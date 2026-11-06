El Gobierno elimina otras 72 oficinas del Registro del Automotor y reorganiza los trámites

La medida alcanza a 67 oficinas que serán suprimidas y a otras 5 que ya habían sido eliminadas pero aún debían completar su cierre operativo

El plan busca concentrar funciones, reducir la dependencia física y potenciar las gestiones y documentación digitales.

Los dominios y trámites afectados se reasignarán a las dependencias que continúen operativas, habilitando su competencia.

El Gobierno cierra 72 oficinas del Registro Automotor, en una nueva fase de reorganización y digitalización del sistema.

El Gobierno dispuso el cierre operativo de 72 dependencias del Registro de la Propiedad del Automotor en distintas provincias y avanzó con una nueva etapa de la reorganización del sistema registral. La medida, establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, alcanza a 67 registros que serán suprimidos y a otras cinco oficinas que ya habían sido eliminadas por una resolución anterior, pero todavía debían completar su cierre operativo.

La disposición, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios concrete el cierre de las dependencias y reasigne los dominios radicados en ellas a oficinas que continúen funcionando.

La decisión forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de 2026. El programa busca modificar progresivamente el funcionamiento de los registros, con menos dependencia de las oficinas físicas, mayor digitalización de la documentación y concentración de competencias en las sedes que permanezcan abiertas.

Qué registros del automotor cerrarán en cada provincia

La reorganización alcanza a distintas jurisdicciones del país, con una concentración de oficinas en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En la provincia de Buenos Aires se dispuso la eliminación de 19 registros, entre ellos dependencias de:

Azul

Balcarce

Carhué

Coronel Dorrego

General Belgrano

General La Madrid

General Rodríguez

Juan Bautista Alberdi

Laprida

Lobos

Luján

Merlo

Pigüé

Quilmes

Rojas

San Pedro

Tandil

Trenque Lauquen

Zárate

En la Ciudad de Buenos Aires se suprimirán siete oficinas: cinco registros con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y dos registros de automotores.

Córdoba tendrá diez dependencias alcanzadas, ubicadas en Córdoba capital, Deán Funes, Huinca Renancó, Jesús María, Las Varillas, Mackenna, Marcos Juárez, Morteros, Río Cuarto y San Francisco.

En Santa Fe se eliminarán 12 registros, correspondientes a:

Chañar Ladeado

Esperanza

Firmat

Las Rosas

María Teresa

Venado Tuerto

Rafaela

Rufino

San Carlos Centro

San Genaro

Totoras

San Justo

Santa Fe capital

Vera

También habrá cierres en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Por otra parte, el Anexo II incluye cinco oficinas cuyo cierre operativo deberá concretarse: La Matanza N° 8, Mercedes N° 1 y Morón N° 1, en Buenos Aires; Concepción del Uruguay N° 3, en Entre Ríos; y Rosario N° 3, en Santa Fe. Estas dependencias habían sido suprimidas mediante la Resolución 19/2025.

Qué pasará con los trámites y los dominios de los vehículos

Uno de los puntos centrales de la resolución es la reasignación de los dominios que actualmente están radicados en los registros suprimidos. La Dirección Nacional deberá distribuirlos entre las oficinas que permanezcan operativas y adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias.

Además, la normativa habilita a los Registros Seccionales que continúen funcionando a inscribir trámites de distintas categorías, independientemente de la competencia que tenían asignada originalmente.

De esta manera, podrán intervenir en operaciones vinculadas con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables. Para hacerlo, deberán contar con una orden previa de la Dirección Nacional.

La resolución también establece que los encargados titulares de los registros que absorban nuevas competencias conservarán sus cargos y que sus nombramientos se extenderán a la nueva denominación registral.

Cómo es la reforma de los registros del automotor que impulsa el Gobierno

El proceso de reorganización comenzó en 2024, en el marco de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. En julio de ese año, mediante la Resolución 209/2024, el Ministerio de Justicia dispuso la eliminación de 136 Registros Seccionales de distintas competencias.

En enero de 2025, la Resolución 19/2025 amplió esa reorganización y ordenó suprimir otras 155 dependencias. La medida alcanzó principalmente a registros intervenidos o que no contaban con encargados titulares. La resolución actual retoma ese proceso y dispone completar el cierre operativo de cinco oficinas que ya habían sido incluidas en aquella disposición.

En paralelo, el Gobierno avanzó con cambios en el funcionamiento administrativo. En agosto de 2024, la Resolución 272 eliminó las restricciones territoriales que delimitaban la competencia de cada registro. Desde entonces, los usuarios pueden elegir en qué Registro Seccional realizar sus trámites, mientras que las oficinas habilitadas pueden asumir gestiones que antes correspondían a otras dependencias.

Esa misma resolución estableció la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA), herramientas destinadas a reducir el uso de documentación en papel y permitir que los antecedentes registrales puedan consultarse de manera digital.

Otro paso fue la implementación del Registro Único Virtual (RUV) en febrero de 2025, que inicialmente habilitó la inscripción virtual de automotores 0Km, nacionales e importados, bajo determinadas condiciones. También se desarrolló el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), un sistema informático que permite canalizar trámites y automatizar controles mediante la conexión con bases de datos de organismos públicos.

En materia de costos, el Ministerio dispuso una reducción del 20% en el arancel de inscripción inicial de vehículos y maquinaria gestionados a través del RUV. En febrero de 2026, esa reducción fue prorrogada por un año.

Qué establece el plan de digitalización aprobado en 2026

En julio de 2026, el Ministerio de Justicia aprobó mediante la Resolución 306 el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que reúne los distintos cambios normativos y tecnológicos impulsados desde 2024.

El programa contempla tres ejes: la transformación digital de los trámites, la reorganización institucional de la Dirección Nacional y de los registros seccionales, y la adecuación normativa para consolidar el nuevo esquema.

Entre sus objetivos figura avanzar con la digitalización de los legajos de los vehículos, comenzando por los más recientes y continuando progresivamente con los más antiguos. La documentación deberá incorporarse a un repositorio digital, con mecanismos de identificación, consulta, seguridad y trazabilidad.

El plan también prevé modificar el funcionamiento de la Dirección Nacional, para que deje de estar centrada principalmente en la administración de estructuras físicas y avance hacia tareas de supervisión registral, gestión de datos, interoperabilidad, auditoría e innovación tecnológica.

En ese marco, el cierre de nuevas oficinas constituye una parte de una transformación más amplia: el Gobierno busca concentrar las funciones registrales en menos dependencias y desarrollar herramientas que permitan realizar cada vez más trámites de manera remota.