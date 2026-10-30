El ataque récord a Binance profundizó la baja del mercado: bitcoin tocó los u$s76.300 y se liquidaron u$s1.300 millones en posiciones alcista

El mercado de las criptomonedas atravesó otra jornada de fuertes retrocesos, con el bitcoin por debajo de los u$s77.000 por primera vez en más de un mes. Durante el viernes, la cotización llegó a caer un 3,1% y marcó un piso de US$ 76.300. La reacción de los inversores se produjo mientras continuaban las repercusiones por el ataque informático a Binance, un episodio que volvió a poner en discusión la seguridad de los fondos depositados en las plataformas de intercambio.

La presión alcanzó también a otros activos digitales. El BNB, token vinculado a Binance, perdió alrededor del 5% en las últimas 24 horas y se ubicó cerca de los u$s700. También retrocedieron otras criptomonedas, entre ellas algunas afectadas por la vulneración.

El robo de más de u$s6.000 millones constituye el mayor ataque de este tipo registrado en la historia del sector. Su dimensión representa un nuevo revés para una industria que todavía enfrenta las consecuencias de sucesivos episodios de fraude, hackeos y quiebras de plataformas.

Binance reservó u$s6.340 millones tras el hackeo que sacudió al mercado cripto

La magnitud del incidente resulta especialmente significativa por el tamaño de la compañía afectada. Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, administra activos por más de u$s135.000 millones. El episodio abrió interrogantes sobre la eficacia de sus mecanismos de protección y sobre cómo pudo producirse una vulneración de semejante alcance.

El viernes, la empresa comunicó que reservó u$s6.340 millones de fondos propios después del ataque. Jeff Ko, analista jefe de ViaBTC, consideró que la situación financiera de la compañía le permitiría absorber las pérdidas.

El especialista también vinculó la reacción de los precios con el escenario que ya atravesaban los activos digitales. "El mercado de criptomonedas en general ya mostraba una tendencia bajista, y por eso la ola de ventas se extendió tan rápidamente a todos los activos", explicó a Bloomberg.

Las liquidaciones y el contexto financiero sumaron presión

La caída del bitcoin coincidió con una semana marcada por la cautela en los mercados internacionales. Los resultados trimestrales de Amazon.com e Intel, que no cumplieron con las expectativas de los inversores, contribuyeron al retroceso de los futuros del Nasdaq 100. Antes de la apertura de Wall Street, ese indicador registraba una baja del 2,4%.

En el mercado cripto había otro factor que podía intensificar los movimientos: el vencimiento de opciones por u$s11.000 millones en Deribit, previsto para el viernes. El bitcoin había pasado buena parte de la semana negociándose cerca de los u$s80.000, pero la combinación de esos vencimientos con el clima de aversión al riesgo aumentó la presión sobre las posiciones de los operadores.

El impacto se reflejó en las operaciones apalancadas. Según cifras de Coinglass, durante un lapso de 24 horas se liquidaron posiciones alcistas en criptomonedas por unos u$s1.300 millones.

El impacto del hackeo en la confianza de los inversores

Las consecuencias del ataque podrían extenderse más allá de las pérdidas registradas en las cotizaciones. La reiteración de fallas de seguridad representa un obstáculo para la llegada de nuevos usuarios y capitales al ecosistema, según advirtió Noelle Acheson, autora del boletín especializado Crypto is Macro Now.

"El aspecto negativo es que la sucesión de fuertes golpes que sufrió la infraestructura del ecosistema cripto en los últimos meses podría desalentar el ingreso de nuevos participantes al mercado", señaló.

Acheson planteó, además, que los riesgos no se limitan a las plataformas de intercambio. También alcanzan a quienes optan por administrar sus propios activos y a los sistemas digitales expuestos a nuevas modalidades de ataque.

"Hemos visto que la autocustodia no es segura, que mantener los activos bajo custodia de las plataformas de intercambio tampoco es seguro y que la oleada de ataques mediante bots de inteligencia artificial contra los sistemas de seguridad de todo tipo de aplicaciones online va a generar todavía más preocupación", agregó.

La especialista, sin embargo, también señaló que estos episodios pueden impulsar una respuesta de la industria para mejorar sus defensas. "Cada nueva vulneración de seguridad contribuye a fortalecer los sistemas de protección".