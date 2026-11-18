Se producirá desde el 2027 en la planta de San Pablo, en Brasil, tras una inversión de unos u$s2.000 millones. Cómo es la nueva camioneta

Toyota puso en marcha una nueva planta automotriz en Sorocaba, en el estado brasileño de San Pablo, con una capacidad inicial de producción de 100.000 vehículos anuales. La apertura amplía la escala industrial de la compañía en Brasil, donde ahora podrá fabricar hasta 270.000 unidades por año, y forma parte de un plan de inversiones orientado a modernizar sus operaciones y avanzar con la electrificación de su gama.

La nueva fábrica cuenta con 160.000 m² de superficie construida y está integrada a un complejo industrial que incluye las instalaciones Sorocaba 1 y Sorocaba 2, el Centro Logístico de Repuestos y el Área Industrial de Sorocaba (AIS). En conjunto, estas operaciones ocupan un predio de 3,7 millones de m² y reúnen 492.000 m² de superficie construida.

La producción estará destinada tanto al mercado brasileño como a otros países de América Latina, entre ellos la Argentina. La instalación dispone de todas las etapas del proceso industrial: estampado, soldadura de carrocerías, pintura y montaje. Según la compañía, el diseño de la unidad busca combinar capacidad productiva, flexibilidad y estándares de calidad dentro de una misma operación.

Con la puesta en funcionamiento de Sorocaba 2, Toyota reorganiza la fabricación de sus modelos en Brasil. La planta Sorocaba 1 continuará produciendo Corolla Cross, el nuevo Yaris Cross -lanzado en febrero de 2026- y Yaris Hatch.

En tanto, la nueva instalación comenzará con la fabricación del sedán Corolla y más adelante incorporará el Corolla Deck, una nueva pick-up compacta con motorización híbrida cuyo inicio de producción está previsto para el primer semestre de 2027.

Toyota inauguró una planta tras una inversión de u$s2.000 millones en Brasil

Toyota producirá en su nueva planta de San Pablo el Corolla Deck desde 2027

La inauguración se enmarca en el programa de inversiones récord de R$11.500 millones (aproximadamente u$s2.000 millones) que Toyota anunció en 2024. El desembolso apunta a fortalecer su estructura industrial y profundizar la estrategia de electrificación en América Latina.

El movimiento también tiene un correlato en la Argentina. Toyota Argentina anunció recientemente una inversión de u$s1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, destinada a producir la pickup híbrida Tacoma para los mercados de la región.

Durante la presentación, Yoichi Miyazaki, Vicepresidente Ejecutivo y miembro del Board de Directores de Toyota Motor Corporation, destacó el papel de las inversiones regionales en la estrategia global de la automotriz.

"Estas nuevas plantas y modelos reflejan cómo Toyota entiende que debe construirse el futuro: respondiendo a las necesidades de cada región, desarrollando a las personas y trabajando junto con nuestros socios y las comunidades. Esta inversión refuerza el papel estratégico de América Latina en nuestra visión global", afirmó.

Por su parte, Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, se refirió a la complementariedad de las operaciones de Brasil y Argentina y al desarrollo de distintas tecnologías de propulsión.

"Brasil y Argentina cuentan con operaciones complementarias que combinan experiencia industrial, escala e integración regional. A través de nuestra estrategia de múltiples tecnologías (Multipathway), ofrecemos distintas alternativas de acuerdo con la matriz energética, la infraestructura y el perfil de los clientes de cada mercado, ampliando el acceso a soluciones más sustentables sin dejar a nadie atrás".

Corolla Deck: un nuevo modelo en un nuevo segmento

El Toyota Corolla Deck se venderá exclusivamente en América Latina

Uno de los anuncios centrales de la inauguración fue la presentación del Corolla Deck, un vehículo desarrollado exclusivamente para América Latina a partir de las preferencias y necesidades de los consumidores de la región. Se trata de una nueva pick-up compacta que combina características para el uso urbano con prestaciones pensadas para los viajes familiares.

El modelo tendrá un diseño propio, una caja de carga de altura accesible y una capacidad de transporte optimizada. La propuesta busca reunir la practicidad de una camioneta con el confort y las características de conducción de un SUV, manteniendo los rasgos distintivos de la familia Corolla.

