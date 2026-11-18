Con la caída del real, los vehículos argentinos se encarecen en comparación con los brasileños y pierden atractivo en el mercado del país vecino

La evolución del tipo de cambio en Brasil comenzó a encender señales de alerta en las terminales automotrices argentinas, justo en un momento especialmente delicado para el sector local. Mientras la industria enfrenta una retracción del mercado interno y una caída en los niveles de producción, la depreciación del real suma un nuevo factor de presión sobre la competitividad de los vehículos fabricados en el país.

Desde el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva para su segundo mandato, la moneda brasileña registra una tendencia descendente que ya acumula una depreciación cercana al 17%. Para la economía del principal socio comercial de la Argentina, este movimiento representa una ventaja, ya que mejora las condiciones para exportar y fortalece la competitividad de sus productos en el exterior. Del lado argentino, en cambio, el efecto es inverso: los vehículos nacionales se encarecen en comparación con los brasileños y pierden atractivo en su mercado de destino más importante.

Qué pasa en la Argentina con las exportaciones si el real sigue en caída

La relevancia de Brasil para el entramado automotor argentino es determinante. Aproximadamente el 63% de las exportaciones de vehículos producidos en el país tiene como destino ese mercado, por lo que cualquier cambio que complique la colocación de unidades allí impacta de manera directa sobre la actividad de las fábricas locales.

La mayoría de los proyectos industriales del sector se diseñan bajo una lógica exportadora. En términos generales, alrededor del 70% de la producción se planifica para abastecer mercados externos, mientras que el 30% restante se orienta al consumo interno. Sin embargo, esa distribución responde a una proyección teórica. En la práctica, las condiciones económicas suelen modificar esos planes y obligan a algunas compañías a revisar sus estrategias de negocio.

Durante este año, la producción automotriz acumula una contracción de cerca del 15%, principalmente como consecuencia del retroceso en las ventas domésticas. Las exportaciones, en cambio, mantienen un comportamiento estable frente a 2025, con una leve mejora de apenas 0,5%.

Para las terminales, este desempeño exportador resulta fundamental porque garantiza el ingreso de divisas. En 2025 se enviaron al exterior unas 280.000 unidades y las estimaciones de la industria indican que este año podría alcanzarse un volumen muy similar.

Entre las automotrices con mayor protagonismo exportador sobresalen Toyota y Ford. La primera concentra casi la mitad de los embarques al exterior, mientras que la segunda ocupa el siguiente escalón. El resto de las operaciones se distribuye entre otras cuatro o cinco compañías con presencia industrial en el país.

Por ahora, las empresas siguen de cerca la evolución del escenario brasileño, aunque sin manifestar una inquietud inmediata. Una devaluación del real no afecta de manera automática los negocios vigentes porque las exportaciones suelen realizarse bajo contratos pactados con anticipación, con precios previamente establecidos.

Aun así, la cuestión ya comenzó a ganar espacio en las mesas de análisis de las terminales, especialmente de cara a la negociación de futuros embarques y nuevos acuerdos comerciales.

"Estamos siguiendo la situación de cerca. Todavía no hay un impacto porque es prematuro, pero si la devaluación se mantiene o se profundiza, sin duda nos va a afectar", señalaron desde una de las automotrices consultadas.

El mayor déficit comercial de la historia de Brasil en el negocio de los vehículos

La principal incógnita para el sector pasa por determinar si la debilidad del real responde a una coyuntura transitoria o si forma parte de una estrategia económica más amplia impulsada por Lula en esta nueva etapa de gobierno. La duda no es menor porque Brasil atraviesa un contexto particular dentro de la actividad automotriz.

El país vecino registra este año el mayor déficit comercial de su historia en el negocio de los vehículos, impulsado por el fuerte incremento de las importaciones provenientes de China y por la caída de las exportaciones hacia la Argentina.

En ese contexto, una moneda más depreciada le permite al gobierno brasileño encarecer el ingreso de vehículos extranjeros y, al mismo tiempo, otorgar mayor competitividad a sus exportaciones. Para la industria argentina, esto implica que los modelos enviados a Brasil resultan más caros para los consumidores y distribuidores de ese mercado.

La situación adquiere una relevancia aún mayor porque las automotrices instaladas en la Argentina vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre el deterioro de su competitividad. Según sostienen en el sector, alrededor del 10% del valor de cada vehículo exportado está compuesto por cargas tributarias adicionales, muchas de ellas vinculadas a impuestos provinciales y municipales. En consecuencia, la depreciación del real profundiza una problemática que ya venía afectando a la producción local.

El impacto también puede sentirse en el sentido opuesto. Con una moneda brasileña más débil, los vehículos fabricados en ese país se vuelven más accesibles para ser importados por la Argentina. Esto podría traducirse en una mayor oferta de unidades provenientes de Brasil y en una competencia más intensa frente al creciente desembarco de automóviles chinos.

Gran parte de esas importaciones son realizadas por las terminales agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), compañías que cuentan con operaciones y filiales en ambos lados de la frontera. Más del 80% de los vehículos que importan estas empresas tiene origen brasileño.

Hasta hace apenas tres años, las automotrices nucleadas en ADEFA controlaban cerca del 98% del mercado argentino. El 2% restante quedaba en manos de las marcas importadoras agrupadas en CIDOA. Sin embargo, la apertura comercial modificó de manera significativa esa distribución. En la actualidad, los importadores que operan fuera de ADEFA concentran cerca del 15% de las ventas, una participación ganada en gran medida a costa de vehículos que anteriormente llegaban desde Brasil.