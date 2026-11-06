El Gobierno dividió en grupos a las marcas que pedirán cupo para importar autos

Se anunció en el Boletín Oficial. De esta manera, queda sin efecto la división 50 por ciento para terminales de ADEFA y 50 por ciento para CIDOA

El Gobierno argentino anunció cambios en la normativa para asignar el cupo de autos híbridos y eléctricos que se podrán importar sin arancel en 2027.

La disposición publicada en el Boletín Oficial establece que las marcas serán separadas en diferentes grupos, de forma que deja sin efecto la división de 50% para las terminales agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina -ADEFA- y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Argentina -CIDOA-

El cambio implica que el cupo de Adefa se repartirá en función de las cifras de producción de vehículos que hayan registrado en los últimos meses y las ventas de vehículos electrificados en el último año.

Se definirán unas 750 unidades por empresa de Adefa y el resto se repartirá según la participación de cada una: 65% según datos de producción de Adefa y 35% según patentamientos de vehículos electrificados de Acara. Estos datos se considerarán dentro del período 2024 y octubre 2026. En el caso de los importadores de Cidoa, el cupo será repartido en función de la actividad registrada por cada grupo importador en los últimos meses.

Cómo será el reparto de cupo 2027 para importadores

Tal como se estableció en el Boletín Oficial, los importadores se organizarán de la siguiente forma:

Importadores grandes, más de 9.000 unidades históricas, recibirán el 60% del cupo de Cidoa

Importadores medianos tramo 1, entre 2.000 y 9.000 unidades, recibirán el 12%

Importadores medianos Tramo 2, entre 700 y 2.000 unidades, con el 6%

Importadores pequeños, menos de 700, con el 2%

Importadores nuevos, el 20%, con subreservas del 10% para tecnologías innovadoras y 10% para quienes comprometan infraestructura de carga eléctrica.

Uno de los motivos que llevó a la diferenciación tiene que ver con que muchas marcas pidieron el cupo pero no cumplieron con las ventas, y ni siquiera tuvieron los modelos en el país.

¿Dónde entra Tesla dentro del cupo?

Tesla, que acaba de anunciar su llegada al país, se ubica dentro de los nuevos importadores. Esta marca hará una inversión en cargadores eléctricos con YPF.

Uno de sus espacios de exhibición estará en el Unicenter Shopping, y se abrirá el 20 de noviembre.

Plazos para el nuevo cupo 2027

De acuerdo con el Boletín Oficial, el plazo para la presentación del cupo de unidades sin aranceles cerrará el próximo 17 de noviembre.

A partir de esta medida, Pablo Agustin Lavigne, el secretario de Industria y Comercio, y Pablo Pejlatowicz, el director nacional de Gestión de Política Industrial, serán quienes realicen "convocatorias específicas" para evaluar las condiciones de cada automotriz.

Recordemos que esta medida permite importar autos extrazona son el arancel del 35%, logrando una reducción de los precios.