En el interior, Toyota apunta a ofrecer una segunda fila de asientos amplia, con especial atención a la ergonomía y la facilidad de acceso. En cuanto al comportamiento dinámico, el desarrollo prioriza la estabilidad y la previsibilidad tanto en rutas como en calles urbanas.

El Corolla Deck también se incorporará a la estrategia global de electrificación de Toyota, denominada Multipath Way. Su lanzamiento está previsto para 2027 y contará con una motorización híbrida, que combinará un menor consumo de combustible con bajas emisiones de COâ.

La automotriz también buscará respaldar el nuevo modelo con sus estándares de calidad, durabilidad y confiabilidad (QDR). Por el momento, los detalles técnicos completos del producto, los precios y las condiciones comerciales se conocerán durante su lanzamiento. La fecha será comunicada más adelante.

Toyota presentó el nuevo Corolla Deck, que se producirá en Brasil

Cómo es la nueva planta de Toyota en Brasil

La nueva planta de Sorocaba incorpora tecnologías de automatización y sistemas de control de calidad con el objetivo de elevar los estándares de fabricación. El desarrollo responde a la cultura de mejora continua que Toyota aplica en sus operaciones industriales.

Uno de los principales cambios se observa en el proceso de soldadura de carrocerías. En esta etapa, el nivel de automatización mediante robots pasó del 90% que tenía la configuración anterior al 99,8% en la nueva línea de producción. La modificación apunta a mejorar la precisión y la estandarización de los procesos de fabricación.

El cuidado ambiental también fue contemplado desde el diseño de las instalaciones. La fábrica fue construida bajo el concepto Ecofactory y siguiendo los lineamientos del Toyota Environmental Challenge 2050, el programa global de la compañía que establece objetivos vinculados con la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables y la reducción de residuos.

En comparación con la antigua planta de Indaiatuba, también ubicada en el estado de San Pablo, la nueva instalación permite disminuir aproximadamente un 42% las emisiones de COâ, un 60% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y un 52% el consumo de agua por cada vehículo producido.

Para alcanzar esos resultados, Toyota incorporó sistemas de captura de partículas de pintura, reemplazó el gas natural por biometano y eliminó el uso de calderas. De acuerdo con la compañía, estas modificaciones permitieron reducir las emisiones anuales en más de 5.000 toneladas, un volumen equivalente a plantar aproximadamente 37.000 árboles.

Toyota inauguró la nueva planta en San Pablo. Allí producirá el Corolla Deck

América Latina: una región estratégica para Toyota

La apertura de la nueva fábrica se inscribe en una estrategia regional que Toyota viene desarrollando desde hace varias décadas. La compañía tiene una presencia de casi 70 años en Brasil y comenzó sus operaciones industriales en la región de Sorocaba, San Pablo, en 2012.

Cuatro años después, en 2016, inauguró una planta de motores en Porto Feliz, también en el estado de San Pablo y ubicada a unos 30 km de Sorocaba. Estas inversiones contribuyeron al crecimiento de uno de los principales polos de la industria automotriz brasileña y consolidaron la presencia de la marca en los distintos mercados latinoamericanos.

En la Argentina, la historia industrial de Toyota comenzó en 1997, con la inauguración de su fábrica en Zárate, provincia de Buenos Aires. Actualmente, la compañía lidera el mercado local en producción, exportaciones y ventas.

Desde esa planta fabrica los modelos Hilux, SW4 y Hiace, tanto para abastecer la demanda interna como para exportar a otros 22 países de América Latina.

En ese contexto, el reciente anuncio de una inversión de USD 1.300 millones para construir una nueva fábrica en Zárate representa otro paso en la expansión de sus operaciones en el país. El proyecto, destinado a producir la pickup híbrida Tacoma, apunta a reforzar el papel de la Argentina como centro industrial y exportador de Toyota para los mercados de la región.

La apertura de Sorocaba 2 y los proyectos anunciados para Brasil y Argentina muestran la apuesta de la automotriz por ampliar su capacidad productiva en América Latina y desarrollar una oferta de vehículos electrificados adaptada a las características de cada mercado.