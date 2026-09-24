Alivio fiscal porteño: Jorge Macri anunció que bajará la Patente en 2027 en la Ciudad

Para 6 de cada 10 vehículos radicados en la ciudad de Buenos Aires, el impuesto automotor será menor en 2027 y los demás pagarán igual que en 2026

La baja es por eficiencia y reducción del gasto.

En una nueva etapa de la baja de la presión fiscal para los vecinos, la Ciudad de Buenos Aires baja desde 2027 el impuesto a las Patentes para 6 de cada 10 vehículos y el resto va a pagar lo mismo que este año.

Tras hablar de autos aunónomos en Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció una baja sin precedentes de las Patentes en la Ciudad, mientras que ninguna aumentará el próximo año, según informaron las autoridades de la ciudad.

Cómo será la baja de Patentes en la Ciudad de Buenos Aires

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", sostuvo Macri junto a su gabinete.

Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto de Patentes ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

Macri agregó que "podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer, bajando el gasto político, achicando estructuras y cortando gastos inútiles".

La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

Baja de la presión fiscal y achique del Estado

Para reducir la presión fiscal sobre los vecinos, el Gobierno liderado por Macri empezó en diciembre de 2023 un proceso de desregulación y reconversión de las estructuras burocráticas del Estado porteño.

Redujo la planta administrativa de la administración pública un 15%, equivalente a 8.954 cargos administrativos menos, su punto más bajo en diez años; eliminó 359 cargos gerenciales; disolvió seis fondos y fideicomisos ineficientes y cerró 40 comedores fantasma que representaban un erogación anual de $16.000 millones.

También se impulsaron las concesiones: ya hay más de 230 activas y 60 en proceso. Todas estas medidas, y otras como el cobro a prepagas y extranjeros en los hospitales, se tradujeron en un excedente financiero que hizo posible avanzar en la baja de impuestos.

Macri sostuvo que "la eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos"*.

Cómo impactará la baja de impuestos en el parque automotor

La aplicación de todas estas medidas posibilitará:

Un 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año.

El 40%, 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026.

El 10% restante, 152.000 vehículos, dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Con algunos ejemplos, la información oficial precisa:

Renault Kwid 2025: hoy paga $134.300 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $72.000. Una reducción en el impuesto del 46% y más de $62.000 menos por boleta.

Peugeot 208 2023: hoy paga $136.500 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $87.800. Una reducción en el impuesto del 35% y casi $50.000 menos.

Fiat Cronos 2020: hoy paga $110.900 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $56.800. Una reducción en el impuesto del 49%, más de $54.000 menos por boleta.

Volkswagen Gol 2014: hoy paga $17.600 por boleta y va a pagar lo mismo el año que viene.

Chevrolet Corsa 2006: hoy paga $14.700 por boleta. Desde el año que viene no va a pagar nada porque tiene más de 20 años y queda exento.

Autos eléctricos e híbridos: para seguir reduciendo la contaminación ambiental y sonora, en la Ciudad los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto. Los híbridos tendrán el mismo beneficio de hoy: exención total durante los primeros 2 años. En el tercer año se comienza progresivamente a pagar el impuesto, hasta que a partir del sexto año se paga el total.

Los beneficios en todos los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires

"El presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre. Y eximimos de la Contribución por Publicidad a miles de pymes porteñas. También bajamos un 30% la plusvalía, para incentivar la construcción, la inversión y el empleo. Y por eso una vez más presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal", afirmó Jorge Macri.

Esta iniciativa de la Ciudad para el próximo año se suma a otras decisiones de alivio fiscal que la gestión impulsó desde 2024:

Eliminación de Ingresos Brutos para 140.000 trabajadores independientes.

Eliminación de Sellos al financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito.

Exención de Sellos a la compra de primera vivienda por hasta $ 226 millones.

Exención del 100% de ABL para más de 76.000 jubilados y pensionados.

Exención de ABL a hoteles y restaurantes durante primer semestre del 2026.

Exención de ABL para clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro.

Devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos a más de 30.000 vecinos.

Con la baja del Impuesto Automotor o Patente, la ciudad de Buenos Aires seguirá en el Presupuesto 2027 este sendero de disminución de la presión fiscal para los vecinos.