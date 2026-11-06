La automotriz de Elon Musk desembarcará con un esquema de venta directa, un espacio en Unicenter y una zona para realizar pruebas de manejo

La llegada de Tesla a la Argentina ya tiene fecha: la automotriz de Elon Musk comenzará a operar el 20 de noviembre. La compañía confirmó el desembarco a través de su cuenta de América Latina en X y tendrá presencia directa en el país, sin recurrir a socios locales para comercializar sus autos.

En los últimos días, la marca ya había generado movimiento en las calles del área metropolitana. Distintos usuarios publicaron imágenes de autos Tesla Model Y que circularon por Palermo, Recoleta, Puerto Madero y Vicente López. A esas apariciones se sumó una campaña publicitaria filmada en Buenos Aires, con vehículos de la automotriz recorriendo la ciudad.

El primer espacio comercial de Tesla funcionará en Unicenter Shopping, en Martínez. El centro comercial, propiedad del grupo chileno Cencosud, tendrá un sector destinado a exhibir y vender los vehículos de la compañía. En una primera etapa, habrá dos autos disponibles para que los visitantes conozcan los modelos.

La apertura está prevista para fines de noviembre y el local se ubicará en el nivel 1 del shopping. La propuesta también incluirá un área para realizar pruebas de manejo, que permitirá a los interesados experimentar la conducción de los vehículos eléctricos de Elon Musk.

Cómo funcionará la venta de los autos Tesla en Unicenter

La llegada de Tesla introduce en el mercado argentino una modalidad comercial diferente de la que utilizan las automotrices tradicionales. En lugar de apoyarse en una red de concesionarios independientes, la empresa administra sus propios espacios de atención y mantiene el control del vínculo comercial con los compradores.

Por eso, el salón de Unicenter no funcionará como una concesionaria convencional. Los interesados podrán acercarse para conocer los vehículos, recibir asesoramiento y consultar las características de cada modelo. La operación de compra se completará por internet, de acuerdo con el sistema de venta directa que utiliza la compañía en otros mercados.

La propia empresa describe esa estrategia en su sitio web: "A nivel global, los principales puntos de venta de Tesla se concentran en los Estados Unidos, China y Europa, operando bajo un modelo de venta directa al consumidor a través de sus propias tiendas (Tesla Stores) y galerías, complementadas fuertemente por su plataforma online".

La propuesta de Unicenter tendrá además un espacio específico para realizar pruebas de manejo. Estará instalado en la playa H del estacionamiento y contará con 10 vehículos disponibles para los test drive. Todavía no se precisó qué modelos integrarán ese grupo.

Qué modelos podrían venderse y cuánto costarían

Aunque Tesla aún no comunicó oficialmente la composición de su catálogo argentino, en el sector automotor consideran que la oferta inicial podría concentrarse en dos vehículos: el Model 3 y el Model Y, ubicados en el segmento de entrada de gama de la marca.

Los precios de referencia en Estados Unidos permiten dimensionar la diferencia que podría existir con el mercado local. Allí, el Model 3 tiene un valor inicial de u$s36.990, mientras que el Model Y comienza en u$s39.990. En ambos casos, el precio final depende de la versión y el equipamiento.

Para la Argentina, las estimaciones de la industria ubican el punto de partida bastante más arriba: los vehículos podrían comercializarse desde u$s60.000. La brecha respecto de los valores estadounidenses se explicaría por los impuestos y los gastos vinculados con la importación y la comercialización.

Los precios definitivos, las versiones disponibles y el equipamiento de las unidades todavía no fueron detallados por la empresa.

La estructura que Tesla preparó para ingresar al mercado argentino

La apertura del espacio comercial es la etapa más visible de un proceso que tuvo avances durante todo 2026. La automotriz comenzó a organizar su presencia local con la constitución de una sociedad, la designación de un responsable para la región y la búsqueda de empleados.

En marzo quedó registrada Tesla Argentina S.R.L.. La sociedad tiene entre sus objetivos la importación, distribución y venta de vehículos eléctricos. Su objeto también contempla servicios de mantenimiento y reparación, además de actividades relacionadas con soluciones de energía.

Para conducir la operación local, la compañía eligió al argentino Joaquín Lizarralde, designado country manager para la Argentina y Uruguay. En paralelo, inició la búsqueda de personal para cubrir diferentes posiciones comerciales y técnicas.

La agenda de la empresa también incluyó contactos al máximo nivel político. En septiembre, Javier Milei recibió a Elon Musk y a otros directivos de Tesla en la Casa Rosada. En la reunión participaron representantes de las áreas de finanzas, políticas públicas y desarrollo de mercados.

Otro frente de trabajo se abrió con YPF. Ambas compañías firmaron una carta de intención para evaluar alternativas de cooperación en infraestructura de carga rápida y almacenamiento de energía. Uno de los proyectos bajo análisis contempla instalar cargadores para vehículos eléctricos en estaciones de servicio de la petrolera.

La expansión podría continuar más allá de Unicenter. Entre los próximos pasos mencionados para la compañía figuran la apertura de un showroom en Núñez y la puesta en marcha de un centro de asistencia técnica en Munro.

La expansión de Tesla en Sudamérica

La Argentina se sumará a los mercados sudamericanos en los que la automotriz ya tiene actividad. Tesla opera en Chile y Colombia, mientras que Uruguay incorporó la marca a mediados de año.

En Montevideo, la empresa abrió un punto de venta en Punta Carretas Shopping. Allí, el Model 3 Premium Standard Range se publicó a u$s32.990, un precio inferior al que tiene ese vehículo en Estados Unidos.

Para abastecer a sus futuros clientes argentinos, las unidades llegarían importadas desde China, según las previsiones del sector. La apertura del espacio en Unicenter será el primer paso visible de una operación que también contempla la comercialización, el servicio técnico y el desarrollo de infraestructura vinculada con la movilidad eléctrica.