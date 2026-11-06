Se vendieron 2.5 millones de unidades en todo el mundo. Hoy está de vuelta en Argentina con un restyling de su octava generación

El Golf GTI regresa a Argentina tras 6 años. Es el más potente (265 CV, 2.0 TSI) y cuesta u$s65.000.

Desde Santiago del Estero. En el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, un lugar apropiado para poner a prueba el máximo potencial de este ícono de la industria automotriz, Volkswagen lanzó de manera oficial el Golf GTI.

El modelo regresa a la Argentina después de 6 años de ausencia, con el plus de ser el Golf más potente de toda la historia.

Con un motor naftero 2.0 TSI que entrega 265 CV y 370 Nm, asociado a una transmisión automática DSG, con levas al volante, este vehículo llega para volver a sentir toda su esencia.

El precio de venta ya fue informado de manera oficial por la marca, y en noviembre de 2026 es de 65.000 dólares. El modelo ya está a la venta en los concesionarios.

Cómo es el nuevo Golf GTI

El diseño del nuevo modelo conserva los rasgos que identifican al GTI desde 1976, y aunque a lo largo de las distintas generaciones fue evolucionando, mantiene los rasgos que lo unen con los fanáticos.

En el frente se destacan el paragolpes deportivo, la rejilla con estructura de panal, una franja LED y el logotipo Volkswagen iluminado.

El Golf GTI tiene un diseño moderno, pero no pierde la esencia.

El sistema de iluminación incluye faros delanteros IQ.LIGHT LED Matrix, faros antiniebla con función de luz de curva y faros traseros LED 3D con indicadores de giro dinámicos. En la parte posterior, la doble salida de escape completa el diseño deportivo.

Deportividad en el interior

El habitáculo incorpora asientos delanteros deportivos con tapizado de cuero, calefacción y ventilación. El asiento del conductor ofrece regulación eléctrica, memoria y ajuste lumbar eléctrico.

El volante multifunción revestido en cuero cuenta con levas y calefacción. Los pedales y el reposapiés de acero inoxidable cepillado, junto con las inserciones decorativas "Mesh" en color Carbon Grey, completan la ambientación interior. También dispone de techo solar panorámico e iluminación ambiental configurable en 30 colores.

El puesto de conducción combina el instrumental digital Digital Cockpit Pro con un sistema multimedia de pantalla de 12,9 pulgadas, navegación y asistente de voz IDA. La conectividad inalámbrica App-Connect permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento incluye cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y sistema de sonido Harman Kardon con subwoofer.

Además, ofrece climatizador Air Care Climatronic de tres zonas, acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Cuenta también con espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores de regulación eléctrica y calefaccionados.

Motor, seguridad y asistencias a la conducción

El nuevo Golf GTI tiene un motor naftero 2.0 TSI de cuatro cilindros que entrega 265 CV de potencia y 370 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague DSG de siete velocidades, con levas al volante. Es el más potente de las ocho generaciones.

La tracción delantera se complementa con dirección progresiva, suspensión deportiva y eje trasero multilink. El selector de perfiles de conducción permite ajustar la respuesta del vehículo según las preferencias del conductor.

El modelo equipa frenos a disco en las cuatro ruedas, cálipers pintados en rojo y llantas de aleación ligera "Jerez" de 18 pulgadas, con neumáticos 225/40 R18.

El nuevo Golf GTI incorpora control de velocidad crucero adaptativo ACC con función Stop & Go, asistente de mantenimiento de carril Lane Assist, asistente de cambio de carril Side Assist y asistente de salida de estacionamiento.

También dispone de Front Assist con detección de peatones y Dynamic Light Assist para la gestión de las luces altas. El equipamiento de seguridad incluye control electrónico de estabilidad, sistema de control de presión de los neumáticos y sistema de protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash.

Los siete airbags se distribuyen en dos frontales, dos laterales delanteros, dos de cortina con cobertura para las plazas delanteras y traseras, y uno central entre el conductor y el acompañante.

El modelo cuenta además con anclajes ISOFIX, alerta visual y acústica de cinturones de seguridad y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Tres letras y 50 años de historia

Desde su lanzamiento en 1976, el Golf GTI combina el carácter de un deportivo con la practicidad de un vehículo de uso cotidiano. Su regreso a la Argentina coincide con el 50.º aniversario del modelo y abre un nuevo capítulo de su historia en el país.

El nuevo Golf GTI se ofrece a un precio de u$s65.000, con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, e incluye los primeros tres servicios de mantenimiento.