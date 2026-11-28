Con ventas que crecen, las marcas apuntan a todos los segmentos, y la premium también pensó en usuarios que buscan lo clásico y piensan en el bolsillo

El mercado de las motos en Argentina atraviesa una etapa de crecimiento, tanto por la llegada de nuevos jugadores como por el incremento de las ventas. Al mismo tiempo, el volumen permite que los segmentos de mayor cilindrada empiecen a ganar terreno.

En este escenario, Triumph logró dar en el blanco con una propuesta que redefine el acceso a sus motos: la Triumph Scrambler 400 X, un modelo que apunta a clientes que buscan cada vez más valor por su inversión.

A simple vista, se trata de una moto de líneas clásicas tan sobria y sencilla que su verdadero encanto pasa desapercibido para el ojo inexperto. Sin embargo, al detenerse en los detalles se revela una calidad superior, respaldada por una marca que trasladó todo su ADN tecnológico a un formato más accesible.

El gran acierto de la casa británica radica en su posicionamiento comercial, al ofrecer un producto de alta gama con un precio de $11.000.000. No busca competir en volumen, sino seducir a un público exigente que prioriza la exclusividad, el diseño y la durabilidad sin resignar racionalidad financiera. A esto se le suma un factor clave para el bolsill: el mantenimiento está fijado cada 16.000 kilómetros. Esta característica diferencia notablemente a la Scrambler 400 X frente a sus competidoras directas, abaratando los costos operativos anuales.

Qué motor y equipamiento tiene la Triumph Scrambler 400 X

Bajo la estética retro de la 400 X se esconde un despliegue técnico de última generación. Su motor es monocilíndrico de 4 tiempos y 398,15 cc, con inyección electrónica Bosch, embrague anti-rebote asistido y caja de 6 velocidades. Tiene refrigeración líquida y doble árbol de levas (DOHC), con 40 CV y 37,5 Nm.

El acelerador es electrónico ride-by-wire que garantiza una respuesta sumamente dócil y precisa.

La 400 X tiene llantas de 19 pulgadas adelante y de 17 atrás.

Luego tiene un chasis híbrido perimetral en acero con basculante de aluminio. Equipa una horquilla invertida delantera de 43 mm y un monoamortiguador trasero ajustable (ambos con 150 mm de recorrido), garantizando un confort de marcha sobresaliente.

El apartado de frenos confía en componentes de primer nivel, destacando el disco delantero de 320 mm con pinza radial de 4 pistones y sistema ABS, complementado atrás por un disco de 230 mm con ABS desconectable para incursiones off-road. Calza neumáticos Metzeler Karoo Street sobre llantas de 19 pulgadas adelante y 17 atrás.

El motor asegura un buen rendimiento en ruta y en ciudad.

Con un peso en orden de marcha de 179 kg, una altura de asiento accesible de 835 mm y un tanque de 13 litros (con un consumo homologado aproximado de 3,5 litros cada 100 km), se posiciona como una herramienta sumamente versátil.

Herencia clásica con posición de manejo erguida

La 400 X hreda las líneas y siluetas atemporales de la icónica familia Bonneville de Triumph, con un tanque de combustible esculpido de 13 litros que incluye el escudo triangular de la marca y la clásica franja "Scrambler".

En su diseño incluye protectores para el faro delantero, que es redondo, el radiador y el cárter del motor. Cuenta con manillar ancho con almohadilla central, cubremanos y un guardabarros delantero más largo.

Su estética retro se combina con algunos elementos modernos como las luces led.

Su asiento de diseño con costuras está situado a 835 mm del suelo, generando una posición de manejo erguida, y cómoda para viajes largos.

Lo que se observa es que sobresale el motor, el escape ascendente característico del estilo Scrambler y los acabados metálicos premium.

La iluminación es full LED y tiene un panel de instrumentos que fusiona estética retro con información digital, además de un puerto USB-C.

Comportamiento dinámico

En el plano del andar, la posición de manejo es sumamente cómoda. Las asistencias electrónicas —tanto el control de tracción como el ABS— operan con absoluta sutileza, aportando confianza al conductor.

La Trimuph 400 X se destaca por la postura de manejo cómoda.

Gracias a su acelerador electrónico, la moto muestra una gran docilidad en entornos urbanos, pero no desentona en ruta abierta. Y si el camino se transforma en tierra o ripio, la configuración de sus suspensiones y sus neumáticos mixtos permiten transitar con total soltura, demostrando que su estética scrambler es tanto funcional como estilística.

En resumen, la Triumph Scrambler 400 X demuestra que "no hace falta gritar para llamar la atención". Es una moto que se valoriza en el uso cotidiano, ofreciendo una construcción esmerada, componentes de alta gama (como sus frenos ByBre) y un costo de mantenimiento sumamente competitivo.

Una opción inteligente para quienes buscan dar el salto al segmento premium sin renunciar a la versatilidad diaria.