Planes parciales de salud: el nuevo sistema que ofrecen las prepagas

Son planes complementarios que sólo pueden ser ofrecidos a quienes tienen cobertura del PMO. Se estima que es un mercado de entre 5% y 10% de la población

Los planes parciales de salud son una nueva posibilidad que podrán ofrecer las prepagas, complementarios de los de cobertura global.

Cada empresa decide si quiere ofrecer o no esa modalidad de planes. Y si la ofrece, define las condiciones y el alcance de las coberturas.



El Superintendente de Servicios de Salud, Sebastián Neuspiller dijo a Clarín que "los planes parciales vienen a complementar a quienes ya tienen una cobertura de salud a través de una obra social, incluida el PAMI. La idea es que el afiliado pueda elegir una prepaga para atenderse en determinadas patologías o con algún prestador en particular".



Neuspiller aclaró que esos planes "sólo pueden ser ofrecidos a quienes tienen el Programa Médico Obligatorio (PMO) cubierto. De todas maneras, una Comisión Permanente de la Superintendencia va a ir analizando las coberturas que vayan surgiendo. Es una nueva modalidad que está en plena evaluación y evolución".



Hasta ahora, sólo Swiss Medical pidió la autorización y la obtuvo para ofrecer ese tipo de planes parciales. Lo utiliza para dos de cobertura ambulatoria que incluyen: Consultas Médicas (con o sin copago), descuentos en Medicamentos, Estudios y Prácticas de Baja Complejidad y Estudios y Prácticas de Alta Complejidad. Y un plan parcial de internación que incluye Emergencias Médicas en domicilio y Guardia, Internación Clínica y Quirúrgica y Medicamentos en Internación.



Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, le dijo a Clarin que "esos planes están destinados a quienes disponen de capacidad económica para mejorar la cobertura que ya tienen porque están cubiertos por una obra social, incluida el PAMI, o prepagas. Estimamos que hay entre un 5% y 10% de la población que podría contratar este tipo de planes".



Belocopitt agregó que quienes ya tienen una cobertura general a través de una prepaga "se supone que no necesitan un módulo adicional, pero si podría interesar al resto". Adelantó a Clarín que en promedio el costo de la cobertura es del 30% del valor del plan integral.



El costo de los planes de las prepagas, también en promedio, es de entre $6.000 y $7.500 mensuales para una persona de edad mediana, y es mucho más alto para los adultos mayores. Un matrimonio joven con dos hijos menores, por un plan sin reintegros, paga alrededor de $13.000 por mes. Y los planes familiares mayores superan ese importe.

A esos valores, se agregan los tres tramos de aumentos mensuales consecutivos próximos: 5,5% a partir del 1 de julio. Otro 6% desde el 1 de agosto y también 6% a partir del 1 de septiembre.



Las empresas de salud también ofrecen estos planes a las firmas dispuestas a brindar planes corporativos a sus empleados "por encima de la que ya tienen de la obra social".



¿Qué pasa si por renuncia laboral o despido una persona o familia pierde la cobertura del PMO de la obra social y había contratado un plan parcial? "Puede seguir con el plan parcial que haya contratado", contestó el titular de Swiss Medical.



Con esos planes, las prepagas buscan compensar la pérdida de afiliaciones por el encarecimiento de las coberturas integrales. Se estima que el padrón de afiliados voluntarios se redujo un 15%, indicó Clarín.