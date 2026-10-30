Habló el CEO de Binance tras el hackeo millonario: "Cubriremos todas las pérdidas"

La plataforma más grande del ecosistema cripto resultó víctima de un ataque y se comprometió a restituir los fondos afectados a sus usuarios

Binance sufrió uno de los hackeos más grandes de su historia. El ataque comprometió una billetera caliente y las pérdidas se valuaron en más de u$s6.300 millones. Richard Teng, director ejecutivo del exchange, anunció que la plataforma cubrirá la totalidad del monto con recursos propios de la compañía.

Teng difundió un video tras el incidente para calmar a los usuarios. Aseguró que los activos de los clientes permanecen seguros y que el exchange trabaja para reanudar los retiros antes del domingo. La suspensión temporal de esa función generó inquietud en la comunidad cripto.

El ejecutivo detalló que Binance ya reservó u$s6.340 millones de fondos corporativos para responder por los activos sustraídos, una cifra que supera levemente el monto robado. De esa suma, u$s5.000 millones ya se encuentran en las mismas criptomonedas afectadas. Entre ellas figuran bitcoin (BTC), ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y BNB.

El resto del dinero será adquirido en los mercados cripto y mediante operaciones extrabursátiles (OTC). "Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa", aseguró Teng en su mensaje.

El CEO de Binance aseguró que los fondos están seguros

La principal pregunta de los usuarios tras el ataque fue si sus criptomonedas corrían riesgo. Teng explicó que el incidente alcanzó una billetera caliente, no los depósitos de los clientes. "Sus activos están seguros", resaltó.

Una billetera caliente es una dirección digital conectada a internet que se utiliza para procesar operaciones como retiros. La mayor parte de los fondos de usuarios, en cambio, permanece en billeteras frías fuera de línea. Esa arquitectura de custodia separa el dinero de la infraestructura operativa.

"Nunca utilizamos fondos de clientes", señaló el ejecutivo. Bajo ese esquema, las criptomonedas se trasladan desde las billeteras frías hacia la infraestructura operativa solo cuando los usuarios solicitan retiros. Teng sostuvo que esa separación permitió que Binance absorbiera el impacto del ataque con dinero de la compañía.

La firma prevé publicar una primera Prueba de Reservas el lunes. Ese mecanismo consiste en una verificación de las tenencias que un exchange declara custodiar. Teng invitó a los usuarios a revisar sus saldos en la aplicación. También anticipó que el informe incluirá los activos adquiridos para completar la cobertura comprometida.

Cuándo volverán a funcionar los retiros en Binance

Binance suspendió los retiros de forma temporal para revisar su infraestructura de seguridad. La medida generó nerviosismo, pero Teng estimó que el servicio podría volver antes del domingo.

El director ejecutivo mencionó un plazo de 40 horas al momento de su mensaje. "No lo reactivaremos hasta que supere pruebas rigurosas", afirmó. La compañía está reconstruyendo y sometiendo a nuevas pruebas toda la infraestructura involucrada en el incidente.

Además de recomponer esa función, Binance inició una revisión completa de dispositivos, servicios en la nube, gestión de claves y procesos de firma. El objetivo es garantizar que no queden puntos vulnerables en el sistema.

Cómo fue el ataque que comprometió a Binance

La investigación inicial apuntó a una computadora portátil comprometida. Sin embargo, revisiones posteriores identificaron otros puntos de acceso. Teng afirmó que los responsables utilizaron un mecanismo de autodestrucción que eliminó herramientas y rastros durante la operación.

Los atacantes aprovecharon EIP-7702, una propuesta técnica vinculada a Ethereum que permite que una cuenta delegue temporalmente la ejecución de código. Esa delegación obtuvo autorización en la cadena de bloques sobre una billetera caliente sin atravesar los controles habituales de aprobación de Binance. Esa circunstancia dificultó el análisis forense.

EIP-7702 es una mejora de Ethereum diseñada para facilitar ciertas operaciones en contratos inteligentes. Los atacantes la usaron para esquivar las barreras de seguridad del exchange. Teng reconoció que el mecanismo utilizado fue sofisticado y complejo.

La empresa trabaja con autoridades, compañías de inteligencia de blockchain, emisores de tokens y otros exchanges. El objetivo es rastrear los fondos y recuperar los activos que aún permanezcan fuera de su control. Binance prometió mantener informada a la comunidad sobre los avances de esa investigación.