolla Cross HEV 1.8 XEI eCVT: su etiqueta de eficiencia energética informa un consumo mixto de 4,4 litros cada 100 kilómetros . En ciudad registra 4 litros y en el ciclo extraurbano, 4,7 litros. Toyota Corolla HEV 1.8 XEI: registra un consumo combinado de 4,4 litros cada 100 kilómetros , según su etiqueta de eficiencia energética argentina. Los valores urbano y extraurbano son de 4 y 4,7 litros, respectivamente. Citroën C4 Hybrid Plus: declara un consumo mixto de 4,4 litros cada 100 kilómetros , con 3,8 litros en ciudad y 4,7 litros en el ciclo extraurbano. MG MG3 Hybrid+ Comfort: informa un consumo combinado de 4,4 litros cada 100 kilómetros , según los datos publicados por el concesionario oficial de la marca en Argentina. Honda Accord Advanced Hybrid: su etiqueta de eficiencia energética argentina registra un consumo mixto de 4,5 litros cada 100 kilómetros . En ciudad alcanza los 2,4 litros y en el ciclo extraurbano, 5,7 litros. Toyota RAV4 HEV Limited AWD: completa la selección con un consumo mixto informado de 4,6 litros cada 100 kilómetros .

Los registros muestran la presencia de la tecnología híbrida entre los vehículos con menor consumo declarado. Sin embargo, los resultados también dependen de la motorización, la transmisión y el procedimiento de medición utilizado.

Cómo se mide el consumo de combustible de un auto

Para comparar el rendimiento de distintos modelos es importante observar qué tipo de medición se utiliza. En Argentina, la etiqueta de eficiencia energética vehicular informa el consumo específico de combustible y las emisiones de dióxido de carbono (COâ).

Según la Secretaría de Energía, los datos de esa etiqueta se obtienen mediante ensayos realizados de acuerdo con la norma IRAM/AITA 10274-1. Este procedimiento establece la metodología para medir el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos livianos.

La información permite conocer los resultados en distintos ciclos de conducción: urbano, extraurbano y mixto. Este último es especialmente útil para realizar comparaciones entre modelos, siempre que las cifras correspondan a procedimientos equivalentes.

Los valores corresponden a pruebas de laboratorio y no necesariamente coinciden con el gasto que tendrá cada conductor en el uso cotidiano. El estilo de manejo, el mantenimiento, la carga del vehículo y las condiciones ambientales y geográficas pueden modificar el rendimiento.

Por eso, antes de comprar un auto, conviene revisar la etiqueta o la ficha técnica de la versión específica y comprobar que el consumo informado corresponda a la motorización que se está evaluando.