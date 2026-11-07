Chicas, compactas y medianas lideran un ranking que recibe cada vez más jugadores. Además, hay varios por renovarse. Las ganadoras de 2026

La venta de 0km está sufriendo una baja de13% en 2026, con una fuerte retracción de los vehículos nacionales y Mercosur, a diferencia de los importados de otros mercados, como los chinos, que ganan protagonismo.

Sin embargo, las preferencias de los clientes están bien marcadas y esto da algunas ventajas a diferente segmentos. Por ejemplo los SUV medianos están entre los más buscados de su categoría, y lo mismo pasa con las camionetas, que siguen siendo de los modelos más funcionales elegidos por los argentinos.

Según Valentina Solari, directora Comercial de Renault, 1 de cada 5 argentinos compran una pick up. El dato se reveló durante la presentación de Niágara, la camioneta compacta fabricada en Córdoba.

De acuerdo con los patentamientos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, entre las más vendidas están las medianas, pero las compactas ganan presencia.

Ventas de camionetas en octubre 2026

Las camionetas más vendidas el mes pasado, el acumulado del año, y el porcentaja de los 10 primeros meses de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado es el siguiente:

Toyota Hilux: 2.820. Se vendieron 27.003 en el año, con una baja de 0.5% anual. La pick up fabricada en Zárate, provincia de Buenos Aires, se renueva este año. En diciembre se lanza la nueva generación, y en 2027 llegará la eléctrica. Líder de las medianas.

Toyota Hilux es líder en ventas de camionetas.

Volkswagen Amarok: 2.128. Se vendieron 14.859 en 2026, una caída de 32,6% anual. Se renueva en 2027, con el lanzamiento de la versión híbrida, de manos de su socia china SAIC. Una de las grandes jugadoras del segmento mediano. Se fabrica en Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Ford Ranger: 1.953. Lleva acumulada 18.262 ventas en 2026, con una baja de 19,7%. Es el segundo modelo más vendido del año. En 2027 presentará la versión híbrida enchufable. Es una de las referentes del segmento mediano. Se fabrica en Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Chevrolet S10: 553. Se vendieron 5.101 en el año, con un crecimiento de 11,3%. Es una de las pocas medianas (sacando a las chinas) que se importa de Brasil, ya que la mayoría de las líderes son argentinas.

Fiat Strada: 489. En el año se vendieron 5.546, con una caída de 23,0%. Pertenece al segmento de las chicas, que ahora enfrentan a las compactas, que ganan mercado por su función mixta entre la comodidad de un auto con caja de carga. Se importa de Brasil.

Renault Niagara se suma al segmento de las camionetas compactas.

Fiat Toro: 418. Se vendieron 4.894 en 2026, con una baja de 32,1%. Este modelo recibió ahora a un gran rival, la nueva Renault Niagara, pero es líder de las compactas. Se importa de Brasil.

Fiat Titano: 333. En el año lleva vendidas 4.214 unidades, con un crecimiento de 329,1%. Se lanzó hace poco tiempo, fabricada en Córdoba. Forma parte del segmento mediano.

Chevrolet Montana: 283. En el año lleva acumuladas 3.245 unidades, con una baja de 20,0%. Es otra del segmento compacto, pero no se considera rival tan directa de Toro y Niágara, ya que es un poco más chica. Se importa de Brasil.

Ram Dakota: 264. En el año lleva vendidas 2.596 unidades. Fabricada en Córdoba junto a Fiat Titano, forma parte del grupo Stellantis. Participa del segmento mediano.

La llegada de nuevos rivales

Junto con estos modelos, el mercado empieza a recibir nuevos competidores, especialmente chinos, como Chery, Foton, Maxus, Poer, que lanzaron diferentes versiones a precios más accesibles para competir.

Por ahora, Toyota, Ford y VW son líderes, porque en el segmento de utilitarios, para uso laboral, los compradores apuestan más a la posventa y el servicio, pero se esperan cambios a mediano plazo, como ya se vive en segmento de uso particular.