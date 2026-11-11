BYD presentó un auto de súper lujo con más de 1000 km de autonomía

Incorpora la cultura china a una visión contemporánea del ultralujo. Se destaca por su diseño, muy parecido a otro modelo de larga historia. Detalles

La automotriz china BYD presentó para todo el mundo el Yangwang Altior, el auto 100% eléctrico de ultralujo, que fue revelado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El modelo combina el diseño inspirado en la cultura china, materiales de alta calidad y tecnologías avanzadas, con una autonomía superior a los 1.000 kilómetros (CLTC).

Altior mide más de 5 metros de largo, tiene llantas de 21 pulgadas y un frente que se destaca por la parrilla, plana y de grandes dimensiones.

Desde la ceremonia de bienvenida hasta la intimidad de su habitáculo, cada detalle contribuye a una experiencia centrada en sus ocupantes, una nueva expresión de la marca que quiere fabricar productos de alta gama, y no solo masivos.

Los detalles del nuevo auto de BYD

Altior toma su nombre de la palabra latina que significa "más alto", expresando la ambición de elevar la experiencia del lujo mediante la cultura, la expresión personal y el progreso tecnológico. Su nombre en chino, Dingyao, vincula la presencia y el significado del ding con la idea de resplandor.

El auto fue desarrollado durante tres años, y se inspira en el ding, un antiguo recipiente ceremonial chino de bronce. Su postura firme y sus proporciones robustas constituyen el punto de partida cultural de un vehículo que transmite dignidad, seguridad y presencia. El corto voladizo delantero y el frontal casi vertical definen un carácter arquitectónico distintivo. A lo largo de la carrocería, dos líneas de carácter se extienden por 4,8 metros, aportando continuidad al perfil y una sensación de movimiento controlada.

El nuevo Altior es una muestra del lujo chino.

Con 5.600 mm de largo, 2.030 mm de ancho y 1.590 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 3.500 mm, Altior combina proporciones exteriores imponentes con un amplio espacio interior. Las llantas son de 21 pulgadas.

La parrilla frontal está concebida como una obra maestra de alta joyería. Además, cambia de composición con la luz, revelando nuevas dimensiones de profundidad y brillo. Además, 12 elementos giran y se iluminan secuencialmente desde el exterior hacia el centro, creando una bienvenida especial cuando el propietario se aproxima. La experiencia continúa con una configuración de puertas de apertura enfrentada: las delanteras se abren hasta 80 grados y las traseras hasta 90 grados.

Interior del Altior de BYD

En el interior, se destacan diferentes elementos chinos. Su presencia crea una conexión cotidiana entre la artesanía tradicional y la vida contemporánea.

La tapicería combina bordado de Suzhou con perforaciones de precisión. La interacción entre curvas suaves y geometrías precisas otorga al habitáculo una identidad visual distintiva.

Los controles inspirados en la joyería extienden esta atención al detalle. Distribuidas en 11 puntos, 48 piezas decorativas aportan una calidad cuidadosamente trabajada a las interacciones cotidianas. Su desarrollo óptico requirió más de 30 iteraciones de diseño para perfeccionar la forma en que captan y reflejan la luz. Los interruptores metálicos ofrecen una sensación de solidez y una respuesta táctil precisa.

El interior del Altior es una demostración del lujo total de este modelo.

La arquitectura tradicional china inspira la organización del interior. La simetría axial crea una sensación de equilibrio, con los elementos principales dispuestos a lo largo de una línea central que se extiende desde la pantalla delantera hasta la consola ejecutiva trasera.

La configuración de cuatro asientos ofrece a cada ocupante un espacio personal claramente definido. Los pasajeros traseros pueden acceder a las funciones principales mediante la consola central, mientras que un solo toque pliega el asiento del acompañante delantero para despejar la vista del pasajero ejecutivo de la segunda fila.

Es sedán de alta gama que viene a completar la oferta de SUV, tiene Una pantalla de techo de 21,4 pulgadas con despliegue eléctrico.

La ingeniería del nuevo auto

La plataforma eâ´ utiliza cuatro motores controlados de manera independiente para gestionar la dirección y la magnitud del par en cada rueda. El sistema ajusta la fuerza de propulsión más de 100 veces por segundo, permitiendo una distribución de la potencia a medida que cambian las condiciones. Esta capacidad contribuye a mantener la estabilidad del vehículo en situaciones exigentes, como el reventón de un neumático a alta velocidad.

Altior también incorpora una función de flotación de emergencia, diseñada para brindar apoyo adicional si el vehículo ingresa accidentalmente al agua. La capacidad de giro sobre su propio eje, similar a la de un tanque, ofrece una función adicional de maniobra.

También es el primer modelo equipado con el chip de conducción asistida Xuanji A3 de 4 nm, desarrollado por BYD. Su integración con algoritmos propios permite operar el sistema de conducción asistida God’s Eye A, que incluye asistencia de navegación de un espacio de estacionamiento a otro, asistencia de navegación en autopistas y vías rápidas, asistencia de navegación urbana y asistencia de estacionamiento.

La Blade Battery de segunda generación ofrece una autonomía totalmente eléctrica de más de 1.000 km en el ciclo combinado CLTC. La tecnología FLASH Charging aporta mayor comodidad a los viajes eléctricos. Los detalles técnicos adicionales y las especificaciones de carga se anunciarán por separado.