Antes de cargar las valijas y poner en marcha el GPS, hay una tarea que conviene resolver con anticipación: comprobar que el auto esté en condiciones

El uso del vehículo particular sigue siendo una alternativa importante para las vacaciones y el turismo interno. Un relevamiento de la Universidad FASTA sobre el perfil de los turistas del verano 2025 indicó que el 56,7% se trasladó en auto propio, aunque el porcentaje fue menor al registrado en 2024.

La temporada siguiente también mostró un movimiento significativo. Según el balance de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas por el país, un 9,5% más que en 2025.

En ese contexto, la puesta a punto del vehículo no debería quedar para último momento. Una revisión anticipada permite detectar problemas, comparar presupuestos y evitar que una falla mecánica obligue a interrumpir el viaje o genere gastos imprevistos lejos de casa.

Neumáticos, frenos y batería: los controles que no conviene postergar

Uno de los primeros puntos que debe revisar el conductor es el estado de los neumáticos. Antes de salir, conviene controlar la presión de las cuatro cubiertas y también de la rueda de auxilio.

La calibración debe realizarse con los neumáticos fríos y de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Si el vehículo viajará con varios pasajeros y el baúl cargado, es importante consultar la presión recomendada para esa condición, que puede ser diferente de la utilizada en los trayectos cotidianos.

Además, hay que observar el dibujo de la cubierta y sus laterales. Los cortes, las deformaciones, las grietas o el desgaste irregular pueden ser señales de que necesita una revisión profesional.

El sistema de frenos es otro elemento fundamental. Si el pedal se siente diferente, aparecen vibraciones al frenar o se escucha un ruido metálico, lo recomendable es acudir a un taller antes de emprender el viaje.

También conviene prestar atención a la batería. Si el motor tarda en arrancar, las luces pierden intensidad o la batería ya tiene varios años de uso, una prueba de carga puede anticipar una falla que podría dejar al vehículo detenido.

Qué revisar bajo el capot antes de un viaje largo

Con el motor frío y el auto estacionado en una superficie nivelada, se puede controlar el nivel de aceite y verificar que se encuentre dentro de los parámetros indicados por el fabricante.

También es importante revisar el líquido refrigerante, que ayuda a mantener la temperatura adecuada del motor, y observar si existen pérdidas visibles debajo del vehículo.

Si el mantenimiento programado está próximo por kilometraje o antigüedad, conviene consultar si corresponde realizar el service antes de viajar. No todos los autos necesitan un cambio de aceite o filtros en cada salida, pero sí deben respetarse los intervalos establecidos en el manual.

En los vehículos que utilizan correa o cadena de distribución, el conductor debe verificar cuándo corresponde realizar el mantenimiento de ese componente. Se trata de una intervención que depende del modelo, el kilometraje y las indicaciones del fabricante, y no de una revisión que deba hacerse en cada vacaciones.

Luces, limpiaparabrisas y aire acondicionado

Antes de salir, es recomendable comprobar que funcionen las luces bajas, altas, de posición, de freno, los guiños y las balizas.

El limpiaparabrisas también merece atención. Las escobillas deterioradas pueden dejar marcas o dificultar la visión cuando llueve. Completar el depósito del líquido limpiaparabrisas es otro control sencillo que puede resultar útil durante el recorrido.

En pleno verano, el aire acondicionado adquiere especial importancia. Si no enfría correctamente, conviene revisar su funcionamiento antes de viajar, sobre todo si el trayecto será largo y se realizará durante las horas de mayor calor.

Qué documentación y elementos de seguridad llevar

La revisión mecánica debe complementarse con un control de los documentos y elementos necesarios para circular.

Antes de salir, hay que comprobar que estén vigentes la licencia de conducir, el DNI, la cédula del vehículo, el seguro obligatorio y la VTV o RTO cuando corresponda según la jurisdicción.

También es importante llevar el matafuego en condiciones y las balizas portátiles. La rueda de auxilio, el crique y la llave para cambiar un neumático deben estar disponibles y en buen estado.

Por último, antes de iniciar el viaje, conviene distribuir correctamente el equipaje, evitar objetos sueltos dentro del habitáculo y asegurarse de que todos los ocupantes tengan su cinturón de seguridad.

Una revisión realizada con tiempo permite organizar mejor las vacaciones y reducir el riesgo de inconvenientes. Si durante los controles aparece una falla, lo más prudente es resolverla antes de salir a la ruta, en lugar de esperar a que se manifieste durante el viaje.