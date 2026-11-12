12/11/2026
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Renault lanzó plan de cuotas sin interés para comprar la camioneta Niagara

La marca lanzó una agresiva acción comercial para noviembre, que hace foco en su producto estrella, la nueva pick up fabricada en Córdoba
Guillermina Fossati Por Guillermina Fossati
12/11/2026
18:20hs
Camioneta de frente y perfil en la ruta con montañas de fondo. foto oficialca

La francesa Renault arrancó noviembre con financiacióntasa 0% para la gama Renault, entre los cuales se destaca una propuesta especial para la camioneta Niagara, recién lanzada en la Argentina.

La oferta consiste en financiar en 30 meses a tasa 0%, con un monto de 15 millones de pesos.

Por otro lado, a través de Mobilize Financial Services, ofrece alternativas de financiación con 12 cuotas fijas en pesos y tasa 0% para modelos seleccionados de la gama Renault.

Además, para Renault Koleos se ofrece otra buena propuesta, con financiación de hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas, con una tasa del 9,9% (TNA).

Los planes de Renault en noviembre

Para quienes buscan una financiación para acceder a un auto, los planes de Renault son los siguientes:

El Boreal es otra de las opciones de financiación que ofrece la marca.
El Boreal es otra de las opciones de financiación que ofrece la marca.

Financiación en 12 meses a tasa 0% (TNA):

  • Niagara: hasta $30.000.000.
  • Boreal: hasta $30.000.000.
  • Master: hasta $30.000.000.
  • Kardian: hasta $28.000.000.
  • Arkana: hasta $27.000.000.
  • Duster: hasta $25.000.000.
  • Kangoo VU: hasta $25.000.000.
  • Oroch: hasta $20.000.000.
  • Kwid: hasta $18.000.000.
  • Kangoo VP: hasta $17.000.000.

Financiación en 18 meses a tasa 0% (TNA):

  • Niagara: hasta $24.000.000.
  • Boreal: hasta $27.000.000.
  • Kardian: hasta $24.000.000.
  • Arkana: hasta $22.000.000.
  • Kangoo VU: hasta $20.000.000.
  • Oroch: hasta $18.000.000.
  • Duster: hasta $17.000.000. 
  • Kwid: hasta $16.000.000.
  • Kangoo VP: hasta $15.000.000.

Financiación en 24 meses a tasa 0% (TNA):

  • Niagara: hasta $18.000.000.
  • Boreal: hasta $22.000.000.
  • Kardian: hasta $21.000.000.
  • Kangoo VU: hasta $16.000.000.
  • Arkana: hasta $15.000.000.
  • Duster: hasta $14.000.000.
  • Kwid: hasta $14.000.000.
  • Kangoo VP: hasta $13.000.000.

Financiación en 30 meses a tasa 0% (TNA):

  • Niagara: hasta $15.000.000.
  • Kardian: hasta $16.000.000.
  • Boreal: hasta $16.000.000.
  • Arkana: hasta $13.000.000.
  • Kangoo VU: hasta $13.000.000.
  • Duster: hasta $11.000.000.
  • Kangoo VP: hasta $11.000.000.
  • Kwid: hasta $10.000.000.

Además, Renault Koleos cuenta con financiación de hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas, con una tasa del 9,9% (TNA).

Adquiriendo cualquier versión de Boreal y Kardian mediante la financiación de MFS, accederán a 6 meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 5% bonificados. Aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, según bases y condiciones.

Además, quienes adquieran Renault Niagara tendrán 3 meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 2% bonificados. Aseguradora Zurich, según bases y condiciones.

Plan Rombo

Durante noviembre, Plan Rombo ofrece bonificaciones especiales en planes seleccionados: Niagara, plan 75% en 84 cuotas

Durante noviembre, el plan para Niagara tendrá adjudicación asegurada en la cuota 6 con integración de 35% (cuota extra más 10%). Un beneficio exclusivo para el mes de lanzamiento que permitirá concretar la entrega de su unidad en forma anticipada.

  • Kardian, plan 75% en 84 cuotas: 3 cuotas bonificadas.
  • Kardian, plan 75% en 120 cuotas: 4 cuotas bonificadas.
  • Kangoo Express 5A, plan 75% en 120 cuotas: 7 cuotas bonificadas.

Estas bonificaciones podrán utilizarse para confeccionar una oferta de licitación, abonar el cambio de modelo o la cuota extraordinaria.

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