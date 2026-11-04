Se cuadriplicó la venta de autos híbridos y eléctricos y ya representan el 16% de los 0km

Con la llegada de 69 modelos, las ventas de vehículos con motores eléctricos, híbrodos e híbridos enchufables crecieron 264% entre enero y septiembre

La infraestructura de carga es el factor clave para la futura sostenibilidad y expansión del segmento.

Beneficios arancelarios y el auge de marcas chinas como BYD y Toyota impulsan este crecimiento.

Los autos electrificados cuadriplicaron ventas en Argentina, logrando un 16.1% de cuota de mercado.

La venta de autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos cuadriplicó las ventas en Argentina los primeros nueve meses del año comparado con el mismo período del año pasado, llegando a 66.265 unidades. Este desempeño se dio en un contexto de retracción del mercado total de 0km, que acumuló una caída del 13,5 por ciento.

Con estos resultados, los vehículos híbridos (HEV), hibridos enchufables (PHEV), mild hybrid (MHEV), Autonomía Extendida (REEV) y eléctricos (BEV) alcanzaron una participación del 16,1% sobre el total de patentamientos de autos y comerciales livianos en lo que va del año.

Por tecnología, los HEV lideran con el 53% de las ventas acumuladas dentro de la categoría de electrificados. Sin embargo, los PHEV dieron el salto más fuerte (6.500%) y treparon al 22% de participación, desplazando al tercer lugar a los MHEV, 15%. La oferta se completa con los 100% eléctricos 9% y los REEV, 1%.

En marcas, el mapa de la electromovilidad tiene dos marcas líderes: Toyota (19,9%) y BYD (18,5%) reúnen casi cuatro de cada diez unidades vendidas en el acumulado del año, seguidos por Ford (12,1%), BAIC (8,9%) y Chery (6,9%). Las cinco primeras marcas explican el 66% del segmento.

Cómo ayuda el arancel a la venta de autos electrificados

Los beneficios arancelarios para la importación de extrazona son el principal impulsor de este segmento. A su vez, los vehículos de origen chino combinan la mayor participación y las mayores tasas de crecimiento en casi todas las tecnologías.

De los híbridos convencionales (HEV), las unidades chinas concentran el 27% del mercado total y experimentaron un salto interanual del 2.655% (pasando de 650 a 17.910 unidades). En contraste, los híbridos brasileños (que ingresan sin arancel por Mercosur) acumulan el 19% del total y crecen a un ritmo mucho menor: el incremento fue de 17% frente al año anterio, pasando de 10.658 a 12.535 unidades.

BYD es la marca que más autos eléctricos vende en el país.

A nivel normativo, el esquema experimentó una reconfiguración clave con la publicación del Decreto 1128/2026. Esta norma dejó atrás el tope único original (USD 16.000) y segmentó el beneficio arancelario (0%) según el costo y complejidad de cada tecnología:

MHEV (Mild Hybrid): Mantienen el tope FOB en u$s16.000.

HEV y PHEV (Convencionales y Enchufables): Elevan su tope FOB a u$s18.000.

BEV (100% Eléctricos): Al ser la tecnología más costosa, su tope FOB salta a u$s35.000.

El régimen mantiene un cupo anual de 50.000 unidades. Por su parte, la DNGPI solo modificó asignaciones previas mediante la Disposición 375/2026, y la convocatoria para el cupo 2027 continúa pendiente.

Cantidad de lanzamientos en el año

La cantidad de lanzamientos que hubo en 2026 va en un camino diferente a la demanda. De los 69 modelos incorporados en los últimos seis meses, el 65% son 100% eléctricos (23) o híbridos enchufables (22). Sin embargo, en las ventas acumuladas los HEV explican el 53% del volumen y los BEV apenas el 9%.

Toyota es otra de las marcas líderes en electromovilidad con Corolla Cross, Corolla y Yaris Cross.

La renovación de la oferta todavía tiene un impacto acotado sobre el volumen. Los modelos nuevos sumaron 2.740 unidades entre abril y septiembre, el 5,9% de las ventas del período, aunque en septiembre ya alcanzaron el 12,3%.

