Renault lanzó plan de cuotas sin interés para comprar la camioneta Niagara
La francesa Renault arrancó noviembre con financiación a tasa 0% para la gama Renault, entre los cuales se destaca una propuesta especial para la camioneta Niagara, recién lanzada en la Argentina.
La oferta consiste en financiar en 30 meses a tasa 0%, con un monto de 15 millones de pesos.
Por otro lado, a través de Mobilize Financial Services, ofrece alternativas de financiación con 12 cuotas fijas en pesos y tasa 0% para modelos seleccionados de la gama Renault.
Además, para Renault Koleos se ofrece otra buena propuesta, con financiación de hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas, con una tasa del 9,9% (TNA).
Los planes de Renault en noviembre
Para quienes buscan una financiación para acceder a un auto, los planes de Renault son los siguientes:
Financiación en 12 meses a tasa 0% (TNA):
- Niagara: hasta $30.000.000.
- Boreal: hasta $30.000.000.
- Master: hasta $30.000.000.
- Kardian: hasta $28.000.000.
- Arkana: hasta $27.000.000.
- Duster: hasta $25.000.000.
- Kangoo VU: hasta $25.000.000.
- Oroch: hasta $20.000.000.
- Kwid: hasta $18.000.000.
- Kangoo VP: hasta $17.000.000.
Financiación en 18 meses a tasa 0% (TNA):
- Niagara: hasta $24.000.000.
- Boreal: hasta $27.000.000.
- Kardian: hasta $24.000.000.
- Arkana: hasta $22.000.000.
- Kangoo VU: hasta $20.000.000.
- Oroch: hasta $18.000.000.
- Duster: hasta $17.000.000.
- Kwid: hasta $16.000.000.
- Kangoo VP: hasta $15.000.000.
Financiación en 24 meses a tasa 0% (TNA):
- Niagara: hasta $18.000.000.
- Boreal: hasta $22.000.000.
- Kardian: hasta $21.000.000.
- Kangoo VU: hasta $16.000.000.
- Arkana: hasta $15.000.000.
- Duster: hasta $14.000.000.
- Kwid: hasta $14.000.000.
- Kangoo VP: hasta $13.000.000.
Financiación en 30 meses a tasa 0% (TNA):
- Niagara: hasta $15.000.000.
- Kardian: hasta $16.000.000.
- Boreal: hasta $16.000.000.
- Arkana: hasta $13.000.000.
- Kangoo VU: hasta $13.000.000.
- Duster: hasta $11.000.000.
- Kangoo VP: hasta $11.000.000.
- Kwid: hasta $10.000.000.
Además, Renault Koleos cuenta con financiación de hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas, con una tasa del 9,9% (TNA).
Adquiriendo cualquier versión de Boreal y Kardian mediante la financiación de MFS, accederán a 6 meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 5% bonificados. Aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, según bases y condiciones.
Además, quienes adquieran Renault Niagara tendrán 3 meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 2% bonificados. Aseguradora Zurich, según bases y condiciones.
Plan Rombo
Durante noviembre, Plan Rombo ofrece bonificaciones especiales en planes seleccionados: Niagara, plan 75% en 84 cuotas
Durante noviembre, el plan para Niagara tendrá adjudicación asegurada en la cuota 6 con integración de 35% (cuota extra más 10%). Un beneficio exclusivo para el mes de lanzamiento que permitirá concretar la entrega de su unidad en forma anticipada.
- Kardian, plan 75% en 84 cuotas: 3 cuotas bonificadas.
- Kardian, plan 75% en 120 cuotas: 4 cuotas bonificadas.
- Kangoo Express 5A, plan 75% en 120 cuotas: 7 cuotas bonificadas.
Estas bonificaciones podrán utilizarse para confeccionar una oferta de licitación, abonar el cambio de modelo o la cuota extraordinaria.