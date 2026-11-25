La marca reveló los productos que llegarán al país en un evento en Brasil y dieron detalles de las nuevas Ranger de producción nacional

Desde San Pablo, Brasil. Ford reunió a la prensa de la región para anticipar las novedades de producto que desembarcará en la región en 2027, confirmando 7 productos para la Argentina.

En medio de un balance sobre las ventas y la producción, con un crecimiento de la marca del 9% en Sudamérica en comparación con el mismo período del año anterior, (con casi la mitad de las ventas que proviene de Ranger y un crecimiento de 54% de Territory) se vienen nuevos SUV y más pick ups para el año que viene.

En el primer caso, hay varios modelos producidos en China, que se suman a la actual Territory, la única de la marca vendida en el país de origen asiático: y por el otro, más novedades americanas.

En cuanto a las pick ups, las nuevas camionetas estarán a la venta en el primer bimestre de 2027, mientras que otro modelo llegará a mitad de año.

Los nuevos productos de Ford para 2027

La familia Territory se ampliará con dos nuevas versiones:

Platinum Híbrida Enchufable -con más de 300 CV de potencia combinada-

-con más de 300 CV de potencia combinada- Max Híbrida Enchufable -de siete plazas-.

El arribo de estas dos nuevas versiones se espera para la segunda mitad del año.

"Territory es uno de los mayores casos de éxito del mercado automotriz argentino en los últimos años. Con la llegada de estas nuevas versiones buscamos continuar ampliando la oferta para competir con mucha más fuerza y seguir creciendo dentro del segmento", señaló Sebastián Trotta, Director de Marketing & Ventas de Ford Argentina. "Son modelos que incorporan distintos atributos de potencia, autonomía y versatilidad, sin dejar de lado las cualidades de espacio interior, confort y comportamiento dinámico que nuestros clientes ya conocen y valoran".

Ford presentó novedades para el Bronco - crédito iProfesional

Otra familia que se ampliará es la de Bronco, con una nueva versión denominada Basecamp, un modelo ultra-híbrido (EREV) -la primera versión electrificada del SUV- con una potencia combinada de más de 400 CV y ADN todoterreno, y una autonomía extendida que alcanza los 1.200 km, que llegará en el último trimestre de 2027.

Para consolidar la oferta de SUVs, la marca del óvalo anunció además la llegada hacia mitad de año de la Explorer, en una versión ST que combina diseño deportivo, manejo dinámico, tecnología y el ADN de Ford Performance, para clientes que buscan una experiencia de conducción más emocionante sin resignar espacio, confort y versatilidad.

Las nuevas camionetas Ranger Tremor y la Híbrida Enchufable

Ford anunció también la nueva Ranger Tremor para 2027 - crédito iProfesional

Estos modelos se sumarán a las dos versiones ya anunciadas durante 2026 para Ranger. Por un lado, la Ranger Tremor: equipada con un motor 2.3L EcoBoost naftero de más de 270 CV, que contará además con una suspensión reforzada y otros recursos que incrementarán su capacidad todoterreno, sin resignar versatilidad ni confort para el uso urbano.

Por el otro, la Ranger Híbrida Enchufable, un nuevo hito para Ford y para la industria local, con más de 350 CV, será la mejor Ranger producida hasta el momento en la región y promete sorprender también por su capacidad de carga, autonomía y tecnología incorporada. Ambas versiones, producidas en Pacheco, fueron confirmadas para el segundo trimestre de 2027.

La Ranger híbrida fue otro de los anuncios de Ford en Brasil - crédito Foto de iProfesional

Para coronar la revelación, la marca del óvalo hizo gala también de las actualizaciones de diseño que equiparán al Mustang GT para el próximo año modelo, con llantas, techo, alerón y el caballo de la trompa todo en negro.