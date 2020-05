Espert propuso una insólita forma para salir de la cuarentena y las redes le respondieron

El economista pretende el regreso de la actividad económica y dio su punto de vista sobre la manera en que se debe conducir en la pandemia

El economista y ex candidato a presidente, José Luis Espert, pretende el regreso de la actividad económica al 100%, y se juega su bagaje político a ser el que acertó con la manera en que se debe conducir en la pandemia.

El excandidato a presidente que cuestionaba a Mauricio Macri apunta al nudo central de los libertarios y anti peronistas: a salir de la cuarentena a toda costa.

Hay que salir de la cuarentena de manera responsable con barbijos y distanciamiento social y aclararle a la gente que si el contagio rebota, habrá que volver a cerrar, tal como han hecho casi todos los países — Jose Luis Espert (@jlespert) May 8, 2020

"Van 50 dias de cuarentena y todo indica que seguirá a pesar de la poca cantidad de contagios y muertos. Wuhan (China), el epicentro de la pandemia, estuvo 57 días en cuarentena. Lo nuestro es un delirio total", dijo Espert en su cuenta de Twitter (@jlespert).

El economista quiere que se retome el nivel de actividad previo a la pandemia

Pero esa idea tuvo su respuesta en las redes, que no le perdonaron la inconsistencia de la idea y la falta de preocupación por la probable cantidad de muertos que puedan quedar en el camino.

Dale, contame cómo solucionas el transporte público. Hace cuánto no tomás un subte a las 6 de la tarde? Cómo asegurás el distanciamiento social en el Roca con la gente intentando volver a sus casas? Me parece poco responsable tirar consignas irreales que generen un daño mayor. — soyjguzma (@soyjguzma) May 8, 2020

pero en el transcurso se va a colapsar el sistema sanitario y podría haber una gran perdida de vidas Espert. — GOOD SHEPHERD (@deargentines) May 8, 2020

Situación delicada

Hace unas semanas, reiteró su advertencia sobre el peligro que representa para la economía del país la rigidez de la cuarentena dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, y aseguró que Alberto Fernández "se está equivocando de manera grosera cuando piensa que economía y salud no van de la mano".

"El Presidente, así como lo hace con expertos de salud, debería rodearse con un conjunto de sabios en economía, porque lo que va a pasar es extremadamente delicado, y yo lo veo subestimando las consecuencias de la cuarentena de la pandemia, que no me la pongo a juzgar en términos sanitarios", analizó Espert.

El economista también reclamó que el sector público haga un ajuste salarial ante el freno de la actividad productiva por el aislamiento y la posibilidad de que se dispare el déficit fiscal.

"(Alberto Fernández) está muy equivocado en cómo está enfocando el tema económico: tenés al grueso del producto bruto argentino sin producir porque está encuarentenado, no lo juzgo, pero si tenes al PBI encerrado, la actividad económica se va a derrumbar, sepamos que va a derrumbar", planteó.

En ese sentido, agregó: "¿Ni siquiera en medio de una pandemia van a hacer un ajuste del gasto, cuando se te va disparar el déficit por el derrumbe de la recaudación? El hecho de que nadie esté produciendo, que nadie venda nada, va a hacer que la gente no pueda pagar los impuestos, y no te los va a pagar, y si no pagan los impuestos yo le pregunto a todos los políticos qué van a hacer con el gasto público".

Espert también reclamó mantener abiertas las posibilidades de financiación con organismos de crédito internacional como el FMI y aseguró que la recaudación que recibe Argentina por impuestos "es de 8.5 billones de pesos" y "si cae un 30% como señalan algunos gobernadores, estamos hablando de 2 billones, casi 3 billones de pesos, ¿cómo van a hacer para financiar eso?".

Para Espert, es clave reducir el gasto público

"Hoy quiero advertir que el Gobierno se está equivocando de manera grosera, está equivocado cuando piensa que economía y salud no van de la mano, sin economía no hay salud, y sin salud no hay economía; yo quiero que le vaya re contra bien al Gobierno, se juega la vida de la gente con la salud y con la economía", afirmó Espert.