De no haber impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación estaría en condiciones de confirmar a la ganadora en un plazo de 15 días

La empresa belga Jan de Nul quedó virtualmente como la ganadora de la nueva concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía tras cotizar las tarifas mínimas de peajes que fijaron los pliegos para las tres etapas de obras que estaban en juego y superar por calificación técnica a Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME), la otra compañía, también con bandera de Bélgica, que compitió en la licitación.

La apertura de las propuestas económicas para ver qué empresa solicitaba la tarifa de peaje a los barcos más baja para los primeros cinco años de la concesión dejó a las dos oferentes empatadas al registrarse los mismos valores para las tres instancias contractuales.

Para la denominada "Etapa 0" —que abarca las tareas de mantenimiento junto con las mejoras esenciales previstas para la vía navegable troncal (VNT)—, el peaje cotizado por ambas competidoras fue de u$s3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN). Ese valor es el mínimo que tenía la banda tarifaria de referencia establecida en el pliego.

Para la "Etapa 1" —que comprende las obras de dragado para llevar el calado del tramo principal del corredor navegable a 36 pies—, tanto Jan de Nul, como DEME solicitaron un peaje de u$s4,65 por TRN, el piso mínimo que contemplaba la banda tarifaria oficial.

En tanto, para la "Etapa 2" —donde la profundidad de la VNT tiene que llegar a 40 pies—, las ofertas de las dos contrincantes se ubicaron en u$s5,78 por TRN, que también era el valor mínimo fijado en la banda tarifaria.

Si bien en las propuestas económicas quedaron empatadas, Jan de Nul tiene una ventaja que apunta a ser decisiva para adjudicarse la concesión, al haber obtenido una mejor calificación en la evaluación técnica con 66,20 puntos frente a los 42,14 puntos que sacó DEME.

De no haber impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que lleva adelante la licitación estaría en condiciones de confirmar a la ganadora en un plazo de 15 días.

El dictamen que despejó el camino para la licitación

Realizada por medio de la plataforma Contrat.Ar, la instancia final de la licitación de la Hidrovía se concretó a pocas horas de que el fiscal federal, Guillermo Marijuán, rechazara una medida cautelar que presentó la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la apertura de ofertas.

El dictamen de Marijuán cuestionó con dureza el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre supuestas irregularidades en el proceso licitatorio, al sostener que "no encuentra correspondencia con la investigación que lleva adelante su fiscalía".

El fiscal sostuvo que la suspensión de la licitación "no se encuentra suficientemente sustentada en la acreditación de arbitrariedad manifiesta, ni en la configuración del peligro en la demora". Destacó, además, que la Justicia Federal de Santa Fe ya tramita un amparo ambiental colectivo relacionado con la Hidrovía y que en ese expediente "se han rechazado las cautelares propiciadas".

La empresa Jan de Nul es una de las principales dragadoras a nivel global que desembarcó en el país a mediados de los 90. Asociada con la local Emepa había ganado la primera licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía que llevó adelante la administración de Carlos Menem. Tras finalizar la concesión en 2021 siguió a cargo del dragado del corredor navegable como contratista del Estado, primero bajo la anterior Administración General de Puerto (AGP) y luego con la actual ANPyN.

Para esta licitación de la Hidrovía, lleva como socia a la dragadora local Servimagnus del grupo portuario y logístico Román. Según los cálculos oficiales, durante el período contractual de 25 años, la inversión total que debería efectuar la nueva concesionaria asciende a un total de u$s10.000 millones.

La semana pasada, Jan de Nul también le había ganado a DEME la obra del "dragado de adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte del Puerto de Buenos Aires". A través de su controlada local CSD (Compañía Sudamericana de Dragados), presentó la oferta más baja por u$s4.955.307 que quedó un 35% por debajo del presupuesto oficial y un 27% menos que la cotización efectuada por DEME.

La privatización más relevante del Gobierno libertario

La concesión de la Hidrovía constituye la privatización más relevante que está a punto de concretar la administración mileísta. Determinará en manos de quién estará hasta el año 2051, la administración y control del principal corredor navegable del país por donde se movilizan casi el 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores.

Lo que está en juego es una concesión de obra pública del dragado y balizamiento con cobro de peaje, sin aval estatal y a riesgo empresario de la vía navegable troncal (VNT), que se extiende desde el km 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior.

Con el asesoramiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en inglés Unctad), para esta licitación los funcionarios de la ANPyN armaron un esquema de presentación de ofertas dividido en tres instancias.

El primer sobre correspondió a los antecedentes legales, financieros y técnicos. El segundo, abarcó los planes de acción que diseñaron las empresas para cumplir con las exigencias de los pliegos y las capacidades técnicas del personal y los profesionales que estarán a cargo de las obras. En tanto, el tercer y último sobre comprendió la tarifa peaje que las oferentes querían cobrar para poder cubrir sus costos operativos, cumplir con las obras contractuales y embolsar una ganancia.

Al igual que en la anterior licitación, la administración libertaria prohibió que participen las empresas dragadoras "controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales". Tampoco han podido ofertar las "empresas que se encuentren incluidas en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU."

Quiénes respaldaron y quiénes cuestionaron la licitación

Desde el inicio, el proceso licitatorio contó con el apoyo y respaldo de casi todos los gobernadores de las provincias ribereñas y del denominado "Círculo Rojo" de la Hidrovía.

Dentro de esa formación empresarial e institucional se encuentran las siguientes entidades:

Bolsa de Comercio de Rosario

Unión Industrial Argentina

Sociedad Rural

Cámara del Acero

Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas

Centro de Navegación

Cámara de Puertos Privados Comerciales

Cámara de la Industria Aceitera

Cámara Naviera Argentina

Desde la oposición, uno de los principales cuestionamientos provino del diputado nacional, Jorge Taiana, quien pidió la "suspensión del procedimiento licitatorio hasta tanto se esclarezcan las denuncias formuladas ante la PIA y la presunta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Unctad".

Por medio de un proyecto de resolución, el legislador kirchnerista destacó que "la implementación de bandas tarifarias para el peaje desnaturaliza el concepto de concesión a riesgo empresario" y configura una garantía de ingresos para el concesionario que será absorbida por los productores y los usuarios de la vía navegable.