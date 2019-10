Vidal arengó a los bonaerense a "hacer el milagro", pero contó qué hará si pierde la gobernación el domingo

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo este jueves que en el 2015 "nadie creía que yo iba a ganar"

María Eugenia Vidal deberá revertir la diferencia de 18 puntos que le aventajó Axel Kicillof en las PASO del 11 de agosto. Consciente de su situación manifestó que en caso de no lograr la reelección "buscaré un trabajo y me mudaré". De todas maneras se mostró optimista: "Hoy pienso que los bonaerenses pueden hacer el milagro".



"En el 2015 nadie creía que yo iba a ganar, como nadie cree hoy que yo voy a ganar el domingo", sostuvo en una entrevista televiva, y agregó: "La gente demuestra una y otra vez, desafiando muchos pronósticos, que el poder y la decisión es de ellos, y yo lo sé.



De cara a la definición del próximo 27 de octubre, la gobernadora bonaerense alertó: "Tenemos que trazar una raya entre los que estamos a favor de los sistemas democráticos, a favor de la paz y en contra de la violencia, y los que no. Hoy estamos discutiendo el futuro de los próximos cuatro años y es importante saber de qué lado está cada uno". En ese sentido declaró que con respecto a la situación de Venezuela, la libertad de prensa y la reforma de la Constitución "algunas definiciones del Frente de Todos generan dudas".



"Para muchos argentinos cuesta llegar a fin de mes, los entiendo, los escuchamos y queremos corregirlos, una política equivocada se puede corregir", sostuvo con respecto al rechazo electoral que tuvo Juntos por el Cambio en las PASO.

Te puede interesar Empleados de comercio: sindicato acordó de qué manera se pagará el bono de 5.000 pesos

Te puede interesar Alberto ya planea la transición: quiere que Macri restrinja más la compra de dólares el lunes

Consultada por el apoyo que recibió el gobierno en las marchas del #Sísepuede, Vidal la definió como "la rebelión de los mansos".

"Mucha gente después del 11 de agosto que era parte de la mayoría silenciosa que nunca hace ruido, que nunca habla, empezó a salir a la calle y a decir ‘acá estamos los que tenemos estos valores’".



La mandataria provincial expresó que más allá del resultado del 27 de octubre "gane quien gane, o haya balotaje, se necesita un espacio de diálogo. La Argentina de la grieta se está agotando cada vez más rápido, puede haber diferencias pero no descalificación". Al respecto sostuvo que de ser reelecto Juntos por el Cambio, "va a haber diálogo" porque "muchos bonaerenses nos acompañarán a nosotros y al Frente de Todos".



"Mi compromiso con la provincia no cambia más allá de un cargo o de una elección", declaró Vidal quien reconoció que en el caso de no poder revertir el resultado "mi vida personal no va a cambiar tanto, por supuesto buscaré trabajo y me mudaré". La gobernadora deberá revertir una diferencia de 18 puntos para extender su gestión por cuatro años más. Sin embargo concluyó optimista: "Pienso que los bonaerenses todavía pueden hacer el milagro como lo hicieron en el 2015".