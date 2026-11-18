Gustavo Salinas, presidente de Toyota, explicó que la inversión para producir la pick up híbrida contempla una planta con capacidad para más modelos

La estrategia prioriza la visión a largo plazo, el desarrollo de proveedores y la competitividad.

El proyecto busca ampliar la capacidad productiva nacional con miras a la exportación y nuevas tecnologías.

El anuncio de la producción de la nueva Toyota Tacoma híbrida en la Argentina abrió una nueva etapa para la automotriz japonesa en el país. Pero, según explicó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, el proyecto va mucho más allá de incorporar una camioneta a las líneas de producción locales. La compañía ya piensa en los próximos modelos que podrían fabricarse en esa nueva planta y en la posibilidad de ampliar su oferta con otras tecnologías.

Durante una conferencia de prensa con periodistas especializados, el directivo destacó que la inversión anunciada, de u$s1.341 millones, debe entenderse como el desarrollo de una nueva capacidad industrial para Toyota en el país, cuyo primer producto será la Tacoma.

"Estamos anunciando una nueva planta de producción en la Argentina que va a tener como primer modelo a la Tacoma híbrida, pero estamos pensando mucho más allá, en cuáles pueden ser los modelos sucesores", afirmó Salinas.

El ejecutivo aclaró que la compañía analiza permanentemente alternativas y escenarios, aunque remarcó que no todos los proyectos llegan a concretarse. En este caso, la confirmación se produjo después de completar distintas etapas de evaluación técnica, industrial y económica.

Una planta para nuevos proyectos

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la dimensión que tendrá la nueva instalación industrial. En una primera etapa, la capacidad prevista será de hasta 50.000 unidades anuales, aunque la estimación inicial de producción se ubica entre 40.000 y 50.000 vehículos. A futuro, la planta podría alcanzar las 100.000 unidades. Recordemos que actualmente, la automotriz fabrica en Zárate la camioneta Hilux, el SUV SW4 y la van Hiace, en una fábrica con capacidad para 180.000 unidades.

En este caso, Salinas dijo que la planta nueva permitirá a Toyota contar con una estructura preparada para fabricar vehículos con nuevas tecnologías y responder a los cambios que atraviesa la industria automotriz.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota, brindó una conferencia virtual para dar detalles del proyecto

También explicó que la estrategia no se limita a la electrificación de los motores, sino que contempla avances en conectividad, electrónica y otros desarrollos que puedan demandar los vehículos del futuro.

El directivo sostuvo que la compañía seguirá atendiendo mercados que continuarán utilizando motores tradicionales, incluso diésel, pero también deberá prepararse para producir modelos con tecnologías que hoy todavía no están completamente desarrolladas.

La nueva planta será complementaria a la actual instalación de Zárate, que fue creciendo durante las últimas décadas, pero que presenta limitaciones en algunas de sus líneas productivas y en el área de pintura para incorporar nuevos modelos.

Por qué Toyota apuesta por la Argentina

En un contexto en el que parte de la industria automotriz analiza reducir operaciones o revisar sus proyectos industriales en el país, con caída en ventas y mucha preocupación, Salinas defendió la estrategia de Toyota basada en una mirada de largo plazo.

La compañía está próxima a cumplir 30 años de actividad en la Argentina y, según su presidente, desde el comienzo trabajó con un esquema que no dependiera exclusivamente de la demanda local. La producción de Hilux fue pensada desde el origen con una fuerte orientación exportadora, una característica que luego se amplió con la incorporación de otros modelos y nuevos destinos.

La nueva camioneta Tacoma apuntará a un público más premium.

Después de la pickup llegaron la SW4 y la Hiace, y ahora se suma la Tacoma. Esa diversificación de productos y mercados permitió a Toyota sostener su operación frente a los cambios económicos y las variaciones de la demanda en los distintos países de la región.

Salinas destacó que, pese a que 2026 es un año complejo para la producción automotriz, Toyota está registrando un récord histórico de fabricación. Lo atribuyó a la productividad de su planta y a la posibilidad de adaptar rápidamente la producción de los distintos vehículos según la demanda de cada mercado.

"Siempre tuvimos una mirada de largo plazo, con decisiones estratégicas. La coyuntura tiene valor para analizarla y gestionarla, pero la visión de largo plazo es más relevante para decisiones de este tipo", señaló.

Proveedores y competitividad, dos desafíos para la industria

Otro de los ejes de la conferencia fue el impacto que tendrá el proyecto sobre la cadena de valor local. Salinas consideró fundamental que la Argentina mantenga una industria automotriz fuerte y recordó que el país es el cuarto productor mundial de pickups de una tonelada, una posición que Toyota busca contribuir a sostener.

Para el ejecutivo, una red de proveedores sólida es indispensable para aumentar el contenido local y regional, mejorar los costos y alcanzar la competitividad necesaria para exportar.

