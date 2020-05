Denuncian que hubo empresarios usaron la ayuda estatal para comprar dólares

Compañías que recibieron asistencia mediante el pago estatal del salario complementario a trabajadores habrían comprado dólares

El empresario y titular del holding Grupo ST, Pablo Peralta, denunció que existen casos de empresarios que compraron dólares con el dinero del subsidio a los salarios que ofrece el Estado mediante el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Peralta se refirió a las empresas que reciben los subsidios del programa ATP y no pagan la totalidad de los salarios: "¿Qué pasa si encima de eso compran dólares?".

En ese sentido, indicó que "el Banco Central tuvo que sacar una norma prohibiéndolo, con lo cual, algún caso ha habido, no sé cuántos".

"El que tiene un problema económico merece una ayuda. Si con esa ayuda, compra dólares es un desgraciado. Hay que decirlo claramente", expresó.

En tanto, habló sobre la reciente escalada del dólar "contado con liqui", el cual es usado por las empresas para adquirir divisas de forma legal en la bolsa.

"En el tema contado con liqui también hace falta un gran acuerdo nacional. En todos los países podes emitir para reactivar. Acá emitís moneda y en lugar de usarla para reactivación la gente quiere huir. Nos dejamos de joder con esto porque nos estamos matando entre nosotros", consideró.

La escalada del dólar bursátil generó preocupación y medidas del Gobierno

El empresario respaldó la oferta de reestructuración de deuda que presentó el gobierno argentino: "Escuché a economistas argentinos decir que la oferta era mala. El dato central es discutir cuánto es una tasa de interés que puede pagar un país sus deudas. Todos sabemos que es el 4 o el 5 por ciento".

"Si uno mira la cotización, los bonos valen parecido al 30 por ciento y la propuesta de Argentina es cercana a 40 por ciento. Los acreedores dicen ´si no me pagás 50, ni me siento a hablar´", explicó.

"Los fondos también tienen que contemplar que es mejor un deudor vivo que un deudor muerto", manifestó.

Y concluyó: "Si todo esto se cae por una inflexibilidad absoluta de los acreedores la culpa la tienen ellos. Si se cae porque Argentina no accede a pedidos cosméticos, la culpa la tiene Argentina".

Evalúan ampliación del programa ATP

El Gabinete Económico analizó el pasado jueves el estado actual de los pagos del salario complementario y la colocación de créditos que están previstos en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado a principios del mes de abril pasado para aliviar la situación de empresas y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria producto del coronavirus (Covid-19).

Durante el encuentro, realizado en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y que estuvo encabezado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, se definió la continuidad del programa ATP para el pago de salarios complementarios correspondientes al mes de mayo, en los términos en los que establezca el comité de ATP en las próximas reuniones, informó esta tarde la Jefatura de Gabinete en un comunicado.

Junto a Todesca, participaron de la reunión los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el viceministro de Economía, Haroldo Montagú y el jefe de gabinete de esa cartera, Gonzalo Guiraldes.

Los participantes de la reunión evaluaron el futuro impacto que tendrá en la actividad económica las medidas adoptadas a través de la decisión administrativa 721/2020, publicada en el Boletín Oficial de hoy, a través de la cual la Jefatura de Gabinete decidió adoptar las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, de extender el alcance de los beneficios del programa.

En ese marco, consideraron los tipos de las nuevas empresas que podrán acogerse al plan, ampliándose a la industria y al comercio, como por ejemplo, las fábricas de diferentes productos alimenticios y elementos medicinales.

El gabinete analizó la extensión del ATP para empresas.

De este modo, quedan incluidas en los beneficio las firmas registradas en el programa que cumplían con todos los criterios, pero no habían accedido al Salario Complementario porque sus actividades no estaban comprendidas hasta ahora, señala la información.

También se analizó en detalle el efecto de la elevación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2020, respecto al mismo período de 2019, equivalente a una contracción real del 30% aproximadamente, teniendo en cuenta el nivel de inflación interanual registrado.

Así se reemplaza el criterio anterior que requería a las firmas mostrar una caída nominal en su facturación, en una decisión que el Comité entendió que es "razonable" en la actual circunstancia.

Con esta medida, y estimando a las empresas de hasta 25 trabajadores, el programa contempla casi el 70% del pago del salario neto.

Asimismo, se definió que todas las empresas que iniciaron actividades durante el año 2020, quedarán incluidas dentro del programa ATP por considerar que revisten mayor vulnerabilidad por tratarse de empresas incipientes.

Aquellas empresas registradas en el ATP que fueron creadas después de abril de 2019 y que, por lo tanto, no registraron facturación antes de ese periodo deberán utilizar la información de facturación correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2019 para que AFIP efectúe la comparación y evaluar su evolución.

Esta forma de cálculo se aplicará al caso de las empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al período tomado como base de cálculo para el resto del universo.

Actualmente están incluidas unas 180 mil firmas con 1,7 millón de empleados, de los cuales 1,3 millón se encuentran recibiendo en sus cuentas sueldo, la liquidación de la mitad de sus ingresos netos a través de la ANSES.