El buque chileno Danstar ingresó a aguas del estrecho de Magallanes para tareas logísticas, previo a iniciar una ruta comercial hacia las islas

El buque chileno Danstar ingresó este lunes al estrecho de Magallanes tras abandonar la isla Desolación. Se trata del primer paso concreto hacia la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, bajo administración británica. El zarpe está previsto para el 17 de diciembre, según confirmó la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC).

El Danstar se dirige ahora a los astilleros de Asmar Magallanes. Allí recibirá trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que demorarán unos 20 días. La embarcación, de bandera chilena, protagoniza una creciente tensión diplomática entre Santiago y Buenos Aires.

Argentina reclama soberanía sobre las Malvinas. Exige que Chile solicite autorización previa para transitar por aguas jurisdiccionales argentinas rumbo a las islas. Chile, en cambio, invoca el derecho internacional y el principio de paso inocente. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna fue tajante: "los países no piden permiso" para ejercer la libre navegación en aguas internacionales.

La respuesta chilena llegó después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, reclamara que el Danstar pidiera autorización formal. Santiago rechazó el pedido y confirmó que el buque navegará hacia Puerto Argentino sin cumplir ese requisito. La disputa escaló en las últimas semanas.

Qué transportará el Danstar en su primer viaje a Malvinas

La FIDC abrió en las últimas horas la recepción de carga para el primer viaje del Danstar. El buque tiene capacidad para 1.200 toneladas de carga. Ya se vendió más de la mitad de ese espacio, según confirmó Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island, la naviera que opera la embarcación.

El Danstar estará conformado por una tripulación de 10 personas. Transportará frutas, verduras, comida perecible y materiales de construcción. "Vamos a llevar todo lo necesario para construir casas, jardines y colegios", explicó Pacheco en conversación con La Prensa Austral.

Pacheco desmarcó enfáticamente el servicio de cualquier vínculo con Sea Lion. Se trata del proyecto de explotación petrolera que desarrollan las firmas israelí Navitas Petroleum y británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. "Nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos", subrayó.

El gerente de Easter Island aclaró que la compañía se enfoca exclusivamente en el abastecimiento insular: alimentos frescos, materiales de construcción y productos de primera necesidad para la población civil de las islas.

La preocupación argentina por el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los principales temores de Buenos Aires es que la ruta Punta Arenas-Malvinas termine abasteciendo al proyecto Sea Lion. Argentina considera ilegal cualquier explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que reclama como propia.

El proyecto petrolero está autorizado por el gobierno británico. Se desarrolla en aguas que Argentina reclama dentro de su plataforma continental. Desde la Cancillería argentina sostienen que esa explotación viola el derecho internacional y los derechos soberanos del país.

Sea Lion es operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas compañías avanzan con trabajos de exploración y extracción bajo licencia británica. Argentina rechaza esa autorización y la considera nula.

El temor de Buenos Aires no es infundado. La cercanía geográfica entre Punta Arenas y las Malvinas convierte la ruta chilena en la opción logística más eficiente. Cualquier proyecto de explotación de recursos en las islas podría beneficiarse de esa conexión marítima. Por eso Argentina insiste en que Chile debe pedir autorización: busca controlar qué carga ingresa a las islas y evitar que el Danstar termine sirviendo a proyectos extractivos que considera ilegales.

Argentina llevó Sea Lion a tribunales internacionales

La disputa por Sea Lion ya llegó a los tribunales internacionales. Argentina presentó una ofensiva judicial contra Reino Unido ante dos instancias clave.

Primero, Buenos Aires solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS). El pedido argentino busca suspender el avance de Sea Lion mientras se resuelve el fondo del asunto. El tribunal anunció que resolverá el 28 de noviembre si acepta o rechaza esas medidas cautelares.

Paralelamente, Argentina inició un arbitraje internacional ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Se está conformando un tribunal ad hoc para tratar el caso de fondo. Ese proceso puede demorar años.

Las medidas provisionales que reclama Argentina apuntan a preservar sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental. Buenos Aires sostiene que Reino Unido está violando la CONVEMAR al autorizar explotación petrolera en aguas disputadas.

El gobierno argentino argumenta que la exploración y extracción de hidrocarburos en la zona afecta sus derechos soberanos. También alega que Reino Unido actúa de mala fe al avanzar con Sea Lion sin resolver primero la disputa de soberanía sobre las Malvinas.

La resolución del 28 de noviembre será clave. Si el ITLOS acepta las medidas provisionales, Sea Lion deberá suspenderse hasta que el tribunal arbitral de CONVEMAR resuelva el caso completo. Si las rechaza, el proyecto podrá continuar mientras avanza el proceso judicial de fondo. En ese escenario, el Danstar navegará hacia las islas en un contexto de máxima tensión diplomática y jurídica.