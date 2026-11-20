La llegada de la marca de Elon Musk abre una etapa nueva para los eléctricos. Cuánto costará cargarlo y otros gastos básicos, aún sin precio oficial

Tesla desembarcará oficialmente en la Argentina con dos modelos 100% eléctricos, el Model 3 y el Model Y, que estarán disponibles para realizar pedidos desde el 20 de noviembre. La automotriz todavía no informó los precios de venta, pero su llegada ya despierta interés entre quienes buscan conocer cuánto cuesta tener un vehículo eléctrico en el país.

El Model 3 será la puerta de entrada a la marca. Se trata de un sedán que, dependiendo de la versión, ofrece una autonomía cercana a los 500 kilómetros y se posiciona como uno de los modelos más accesibles de Tesla a nivel internacional.

Más allá del precio de compra, una de las preguntas que surge entre los potenciales compradores es cuánto cuesta mantenerlo. La electricidad, el seguro, la cochera, la patente y los peajes forman parte de los gastos que debe afrontar cualquier propietario, aunque en el caso de un vehículo eléctrico algunos de esos costos pueden reducirse considerablemente.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los autos eléctricos cuentan con beneficios impositivos y de circulación que pueden mejorar la ecuación económica frente a un vehículo convencional. Y esto es una gran ventaja.

Cuánto cuesta cargar un Tesla Model 3 en Argentina

Uno de los principales argumentos a favor de los autos eléctricos es el costo de la energía frente al combustible tradicional. Para hacer una estimación, se puede tomar como referencia un Tesla Model 3 con una batería de aproximadamente 60 kWh y un consumo promedio de 15 kWh cada 100 kilómetros.

Con un recorrido de 1.000 kilómetros mensuales, el vehículo necesitaría unos 150 kWh de electricidad, aunque considerando las pérdidas durante la carga el consumo podría ubicarse cerca de los 165 kWh.

El Model 3 es el vehículo más accesible de Tesla. - crédito foto internet

Si el usuario cuenta con un cargador instalado en su casa y se toma como referencia un costo de $250 por kWh, el gasto mensual en electricidad sería de aproximadamente $41.250.

En cambio, si depende exclusivamente de estaciones de carga públicas, con un precio estimado de $700 por kWh, el costo mensual podría alcanzar los $115.500.

De esta manera, cargar un Tesla en el hogar podría representar un gasto inferior a los $50.000 mensuales para recorrer 1.000 kilómetros, mientras que utilizar cargadores públicos elevaría considerablemente el presupuesto.

La diferencia también se observa al comparar una carga completa. Para una batería de 60 kWh, el costo estimado sería de $15.000 en una vivienda y de $42.000 en una estación pública, aunque los valores dependerán de las tarifas vigentes y del proveedor de energía.

Patente y peajes, dos gastos que puede eliminar

Otro de los beneficios que ofrece un vehículo eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires es la exención del impuesto a las patentes. Los autos exclusivamente eléctricos cuentan con un régimen que los libera de este tributo, por lo que el Tesla Model 3 tendría un costo de $0 por este concepto si se radica en CABA y cumple con las condiciones vigentes.

La ventaja también alcanza a los peajes de las autopistas administradas por AUSA. Los vehículos eléctricos pueden acceder a una bonificación del 100%, siempre que realicen el trámite correspondiente y estén adheridos al TelePASE.

Esto permite circular sin pagar en autopistas porteñas como la 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, aunque el beneficio no se extiende automáticamente a todas las autopistas del país.

Para un usuario que utiliza frecuentemente las vías rápidas de Buenos Aires, la eliminación de estos gastos puede representar un ahorro adicional frente a un auto naftero.

Cochera y seguro, los gastos que siguen vigentes

La cochera es uno de los principales costos de mantenimiento de un auto en Buenos Aires y no cambia por tratarse de un vehículo eléctrico.

En la Ciudad, los valores pueden variar considerablemente según el barrio. En zonas menos costosas, una cochera cubierta puede ubicarse entre $120.000 y $180.000 mensuales, mientras que en áreas intermedias los precios pueden alcanzar entre $180.000 y $250.000. En barrios premium, el costo puede superar los $300.000.

Para este ejercicio se tomó como referencia una cochera cubierta de $220.000 mensuales.

El seguro también será uno de los gastos más importantes. Como todavía no se conoce el precio oficial del Tesla Model 3 en Argentina, tampoco es posible determinar cuánto costará asegurarlo.

Para hacer una estimación, se considera un valor hipotético de entre u$s45.000 y u$s55.000 para el vehículo. Con esa referencia, una cobertura de responsabilidad civil podría costar entre $80.000 y $120.000 mensuales, mientras que un seguro de terceros completo podría ubicarse entre $180.000 y $300.000.

