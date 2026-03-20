El superávit comercial de febrero fue el menor en nueve meses, por la baja exportadora. Pero se espera que el agro y la energía reviertan pronto las cifras

Tras el eufórico pronóstico de Javier Milei ante el Congreso sobre la posibilidad de que este año haya exportaciones por u$s100.000 millones, no deja de resultar llamativo el dato de la balanza comercial de febrero, que dejó el menor saldo de los últimos nueve meses, con apenas u$s788 millones.

El superávit es poco más de un tercio de lo que se había registrado en enero, cuando los u$s2.189 millones habían inflamado el entusiasmo sobre un boom exportador, gracias al aporte récord del yacimiento de Vaca Muerta. Además, la tensión global por el conflicto en Medio Oriente exacerbó esas expectativas positivas, dada la disparada en el precio del barril de petróleo y, también, de las materias primas agrícolas.

Sin embargo, los números de febrero mostraron un panorama flojo en el rubro exportador, con una caída de 2,9% respecto del año pasado. Y, en realidad, el resultado habría sido peor si no fuera porque hubo una suba en los precios de los productos que exporta Argentina. Si se lo mide en volumen, la caída exportadora fue del 4,4%.

A primera vista, puede parecer raro el magro desempeño exportador, sobre todo si se tiene en cuenta la incidencia de la excelente cosecha de trigo y la alta demanda internacional. De hecho, el trigo explica el 10% del total exportado en el mes.

En cambio, el rubro que bajó el promedio fue el de combustibles y energía, con una caída interanual de 27%. La venta de petróleo por u$s631 millones luce pequeña si se la compara con el final del año pasado, cuando se superaron los u$s1.000 millones mensuales.

Sin embargo, todo hace suponer que se trata