En ese marco, consideró que la actividad de las distintas automotrices debe complementarse y que el crecimiento de la industria beneficia al conjunto de las empresas.

También señaló que uno de los desafíos será ampliar las capacidades del autopartismo argentino hacia nuevas tecnologías. Históricamente, el sector estuvo más enfocado en la metalmecánica, pero la producción de vehículos híbridos y electrificados abre oportunidades para desarrollar componentes electrónicos y otros sistemas.

En el caso de la Tacoma, los principales componentes del sistema eléctrico de la tecnología híbrida llegarán desde Japón. Sin embargo, Toyota buscará localizar la mayor cantidad de piezas posible para mejorar la competitividad y fortalecer el vínculo con los proveedores.

Salinas consideró que, si la demanda y los volúmenes acompañan, la producción local de nuevos componentes podrá avanzar gradualmente, aunque advirtió que será un proceso que llevará tiempo.

El costo argentino y la necesidad de exportar

La competitividad también fue uno de los temas que más destacó el presidente de Toyota. Según explicó, la compañía viene trabajando puertas adentro para mejorar la eficiencia de sus operaciones, pero advirtió que también necesita condiciones más favorables en el entorno económico.

En ese sentido, señaló que el costo argentino no se limita a la carga impositiva. También incluye el financiamiento, la infraestructura, la logística y el funcionamiento de las instituciones.

La Toyota Hilux fabricada en Argentina es hoy la más vendida del mercado.

El objetivo es que la industria pueda integrarse al mundo con una estructura competitiva y sin depender exclusivamente del mercado interno.

En relación con los impuestos, Salinas confirmó que Toyota está en conversaciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el municipio de Zárate para analizar alternativas que acompañen el proyecto. También mencionó la importancia de trabajar con los municipios donde operan sus proveedores.

"Tenemos que exportar productos argentinos y trabajo argentino, pero no impuestos", sostuvo, al explicar que los mercados internacionales exigen niveles de competitividad muy elevados.

La inversión se enmarca en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece que las empresas deben ejecutar al menos el 40% de los desembolsos durante los primeros dos años. En el caso de Toyota, Salinas anticipó que el ritmo podría ser más rápido.

La compañía ya comenzó a trabajar en las primeras etapas, que incluyen la adquisición de terrenos y la reorganización de espacios dentro del predio industrial. También deberá trasladar líneas de alta tensión que atraviesan el terreno, una obra que demandará alrededor de un año y medio.

Tacoma y Hilux, dos pickups para públicos diferentes

La elección de la Tacoma como primer modelo de la nueva planta responde a la estrategia de Toyota de ampliar su oferta de camionetas en América Latina.

Salinas explicó que la Hilux tiene un posicionamiento muy fuerte en el ámbito del trabajo, aunque también es utilizada para otros fines. La Tacoma, en cambio, buscará ocupar un espacio más asociado al uso personal, recreacional y premium.

La idea es que ambos modelos se complementen y permitan atender distintos perfiles de clientes. En ese sentido, el ejecutivo destacó el peso que tienen las camionetas en la región y recordó que en 2025 la Hilux fue el vehículo más vendido de todas las categorías en América Latina.

En cuanto al destino de la producción argentina, la premisa inicial para la Tacoma es exportar al menos el 70% de las unidades, con el objetivo de llegar al 80%. Para la Hilux, la participación de las exportaciones es actualmente mayor, cercana al 80%.

La inversión y el camino que viene

Salinas también repasó el proceso que llevó a confirmar el proyecto, que atravesó distintas evaluaciones y estuvo condicionado por las variables económicas y financieras de la Argentina.

Entre ellas mencionó la deuda comercial que había acumulado el sector por las restricciones a las importaciones durante el gobierno anterior. Toyota fue la primera compañía argentina en suscribir los bonos BOPREAL, a comienzos de 2024, como mecanismo para reestructurar parte de esos compromisos.

El directivo explicó que todavía queda un remanente por recuperar y que las últimas series de esos instrumentos finalizarán entre abril y octubre de 2027.

Según indicó, la normalización de la situación financiera, el sostenimiento de los tres turnos de producción y los resultados de la operación local fueron factores que permitieron avanzar con la evaluación de la nueva inversión ante la casa matriz.

Por último, Salinas descartó que la nueva planta esté pensada para desarrollar una sociedad industrial con alguna automotriz china. Aclaró que la inversión está destinada a proyectos de vehículos Toyota, aunque la marca mantiene acuerdos de cooperación con otras compañías, como BYD, para el desarrollo de determinados componentes eléctricos.

Con la Tacoma como primer producto, Toyota busca ampliar su capacidad industrial en la Argentina y preparar el terreno para una nueva generación de modelos. El desafío será transformar esa inversión en más producción, exportaciones y desarrollo de proveedores locales.