Las importaciones vía courier crecieron 71,1% hasta un agosto y Analytica estima que el año podría superar los u$s1.200 millones

Las importaciones realizadas por argentinos mediante el sistema de courier para comprar productos en el exterior continúan creciendo. En los primeros ocho meses del año, alcanzaron u$s855 millones, según datos del INDEC analizados por la consultora Analytica.

El resultado acumulado marca un crecimiento del 71,1% frente al mismo período de 2025 y queda muy cerca del registro conseguido durante todo el año pasado. En 2025, las compras mediante este mecanismo habían alcanzado los u$s894 millones, por lo que la diferencia entre ambos períodos es de apenas u$s39 millones.

A partir de esta evolución, Analytica anticipó cómo podría terminar el año y proyectó que "el año cerraría con importaciones acumuladas por más de u$s1.200 millones".

Importaciones vía courier: cuánto cayó el gasto en agosto

El dato mensual más reciente muestra, sin embargo, una moderación. Durante agosto, las importaciones de particulares mediante courier totalizaron u$s104 millones, mientras que en julio habían llegado a u$s108 millones.

La cifra también se encuentra por debajo del máximo alcanzado durante el año. En junio, el gasto había llegado a u$s125 millones, y desde entonces se acumularon dos meses consecutivos de descenso.

Analytica describió esta evolución al señalar que "luego del pico de u$s125 millones de junio se acumulan dos meses de caída, aunque es el sexto mes consecutivo con importaciones superiores a u$s100 millones mensuales".

A pesar de la baja mensual, agosto mantuvo una variación positiva respecto del mismo mes del año anterior. El incremento interanual fue de 13,9%, por debajo del 15,5% registrado en julio.

La diferencia respecto de los primeros meses del año también es significativa: las tasas de crecimiento interanual habían llegado entonces a niveles de tres dígitos. Según Analytica, esa comparación perdió parte de su efecto porque actualmente se compara contra meses de 2025 en los que la flexibilización de las importaciones vía courier ya tenía una incidencia evidente.

Qué reglas rigen para comprar por courier

El crecimiento de este canal se da bajo un esquema que establece límites específicos para los envíos destinados a particulares. Entre las condiciones vigentes se encuentra el tope de 50 kilos por paquete o pieza postal, establecido a comienzos de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para utilizar las modalidades de "puerta a puerta" y "pequeños envíos", deben cumplirse además determinadas condiciones:

El peso máximo permitido es de 50 kilos.

Cada envío puede tener un valor de hasta u$s3.000 .

. Los "pequeños envíos " admiten hasta tres unidades por envío y un máximo de cinco envíos anuales por persona.

" admiten hasta envíos anuales por persona. En las compras de hasta u$s400 , no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque corresponde pagar IVA .

, no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque corresponde pagar . Una vez recibido el paquete, el destinatario no debe registrarlo en la página de ARCA, excepto cuando la operación se realiza mediante Correo Argentino.

Estas condiciones delimitan el alcance del régimen mientras el volumen de compras continúa por encima del registrado durante el año pasado. Con u$s855 millones acumulados hasta agosto, el nivel alcanzado en apenas ocho meses deja a las importaciones de particulares a una distancia reducida del total registrado durante todo 2025.

Qué cambió para las compras internacionales por correo

El régimen para recibir productos del exterior mediante Correo Argentino también fue actualizado durante 2026. A partir de los cambios establecidos por el Gobierno y reglamentados por ARCA, las condiciones de los envíos postales fueron equiparadas con las aplicables al sistema de courier para las compras de uso personal.

El nuevo esquema permite que los envíos tengan un valor de hasta u$s3.000, incluyan hasta tres unidades de la misma especie y no tengan finalidad comercial. Para las operaciones que cumplan con las condiciones previstas, los primeros u$s400 FOB quedan exentos de derechos de importación y tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona.

La modificación también incorporó cambios en la gestión de los paquetes. Correo Argentino puede acordar con las plataformas de comercio electrónico el pago anticipado de los tributos al momento de la compra y solicitar la validación de la información declarada antes del arribo del envío al país.

Además, el operador postal puede representar al destinatario ante la Aduana cuando sea necesario realizar una gestión, salvo que la persona manifieste expresamente que quiere intervenir por cuenta propia. El nuevo procedimiento busca reducir trámites y permitir que los paquetes sean despachados con mayor rapidez una vez que llegan al país.