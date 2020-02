Negociación de la deuda: las duras lecciones que en 24 horas el mercado le dejó a Guzmán

El desenlace con el bono de la Provincia y el desolado canje del Dual mostraron similitudes. Los acreedores creen que el Gobierno mejorará la comunicación

Ya mirando por el espejo retrovisor, el resultado de las dos operaciones financieras del martes, tanto la casi interminable saga de la Provincia de Buenos Aires como el desenlace del canje del bono Dual, le dejaron lecciones al equipo económico de Martín Guzmán.

En el mundo de los financistas y los especialistas en deuda advierten dos características concretas. Hablan de cierta "subestimación" y de errores de comunicación.

Esos dos factores, según dicen, explican el traspié de Axel Kicillof en su estrategia por el BP21 y el casi desolado nivel de adhesión que tuvo el canje lanzado por Guzmán para evitarse pagar $100.000 millones el 13 de febrero.

Fuentes allegadas a los grandes fondos que tienen deuda provincial y nacional cuentan que "casi no hay diálogo" con el gobierno. "Hacen algunos llamados, esporádicos, pero no dicen qué están buscando y después lanzan una operación a las apuradas que además tenía una quita grande. Les falta sentarse a consensuar las cosas", explicaban desde un fondo le bajó el pulgar al canje del Dual.

Gran parte de esos inversores, además, eran internacionales. Se cree que el 80% de los que tienen ese título, que ahora entra en la discusión de "se paga o no se paga", está en manos de estos fondos. Templeton, uno de los que perdió millones por apostar a la deuda argentina, es uno de ellos.

Pero, aseguran, que en la lista está BlackRock, PIMCO y los "real money" que manejan dinero de institucionales. Esta clase de bonistas no toman decisiones a las apuradas y mucho menos sin un análisis exhaustivo de los pro y los contra.

Errores de comunicación que cuestan caros

"El equipo de Guzmán tiene que entender que no puede anunciar un canje un viernes a las seis de la tarde y pretender que se tiren todos de cabeza el lunes. ¿Quién tuvo el tiempo de analizar si convenía o no? Nadie. Lo extienden un día más. ¿Y? Tampoco alcanza. Así no se hacen las cosas", explicaba el gestor de un fondo que también rechazó el canje de Guzmán.

Daniel Marx, el economista argentino que quizás más sepa de negociaciones de deuda y que estuvo asesorando al Gobierno hasta hace poco, habla de que "sería conveniente para la Nación tener claridad hasta dónde se puede llegar para evitar comunicaciones poco efectivas". "No tiene que haber situaciones que generen confusión en el medio", agregó.

En el caso de la Provincia, dice Marx, los inversores se enteraron de que la provincia iba a "reperfilar" el vencimiento del capital por los diarios. Peor aún, el comunicado salió en los diarios nacionales cuando la mayoría de los inversores son del exterior.

"Entiendo que habían tenido conversaciones telefónicas, pero la verdad se enteraron por ahí. Hubo sorpresas", contó.

A eso Marx llama "errores de comunicación" que en el mundo de las finanzas se terminan pagando. Desde los acreedores dicen que no había un "banco agente" que fuera el interlocutor, y que hablaban con varios funcionarios de la Provincia.

"Así no funciona esto, tenés que tener un sólo interlocutor. Que es un par, además, no es un funcionario que tiene mil temas en la cabeza", resaltan.

Volviendo al fallido canje de Guzmán por el Dual (AF20), entre los acreedores dicen que el ministro intentó "una quita de capital no acordada". "No hablan con el mercado, te insisto, ese es el problema. Es un baño de realidad. Les pasa por novatos", dispara un ex funcionario que ahora volvió al sector privado.

"Eso les pasó por querer imponer un precio. No vi jamás eso. Una cosa es una letra de corto plazo reperfilada pero otra cosa distinta es un bono, las negociaciones de deuda son procesos interactivos, no imposiciones", se explaya el experimentado hombre de finanzas.

"Serán expertos en analizar canjes de deuda y resultados, pero no conocen el proceso que lleva al mismo. Les pasó esto y ahora el mercado les sacó la ficha", dice este economista que precisamente colocó y negoció varios bonos.

La expectativa del mercado con el canje del Dual, igualmente, era baja. Se hablaba de que si canjeaban entre el 25% y 35% "estaba bien".

Los incentivos no estuvieron e incluso el ministerio de Economía emitió un comunicado tratando de llevar tranquilidad al decir que la operación buscó seguir construyendo una curva en pesos a plazos todavía inexistentes.

A su vez, habla de "acciones coordinadas e involucramiento de los actores relevantes", intentando descartar la idea de acciones unilaterales por parte del gobierno. Todo esto estaría indicando que podrían buscar lanzar nuevas emisiones de bonos de manera de "rollear" el vencimiento del AF20 al momento de su pago, tal vez apelando a la figura del pago en especies.

Preparando la mesa de negociación

Hacia adelante la clave pasará por consensuar lo máximo posible teniendo en cuenta que la reestructuración de Guzmán tendrá que ser rápida y exitosa (un combo no sencillo). ¿Eso significa que tendrá que ceder ante los acreedores? No necesariamente.

El presidente Alberto Fernández dejó frases picantes que demuestran que la estrategia no cambiará mucho. "No contamos nuestro plan porque estamos en plena negociación, jugando al póquer y no con chicos", dijo desde París.

Por su parte, Guzmán desde el Vaticano y ante la atenta mirada del Papa Francisco, su mentor Joseph Stiglitz y Kristalina Georgieva del FMI, afirmó que "lo que básicamente le queremos dar a cada bonista es la oportunidad de sentarse a la mesa y trabajar en conjunto para resolver esto de manera constructiva y evitar una situación en la que todos pierden".

¿Más diálogo y más negociación? Pareciera que las lecciones del martes podrían ser tomadas en cuenta. Ahora se sabe que tiene que haber una estrategia clara. No se puede tensar la cuerda y después ceder tanto. Se cree en Wall Street que el bluff de Kcillof marcará un precedente para el canje del Gobierno nacional.

¿Limitará el poder para jugar a una oferta dura? Marx y el resto de los especialistas creen que sí. Pero hablan de un "proceso de aprendizaje" que seguramente será tenido en cuenta por el ministro. Después de todo, los bonistas destacan que en el equipo económico "tienen buena voluntad". "Falta no subestimar y entender que nos tenemos que poner de acuerdo", avisan mientras esperan, ansiosos, comenzar los contactos.