Qué dijeron los economistas sobre la primera conferencia de Martín Guzmán como titular de Hacienda

El ministro presentó a su equipo, anunció la creación de una unidad para la Deuda Pública Externa y un proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación

El flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó el miércoles por la tarde su primera conferencia de prensa como titular de Hacienda a nivel nacional.

Desde el Microcine del Palacio de Hacienda en la Capital Federal dio los principales lineamientos del programa económico que pondrá en marcha el Frente de Todos.

"Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcance superávit primario. Es necesario para la sostenibilidad de la deuda. El problema es que no se puede hacer de golpe. El 2020 no es un año en que se pueda hacer un ajuste fiscal porque profundizaría la recesión y la agravaría. El tema es tener el aire para no tener que hacer esa contracción fiscal", dijo el ministro al iniciar su discurso.



De esta manera, para el titular de la cartera económica: "En 2020 esperamos iniciar un proceso que es paulatino pero persistente de desinflación, y tiene que ser compatible con los otros desequilibrios que hoy exhibe la economía. No se debe atacar solo con política monetaria como se hizo en el pasado reciente; esto debe ser atacado con una estrategia macroeconómica integral, que tiene que tener en el centro la cuestión social".



Además de potenciar una recuperación de la economía que permita eventualmente el pago de la deuda a los acreedores, Guzmán anunció la creación de una unidad ad hoc especial para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Y como primera medida, el funcionario aseguró que, en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, se estará presentando un proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que contiene medidas orientadas a lidiar con esta crisis económica y social, y restablecer las condiciones para frenar la caída en la actividad que la Argentina viene exhibiendo.

Por último, anunció al equipo que lo acompañará durante su gestión: los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias. También integrará el gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco. En tanto, quien será propuesto por la Argentina como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional será Sergio Chodos.

Tras la exposición de Guzmán, los economistas más reconocidos de la Argentina se expresaron en las redes sociales respecto de los lineamientos del plan.

Uno de los primeros en dar su mirada fue Roberto Cachanosky, quien escribió en Twitter: "Muy interesante la presentación del ministro Martín Guzmán, el único detalle es que no dijo nada sobre qué va a hacer para resolver la crisis económico que sostuvo en que estamos".

Muy interesante la presentación del ministro Martín Guzmán, el único detalle es que no dijo nada sobre qué va a hacer para resolver la crisis económico que sostuvo en que estamos. — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 11, 2019

El ministro Guzmán dijo que su misión es tranquilizar la economía. Dado que no anunció medidas concretas, ¿estará pensando en darle un Alplax? — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 11, 2019

Te puede interesar Las pistas entrelíneas de Guzmán: cepo para rato, impuestazo y prudencia en el plano fiscal

Desde las PASO hasta los "anuncios" del ministro Guzmán pasaron 3 meses en los cuales sabían que tenían grandes chances de ganar las elecciones. ¿Todo ese tiempo no fue suficiente para armar un programa económico consistente? — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 11, 2019

La palabra emergencia suena por todos lados: emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, emergencia social, emergencia económica... pero es como si llamaras al SAME ante una catástrofe y te dijeran: me tomo 5 minutos, me tomo un té — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 11, 2019

También Luis Secco se volcó a Twitter, pero en lugar de emitir una opinión, pidió a los usuarios que participen de una encuesta sobre el nuevo plan económico.

Para que se "tranquilice" la economia y se "frene la caida" la confianza es un factor clave. Después de los discursos de #AlbertoFernandez y #MartinGuzman y mientras esperamos las medidas concretas, cómo te sentís respecto del futuro? — Luis Secco (@luissecco) December 12, 2019

Te puede interesar El debut de Matías Kulfas en el cargo: encuentro con principal ejecutivo del grupo Techint

Por su parte, Esteban Domecq, director de Invecq Consultoría, resaltó la falta de presiciones del primer discurso de Guzmán como ministro de Economía.

"Programa macroeconómico integral y consistente" suena excelente; pero sin precisiones, sin números, sin medidas, sin recursos, sin equipo y sin respuestas solo deja preocupación y mayor incertidumbre... Solo queda confiar en el "Proyecto de solidaridad y reactivación colectivo" — Esteban Domecq (@EODomecq) December 11, 2019



El economista y excandidato presidencial, Jose Luis Espert, también ofreció su mirada y pidió medidas contra la corrupción y el tamaño del Estado:





Hablaron el Presidente y su Ministro de Economia. Todos los cañones apuntados a la emergencia económica (está OK) pero nada dijeron de cambiar lo q nos hace vivir en emergencia desde hace décadas: Estado elefantiásico, sindicalismo mafioso y empresarios prebendarios. Error — Jose Luis Espert (@jlespert) December 12, 2019