El declive de la oferta mundial de crudo potencia el rol de Vaca Muerta para las próximas décadas

El declive global de la producción de petróleo proyectado para 2040 abre un horizonte sin techo aparente para la competitividad del shale de Vaca Muerta.

En un escenario internacional atravesado por la menor inversión acumulada en exploración convencional y una demanda global de hidrocarburos que muestra una persistencia superior a las estimaciones previas, el mapa energético mundial se encamina hacia un escenario que genera buenas perspectivas para el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

La maduración de los campos maduros y la escasez de nuevos descubrimientos de envergadura abren un escenario complejo para los tradicionales centros de abastecimiento, al tiempo que fuerzan a las principales operadoras globales a revisar de manera integral la longevidad y la competitividad de sus portafolios de activos.

De acuerdo con un reciente estudio elaborado por la firma de consultoría Boston Consulting Group (BCG) en conjunto con el Center for Energy Impact, hasta el 80% de las principales compañías de petróleo y gas del planeta registrará caídas significativas en sus volúmenes de producción hacia el año 2040 .

El relevamiento precisa que la mayoría de las empresas del sector enfrentará reducciones de entre el 20% y el 50% en su oferta extractiva, en tanto que un segmento más reducido sufrirá reducciones que podrían superar el 60% de sus niveles actuales.

Esta contracción en la capacidad de producción de los activos tradicionales contrapone la realidad de la industria internacional con el panorama que se consolida en la Argentina. Mientras los grandes centros productores buscan alternativas para ralentizar la tasa de declive de sus reservorios, Vaca Muerta mantiene una dinámica de expansión continua.

La formación no convencional de la Cuenca Neuquina registra incrementos sostenidos de eficiencia operativa y avances técnicos en la completación de pozos, un proceso de escalamiento que aún no muestra señales de haber alcanzado su techo productivo ni su límite técnico.

Para la economía argentina, las conclusiones expuestas en el trabajo de la consultora revisten una relevancia particular en la coyuntura actual. La necesidad de reemplazar los barriles que progresivamente saldrán del mercado global revaloriza la disponibilidad de recursos no convencionales de clase mundial .

En este nuevo ciclo, la calidad geológica del shale neuquino y la baja curva de costos por barril equivalente ubican a la Argentina en una posición favorable para capturar cuotas de mercado y atraer el capital internacional requerido para acelerar las obras de infraestructura de transporte y exportación.

La reconfiguración del mercado: por qué el shale neuquino gana protagonismo

El análisis de Boston Consulting Group (BCG) advierte que la exploración tradicional por sí sola no constituirá la solución principal para cubrir la demanda futura, dado que los resultados de las nuevas campañas se encuentran altamente concentrados en un número reducido de jugadores y cuencas.

De este modo, la mayor parte de la oferta mundial de hidrocarburos durante las próximas décadas provendrá de los campos existentes y de los recursos no convencionales que ya se encuentran en fase de desarrollo o cuentan con descubrimientos probados, un apartado donde Vaca Muerta exhibe ventajas competitivas respecto de otras regiones.

El informe resalta que la incorporación de tecnología avanzada desempeñará un rol determinante para extender la vida útil de los activos y maximizar la recuperación de recursos. En el segmento no convencional, las técnicas de recuperación mejorada tienen el potencial de duplicar los factores de recobro hasta niveles cercanos al 15 % .

La aplicación de estas innovaciones en la Cuenca Neuquina permitiría multiplicar varias veces el valor de las reservas comprobadas sin necesidad de asumir los riesgos financieros inherentes a la exploración en áreas de frontera.

En el plano de las políticas públicas y las condiciones de inversión, el documento sostiene que cerca del 45 % del valor presente neto de los recursos líquidos globales aún disponibles se sitúa en mercados con regulaciones complejas o acceso restringido.

Para la Argentina, la consolidación de marcos normativos previsibles, esquemas operativos eficientes y acuerdos de largo plazo con socios estratégicos resulta indispensable para transformar el potencial geológico de Vaca Muerta en producción a escala global.

En la medida en que la industria mantenga la disciplina de capital, fortalezca la cadena de valor local y asegure la infraestructura necesaria para el drenaje del crudo hacia el Atlántico, Vaca Muerta se afirmará como uno de los polos de mayor competitividad para abastecer la demanda energética de las próximas décadas.