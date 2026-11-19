La subvención de precio a los híbridos y eléctricos que no pagan arancel terminó impactando en ventas, y ya no se sabe si un auto es caro o barato

Cuando se escucha a tantos ejecutivos de la industria automotriz reconocer que se equivocaron en la proyección de ventas de autos 0km para 2026, que a dos meses del final del ejercicio está un 13% por debajo del año anterior, cuando la previsión era que creciera un 6% y un 10%, inevitablemente se debe sospechar que algo extraordinario sucedió.

Es cierto que hay una retracción de la economía, pero no es menos cierto que el comprador de un auto 0km, que se gasta cerca de $35.000.000 como mínimo en la operación, o que financia el 50% y asume un compromiso de dos años con una cuota de entre $800.000 y $1.200.000, no es el ahorrista que tuvo que ajustar su economía personal o familiar.

Existe la franja de compradores que invierten en un auto nuevo para usarlo como herramienta de trabajo, y por eso las ventas de los autos más accesibles son las que más sintieron el impacto contra las de los SUV o las pickups, por eso el Fiat Cronos está un 29% debajo del año pasado, el Peugeot 208 un 39% y el Volkswagen Polo un 55%.

Pero el Toyota Corolla Cross también está un 43% detrás de sus propios números de 2025, Chevrolet Tracker un 28%, y Peugeot 2008 un 33%, mientras solo la Toyota Hilux se mantiene apenas con un 0,5% debajo de las ventas del año pasado, pero Ford Ranger está un 19% y Volkswagen Amarok un 32%.

En cambio, el Ford Territory subió un 45%, lo que contrasta con lo que ocurre con las SUV medianas y muestra una posible "punta el ovillo" para entender el que probablemente sea el principal tema de hoy en el mercado: ¿Cuánto se debe pagar razonablemente por un SUV entre lo que cuestan los modelos tradicionales y los que llegaron dentro del cupo de híbridos y eléctricos?

El caso del Ford Territory y el crecimiento de ventas

El Ford Territory es la referencia porque es el único vehículo de una terminal automotriz que estaba antes que se iniciara el programa de incentivos a la electromovilidad del Gobierno, pero mejoró sustancialmente sus ventas gracias a ese beneficio arancelario para parte de su volumen de unidades.

Desde que se lanzó al mercado, en noviembre de 2025, Ford vendió en total 9.080 unidades de las casi 11.000 que le autorizó el Gobierno en las distintas licitaciones del cupo y de los remanentes sin utilizar que quedaron. El total de Territory que se vendieron hasta octubre de 2026 fue de 17.634, de las cuales 8.726 fueron de la versión híbrida, es decir el 49,5%.

Ford Territory es el SUV más vendido del mercado - crédito foto propia.

Sin esas unidades, las ventas hubieran sido 8.908 unidades, y la comparación con las ventas de 2025 hubiera arrojado una caída del 33%, es decir una cifra promedio a la de los otros SUV de volumen del mercado. Esta es, ni más ni menos, que la muestra más contundente del impacto del cupo de híbridos y eléctricos en las ventas de autos convencionales.

Hay dos puntos para considerar en el análisis: la tecnología en sí misma, que tiene un gran porcentaje de usuarios que la adoptó, y el precio que tienen los autos que no pagan 35% de arancel de importación, y que, de algún modo, fueron subsidiados por el Gobierno a través de este programa.

Sin embargo, hay un dato adicional que no se puede desconocer y es la venta de Toyota, que tiene híbridos fuera del cupo y que lanzó al mercado este año un segundo modelo de gran volumen como el Yaris Cross. Si se contempla solo el Corolla Cross, la caída de ventas de las versiones híbridas fue de un 21%, pero si se suman los 4.812 Yaris Cross que se vendieron desde marzo a octubre, la suba de SUV híbridos para Toyota fue de un 57%.

Este dato muestra que Corolla Cross padeció la llegada de otros competidores e incluso del propio modelo compacto de su marca, pero los autos híbridos fueron más elegidos por los usuarios.

Entonces es cuando el precio empieza a pesar en la decisión de compra de una porción significativa del mercado, especialmente de los SUV medianos o del segmento C.

Comparación de precios de SUV medianos

Para entender mejor el fenómeno, hay que comparar los precios que tienen los SUV medianos nafteros de las marcas locales o regionales y los que tienen los modelos que vienen de China y no tienen el beneficio arancelario porque no son ni híbridos ni eléctricos.

La lista sorprende, porque al mezclar los autos de ambos orígenes, muestra que los modelos locales no son más caros como es la creencia de muchos usuarios, sino que tienen el precio lógico.

El más accesible es el Ford Territory SEL con un precio de $48.861.930, pero como es sabido, tienen un nivel de equipamiento bastante básico en comparación con sus competidores. Un caso similar es el de la versión básica del Toyota Corolla Cross que cuesta $51.918.000 o la del Renault Boreal, que tiene un precio de $53.090.000.

Entonces, pasando a evaluar los modelos más equipados del segmento, la lista entonces la encabeza el Nissan X-Trail en $56.990.000, seguida por el Baic X55 II Luxury, que cuesta u$s36.900 equivalentes a $57.933.000, la Ford Territory Titanium en $58.221.280, el Honda ZR-V en $59.990.000.

Por encima de los 60 millones está el Volkswagen Taos en $60.438.250, Renault Boreal Iconic con un precio de $62.120.000, la versión Platinum de Ford Territory en $62.226.700, el Haval H6 naftero en u$s39.900 convertidos en $62.643.000, la versión full de Toyota Corolla Cross en $64.083.000, el Citroën C5 Aircross en $65.450.000, y el Jeep Compass Sport en $67.750.000.

El Volkswagen Taos tiene un valor por encima de los 60 millones de pesos. - Foto oficial

En cambio, si se ponen en esa misma lista los SUV del cupo, los que no pagan el 35% de arancel de importación extrazona, los números bajan sustancialmente, generando esa pregunta en los usuarios respecto a cuál es el verdadero precio que debería pagarse por un SUV mediano.

La lista comienza con el Leapmotor B10, que cuesta u$s31.990 equivalentes a $50.224.300, seguido por el BYD Atto 2 en $52.514.550, el MG HS Hybrid en $53.223.000, la Ford Territory Híbrida con un precio de $53.515.300, el Baic X55 II Hybrid en u$s34.500 que son $54.165.000, BYD Song Pro en $54.832.050, el Chevrolet Captiva en $54.871.900.

Ya más arriba de 55 millones aparecen el Haval H6 HEV y Leapmotor C10 empatados en u$s35.500 o $55.735.000, el exitoso Baic BJ30 HEV 4x2 y el Jetour T1 PHEV, ambos en u$s35.800 o $56.206.000, y la versión híbrida más accesible del Toyota Corolla Cross en $57.682.000.

Salvo por este último modelo de Corolla Cross, todos los híbridos antes nombrados están por debajo del precio del C-SUV naftero más accesible de los que tienen el mismo nivel de equipamiento.

Como referencia adicional para comprender la distorsión que creó en los precios el cupo, hay dos casos emblemáticos de modelos que quedan fuera del cupo por no tener la exención arancelaria que se limitó a vehículos de un valor de hasta u$s16.000 FOB en origen. El primero es un auto chino, el BYD Seal U, que tiene un precio de $74.144.550, y el segundo es japonés, el Nissan X-Trail EPower, que cuesta $82.990.000.

Después de ver estos valores, vale hacer nuevamente la misma pregunta: ¿Cuál es el valor real que debería tener un C-SUV en Argentina?