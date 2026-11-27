Las exportaciones agroindustriales argentinas escribieron en octubre un récord histórico de u$s5.717 millones. El volumen exportado también marcó un máximo absoluto: 11 millones de toneladas salieron del país. Ambos registros superaron en 23% los valores interanuales.

Los datos oficiales provienen de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. La fuente estadística es INDEC.

El hito de octubre no fue un récord aislado: 21 complejos productivos (que agrupan productos primarios y sus derivados industriales) lograron simultáneamente ventas sin precedentes, mostrando un sector agroindustrial cada vez más diversificado y competitivo a nivel global.

Qué sectores lideraron el récord de exportaciones en octubre

El complejo bovino encabezó los crecimientos con un alza de 23% interanual. Le siguió el trigo, que disparó sus ventas 47% respecto al período anterior.

El girasol también tuvo un desempeño destacado: creció 32% en términos interanuales. Los lácteos sumaron 10% más de exportaciones. Las legumbres treparon 32%.

Otros sectores con récords históricos en octubre:

Forestoindustria: +25%

Alimentos para animales: +42%

Arroz: +6%

Golosinas: +6%

Ovinos: +17%

Los productos con mayor valor unitario que Argentina exportó

Los aceites esenciales de cítricos alcanzaron u$s32.449 por tonelada, el valor unitario más alto entre las exportaciones agroindustriales de octubre. Los equinos se comercializaron a u$s19.194 cada uno.

La carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, llegó a u$s15.397 por tonelada. La lana peinada se cotizó en u$s13.034/tn. El aceite de jojoba cerró en u$s9.109/tn.

Estos valores unitarios reflejan la capacidad del sector para posicionar productos de alta gama en mercados internacionales exigentes.

Cómo viene el acumulado anual de exportaciones agroindustriales

El período enero-octubre de 2026 consolidó un desempeño sobresaliente. El volumen total exportado llegó a 106,82 millones de toneladas, continuando con el récord histórico. El valor acumulado alcanzó u$s48.967 millones, el segundo registro más alto de la historia.

Comparado con el mismo período de 2025, el volumen trepó 12% y el valor 15%, mostrando que el sector no solo exporta más cantidad sino también productos de mayor valor agregado.

Algunos productos multiplicaron sus ventas de forma exponencial en estos diez meses:

Girasol: +779%

Reses o medias reses de cordero congeladas: +765%

Madera contrachapada, chapada o estratificada: +732%

Materias proteicas: +577%

Porotos negros: +175%

Lana sucia: +159%

Otros productos con crecimientos significativos fueron aserrín (+152%), arroz partido (+96%), fórmulas infantiles (+76%), y jugo de limón (+70%).

El algodón sin cardar sumó 60%. Las mandarinas crecieron 57%. Las cebollas escalaron 53%.

La miel aumentó 45% sus exportaciones. La carne bovina deshuesada congelada subió 37% en el acumulado anual.

A qué países llegaron las exportaciones agroindustriales argentinas

Argentina colocó productos agroindustriales en 139 destinos diferentes durante octubre. Esta diversificación geográfica es clave para reducir la dependencia de mercados individuales.

Diez países concentraron el 50% del valor total exportado: China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos, en ese orden de importancia.

China mantiene su rol como principal comprador de productos agroindustriales argentinos. India y Vietnam consolidan posiciones en el podio asiático.

Brasil sigue siendo el socio comercial más relevante en Sudamérica. Estados Unidos absorbe volúmenes significativos de productos de alto valor agregado.

Los mercados del sudeste asiático (Indonesia) y Medio Oriente (Arabia Saudita) ganan peso. Países Bajos funciona como puerta de entrada a Europa para exportaciones agroindustriales argentinas.