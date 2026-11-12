Banco Ciudad obtuvo la máxima calificación crediticia local

Moody's reconoció la solidez del Banco Ciudad resaltando su gestión de riesgos, desempeño financiero y niveles de liquidez superiores al promedio

La calificadora de riesgo Moody's asignó la máxima calificación crediticia local, AAA.ar, al Banco Ciudad, en depósitos y como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera, ubicando a la entidad entre los principales bancos del sistema financiero argentino que alcanzaron esta calificación.

El reporte destaca la solidez con la que se sostuvieron los indicadores de capital, liquidez y morosidad, a pesar del contexto desafiante y en comparación con el resto del sistema, manteniendo a su vez adecuados niveles de rentabilidad.

La evaluación también incorpora la calidad crediticia del accionista del Banco Ciudad, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificada AAA.ar con perspectiva estable, siendo el distrito con la máxima calificación crediticia del país y del cual la entidad es banco oficial y agente financiero.

Las calificaciones de depósitos y de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera del Banco Ciudad evolucionaron desde AA+.ar a AAA.ar. La mejora también comprende a las Obligaciones Negociables Clase 23 y Clase 24 del Banco, que pasaron de AA+.ar a AAA.ar, ambas con perspectiva estable.

Al respecto, el presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, expresó: "Alcanzar la máxima calificación de Moody's constituye un reconocimiento a la solidez del Banco, su capitalización, liquidez y rentabilidad, y al respaldo de la Ciudad de Buenos Aires, distrito con la máxima calificación crediticia del país". Y agregó: "Esta mejora nos impulsa a seguir fortaleciendo al Banco Ciudad para continuar ampliando nuestra capacidad para acompañar a las familias, las PyMEs y los distintos sectores productivos".

En su informe, Moody's Local Argentina indica que, a junio de 2026, la entidad fortaleció su indicador de capital ajustado, sostuvo elevados niveles de liquidez y mantuvo una morosidad por debajo de la del sistema, con adecuados niveles de rentabilidad. Entre los indicadores destacados, el capital ajustado alcanzó el 23,7%, frente al 22,3% de diciembre de 2025, y el exceso de integración de capital regulatorio se ubicó en 4 veces la exigencia mínima. A su vez, los recursos líquidos representaron el 55% de los activos tangibles y la relación entre préstamos y depósitos fue del 50,9%, con margen para la expansión del crédito.

Morosidad muy por debajo del promedio del sistema

En materia de calidad de cartera, la morosidad del Banco se ubicó en 5,3% a junio de 2026, frente al 7,6% registrado por el sistema financiero. Los números por segmento son los siguientes:

En el segmento de familias, fue del 6,7%, frente al 12,8% del sistema

Para la cartera comercial se situó en 1,9%, frente al 3,5% del sistema

Estos números reflejan el trabajo preventivo de la entidad con relación al análisis crediticio y de riesgos

El cuidado de la cartera permitió que su estado de resultados mantenga una evolución sólida

Otro de los factores destacados es el fondeo estable. A junio de 2026, los depósitos representaban el 69,7% de los activos tangibles.

La nueva calificación reconoce así la fortaleza crediticia del Banco Ciudad, su capacidad de sostener elevados niveles de capitalización y liquidez y el buen desempeño de su cartera dentro del sistema.