En el caso de una cobertura contra todo riesgo, el valor podría oscilar entre $300.000 y $500.000 mensuales, o incluso más, dependiendo de la compañía, la suma asegurada y las condiciones de contratación.

Para calcular el costo mensual de mantenimiento se tomó un seguro contra todo riesgo de $350.000.

Mantener y usar un Tesla Model 3 puede costar desde $600.000 por mes

Con un recorrido de 1.000 kilómetros mensuales, carga domiciliaria, una cochera cubierta y un seguro contra todo riesgo, el costo mensual estimado de mantener un Tesla Model 3 en la Ciudad de Buenos Aires sería de aproximadamente $611.250.

La cuenta incluye $41.250 de electricidad, $220.000 de cochera y $350.000 de seguro. La patente y los peajes de AUSA tendrían un costo de $0, considerando los beneficios vigentes para vehículos eléctricos.

Si el propietario no dispone de un cargador domiciliario y utiliza exclusivamente estaciones públicas, el gasto en electricidad podría aumentar a $115.500 mensuales. En ese escenario, el costo total de mantenimiento se acercaría a los $685.500.

Estos valores no contemplan gastos extraordinarios, lavado, reparaciones, mantenimiento periódico ni la instalación de un cargador en el domicilio.

Cuánto cuesta mantener un auto naftero equivalente

Para comparar los gastos, se puede tomar como referencia un auto mediano naftero con un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros y un recorrido de 1.000 kilómetros mensuales.

Con ese uso, el vehículo necesitaría unos 80 litros de combustible por mes. Si se considera una nafta súper a $2.189 por litro, el gasto mensual ascendería a $175.120, lo que representa unos $2,1 millones al año.

A ese monto se deben sumar otros gastos habituales. La patente de un vehículo de ese segmento podría representar entre $100.000 y $180.000 mensuales, según su valuación fiscal y radicación.

El seguro podría ubicarse entre $150.000 y $250.000 por mes, mientras que la cochera, tomando el mismo valor de referencia que para el Tesla, demandaría $220.000 mensuales.

Por último, los peajes podrían sumar entre $40.000 y $80.000 mensuales, según el uso de autopistas y la cantidad de viajes realizados.

En este escenario, el costo mensual de mantener un auto naftero equivalente podría ubicarse entre $685.120 y $905.120, considerando combustible, patente, seguro, cochera y peajes.

Cuánto se ahorra por año con un auto eléctrico

La diferencia más importante entre un vehículo eléctrico y uno naftero aparece en el costo de la energía.

Para recorrer 1.000 kilómetros mensuales, el Tesla Model 3 demandaría aproximadamente $495.000 anuales en electricidad si se carga en el hogar. En caso de utilizar exclusivamente estaciones públicas, el gasto podría llegar a $1.386.000 por año.

En cambio, un auto naftero con un consumo de 8 litros cada 100 kilómetros necesitaría unos $2.101.440 anuales en combustible, tomando como referencia el precio de la nafta súper de $2.189 por litro.

De esta manera, el ahorro anual en energía de un Tesla Model 3 podría superar los $1,6 millones frente a un vehículo naftero equivalente, si el propietario dispone de un cargador domiciliario.

Sin embargo, el ahorro no se limita al combustible. La exención de patente y la bonificación en peajes también reducen el costo de utilización, aunque el seguro puede ser más caro debido al valor del vehículo.

El precio de compra será determinante para la ecuación

La llegada de Tesla a la Argentina se produce en un contexto de cambios en las condiciones de importación de vehículos eléctricos. El Gobierno elevó el valor máximo de origen para acceder al régimen de importación sin arancel extrazona de u$s16.000 a u$s35.000 FOB, aunque ese monto no representa el precio final de venta al público.

El beneficio elimina el arancel del 35% para las unidades que ingresen bajo ese esquema, pero no implica una exención de todos los impuestos y costos asociados a la importación.

Por eso, todavía no se puede determinar cuánto costará el Model 3 en la Argentina. Su precio final dependerá de la versión que se comercialice, el valor de origen, los costos logísticos, los impuestos y la estrategia de la automotriz.

En mercados cercanos, como Uruguay, el Model 3 más accesible tiene un precio de referencia de alrededor de u$s33.000, aunque las condiciones comerciales y tributarias son diferentes a las de la Argentina.

La llegada de Tesla abre así una nueva alternativa dentro del mercado automotor local. Si bien el precio de compra será un factor determinante, los menores costos de energía y los beneficios impositivos podrían convertir al vehículo eléctrico en una opción más económica de utilizar a largo plazo, especialmente para quienes puedan cargarlo en su casa y recorrer una cantidad importante de kilómetros al año.