Ese volumen también está concentrado en siete lanzamientos, que explican el 72% de las unidades. Se trata de:

BYD Seal U DM-i (523)

Suzuki Swift (424)

Chery Tiggo 7 PHEV (316)

Lynk & Co 01 (221)

Otros 43 modelos no superaron las 10 unidades.

Muchos de ellos son versiones premium o de nicho que amplían el catálogo sin incidir en la escala.

En los BEV el contraste es más marcado: los 23 lanzamientos sumaron apenas 146 unidades. Se destaca, en cambio, el ingreso de los vehículos de autonomía extendida (REEV): cuatro modelos de Leapmotor, BAIC y Changan totalizaron 478 unidades, y el BAIC X55 registró 165 patentamientos en su mes de debut.

Leapmotor C10, uno de los líderes en tecnología híbrida extendida (REEV).

En el caso de los enchufables, la brecha se asocia más a la infraestructura de carga que a la disponibilidad de producto. Argentina cuenta con unos 318 puntos de carga públicos o semipúblicos para una flota enchufable (BEV + PHEV) de alrededor de 19.400 unidades. Eso equivale a unos 61 vehículos por punto de carga, frente a 21 en Chile, 25 en Brasil y un promedio global de alrededor de 11 (IEA).

Además, el AMBA y la provincia de Buenos Aires reúnen cerca del 70% de la red pública. La carga domiciliaria resuelve la mayor parte de la demanda energética, pero la carga rápida (DC) en rutas y para usuarios sin cochera sigue siendo el principal cuello de botella para escalar el segmento.

Las marcas líderes en ventas de nuevos motores

El mapa de la electromovilidad no es homogéneo: cada tecnología tiene su propio referente y su propia lógica competitiva con los siguientes líderes:

BYD domina los enchufables : concentra el 72% de los BEV, apoyado en el Dolphin Mini y el Yuan Pro.

: concentra el 72% de los BEV, apoyado en el Dolphin Mini y el Yuan Pro. BYD también tiene 54% de los PHEV con cuatro modelos: Atto 2, Song Pro, Shark y Seal U DM-i.

con cuatro modelos: Atto 2, Song Pro, Shark y Seal U DM-i. Toyota conserva el liderazgo en HEV con el 37% del segmento

con el 37% del segmento Chery encabeza los MHEV con el Tiggo 7 (29%).

con el Tiggo 7 (29%). Ford consolidó su participación con Territory, el modelo de mayor volumen de la electromovilidad en el acumulado del año, con 7.654 unidades.

En consecuencia, el liderazgo del segmento se concentra en dos marcas: Toyota (19,9%) y BYD (18,5%) reúnen casi cuatro de cada diez unidades vendidas en el acumulado del año, seguidos por Ford (12,1%), BAIC (8,9%) y Chery (6,9%). Las cinco primeras marcas explican el 66% del segmento.

La foto marca una ruptura respecto de 2025. Hace un año Toyota concentraba el 61% de los patentamientos de híbridos y eléctricos casi sin competencia, con producción brasileña que ingresaba sin arancel por el Mercosur. Su volumen siguió creciendo (+20%), pero el mercado se multiplicó por 3,7 y su participación cayó a una quinta parte.

El espacio lo ocuparon marcas que ingresaron por el cupo de extrazona. Por eso, el origen funciona como el principal ordenador de la estructura.

Las tecnologías más nuevas (BEV y PHEV) son a la vez las más concentradas y las de mayor peso chino (91% y 93%). Las más maduras se reparten entre más actores: en HEV, el origen chino (51%) convive con el brasileño (35%), y en MHEV prevalece la oferta europea y coreana, con China en apenas el 31%.

Cómo viene el mercado

Con una participación del 16,1% sobre los patentamientos acumulados, la electromovilidad se consolida como un componente estructural del mercado de 0 km.

La sostenibilidad de esta trayectoria dependerá de tres factores:

La continuidad del régimen arancelario, cuya convocatoria para 2027 aún no fue formalizada

El desarrollo de la infraestructura de carga, que hoy registra unos 61 vehículos enchufables por punto público

La consolidación de las redes de posventa, cada vez más relevantes a medida que las marcas ganan escala.

En contraste con el dinamismo de las ventas, su incidencia sobre el parque sigue siendo marginal: los vehículos electrificados representan menos del 1% del total en circulación.