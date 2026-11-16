Patentes en CABA 2027: qué autos pagarán hasta 49% menos y cuáles dejarán de pagar

La reforma del impuesto automotor traerá alivio al bolsillo de muchas personas que cargan con el peso de mantener el auto, que aumenta año tras año

Se ampliará la exención para autos con 20 años de antigüedad, beneficiando a 152 mil vehículos.

La reforma busca aliviar la carga tributaria reduciendo el pago para la mayoría del padrón automotor.

Los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires podrían tener un alivio en el costo de mantenimiento de sus autos a partir de 2027. El Gobierno porteño presentó una reforma del impuesto automotor que contempla una reducción de las alícuotas, nuevos tramos de valuación fiscal y una ampliación de la antigüedad necesaria para acceder a la exención.

La iniciativa forma parte del proyecto de Presupuesto 2027 enviado a la Legislatura porteña y, si recibe aprobación, alcanzará a los 1.630.000 de vehículos que integran el padrón de la Ciudad. Según las estimaciones oficiales, 824.000 autos pagarán menos que este año, otros 654.000 mantendrán el mismo importe y unos 152.000 dejarán de tributar.

El objetivo de la reforma es reducir la carga impositiva para los propietarios de vehículos y modificar el sistema de cálculo para que las diferencias entre las distintas categorías sean más graduales.

La noticia trajo alivio a los propietarios de autos nuevos y usados, quienes tienen que enfrentar altos costos entre patente, seguro y combustible, además de service, peajes, y gastos imprevistos, entre otros.

Cuánto bajarán las patentes de los autos más vendidos

Entre los cambios más importantes aparecen los descuentos que tendrán algunos de los modelos más populares del mercado argentino. Los ejemplos difundidos por el Gobierno porteño muestran que las reducciones pueden alcanzar casi la mitad del importe que se abona actualmente.

Uno de los casos más destacados es el Renault Kwid modelo 2025. Este vehículo paga actualmente $134.300 por bimestre y, con el nuevo esquema, pasaría a abonar $72.000. La diferencia representa un ahorro del 46%, equivalente a $62.300 por cuota.

También habrá una reducción importante para el Fiat Cronos modelo 2020, que pasaría de $110.900 a $56.800 por bimestre. En este caso, la rebaja sería del 49%, es decir, $54.100 menos en cada boleta.

El Peugeot 208 modelo 2023 también figura entre los beneficiados. Actualmente paga $136.500 y pasaría a abonar $87.800, con una reducción del 35%.

En cambio, el Volkswagen Gol modelo 2014 mantendría el mismo importe que este año, con una cuota bimestral de $17.600.

Los ejemplos corresponden a los valores informados por el Gobierno porteño y permiten observar que el impacto dependerá de la valuación fiscal y de la categoría en la que se encuentre cada vehículo.

Cómo será el nuevo cálculo de las patentes en CABA desde 2027

La reforma también modifica la estructura utilizada para determinar el impuesto automotor. Actualmente existen siete escalas de valuación fiscal y el proyecto propone pasar a ocho tramos, con nuevos límites y alícuotas más bajas.

La valuación fiscal es el valor que utiliza la administración porteña como referencia para calcular el tributo. No necesariamente coincide con el precio al que se puede comprar o vender el vehículo en el mercado de usados.

Con el nuevo esquema, las alícuotas irían del 1,5% al 5%, mientras que actualmente pueden alcanzar porcentajes superiores.

Las escalas propuestas para 2027 son las siguientes:

Hasta $7.460.000: alícuota del 1,5%.

Más de $7.460.000 y hasta $14.100.000: 2%.

Más de $14.100.000 y hasta $18.700.000: 2,5%.

Más de $18.700.000 y hasta $26.100.000: 3%.

Más de $26.100.000 y hasta $32.500.000: 3,5%.

Más de $32.500.000 y hasta $40.000.000: 4%.

Más de $40.000.000 y hasta $46.000.000: 4,5%.

Más de $46.000.000: 5%.

En los tramos superiores, el cálculo contempla un importe fijo más la aplicación de la alícuota correspondiente sobre el excedente del límite inferior de cada categoría. De esta manera, el sistema busca evitar saltos bruscos entre vehículos con valuaciones similares.

Uno de los datos centrales de la reforma es que la alícuota efectiva promedio pasaría del 3% al 2,3%.

Además, más de 400.000 vehículos que actualmente están alcanzados por una alícuota del 4% pasarían a tributar entre el 2% y el 2,5%, según su valuación. En tanto, casi 100.000 unidades que hoy pagan una tasa del 5,5% pasarían a ubicarse en categorías de entre el 3% y el 3,5%.

Qué autos dejarán de pagar patentes en CABA desde 2027

Otro de los cambios relevantes está relacionado con la antigüedad de los vehículos. Hasta ahora, los automotores debían tener al menos 25 años para quedar exentos del impuesto en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto propone reducir ese requisito a 20 años. De esta manera, los vehículos que alcancen esa antigüedad durante 2027 podrán acceder al beneficio, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa definitiva.

La modificación permitiría que unos 152.000 vehículos dejen de pagar patentes, alrededor del 10% del padrón porteño.

Entre los ejemplos aparece el Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700 por bimestre y quedaría completamente exento.

El beneficio también alcanzaría a otros modelos de años anteriores que cumplan con el requisito de antigüedad establecido.

Qué pasa con los autos eléctricos e híbridos

El régimen de beneficios impositivos también contempla condiciones particulares para los vehículos electrificados.

Los autos 100% eléctricos mantienen una exención permanente del 100% del impuesto automotor.

En el caso de los híbridos, el beneficio es gradual y depende de la valuación fiscal. Para las unidades con un valor inferior a $91.150.000, se contempla un esquema de cinco años: los primeros dos años tendrán una exención del 100%, luego se aplicarán reducciones del 60%, 40% y 20%, respectivamente. A partir del sexto año comenzarán a tributar el impuesto completo.

Para los híbridos cuya valuación supere los $91.150.000, la exención total será de 12 meses.

Cómo consultar cuánto pagará cada auto de patente en 2027

Para conocer el impacto de la reforma en un vehículo particular, el primer paso es identificar su valuación fiscal. Ese dato es fundamental porque determina el tramo y la alícuota que corresponde aplicar.

La consulta puede realizarse a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el organismo encargado de administrar los tributos de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que la valuación fiscal no es necesariamente igual al precio de publicación del auto en los portales de compraventa ni al valor asegurado de la unidad.

Una vez identificada, se podrá calcular el impuesto según la escala que finalmente se apruebe y comparar el resultado con lo abonado durante 2026.

Por ahora, los valores difundidos son parte de la propuesta del Ejecutivo porteño. La reforma deberá completar su tratamiento legislativo para convertirse en el nuevo esquema que regirá desde enero de 2027.