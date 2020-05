Por la pandemia, dueños aceptan quitas de hasta 50% en alquileres de locales comerciales

La caída en bloque de la economía argentina hace que se vivan situaciones inéditas en la negociación de los precios de los alquileres

Asesores inmobiliarios aseguraron que ante la grave situación generada por la pandemia de coronavirus los propietarios de locales aceptan aplicar quitas de hasta 50% en alquileres, y en algunos casos permiten que se queden pagando sólo expensas y gastos.

La crítica situación provocada por la cuarentena obligó a comerciantes pequeños y medianos a buscar alternativas y asistencia del Estado para intentar superar la actual coyuntura.

Al respecto, dueños de inmobiliarias y asesores aseguran que las quitas en alquileres llegan hasta 50% y que en algunos casos, se los exime del pago a cambio de que afronten los gastos de expensas y gastos.

Horacio Ludigliani, asesor inmobiliario, afirmó: "Hay una completa renegociación de precios de locales comerciales, sobre todo de aquellos que se habían estipulado en dólares".

"Además, con el trabajo a distancia, se empieza a pensar en oficinas más pequeñas. Los profesionales o comerciantes se dan cuenta que pueden tener a sus empleados trabajado a distancia", explicó.

Tal como había anticipado iProfesional, los propietarios y comerciantes están demostrando una nueva flexibilidad a la hora de negociar las renovaciones. El objetivo común es que los negocios puedan continuar en el medio de los golpes que propina la pandemia.

Comercio : la apertura gradual traerá alivio al sector.

Los ajustes de alquileres, en danza

Ludigliani sostuvo que "están muy en danza los ajustes semestrales que se van a empezar a hacer. Se están renovando contratos con ajustes de 30% semestral".

"Por supuesto que no hay tantos pedidos de oficinas, por eso los propietarios tratan de renegociar los contratos para retener a los inquilinos. ¿La tendencia? Se están solicitando oficinas que cuenten con buena tecnología de acceso remoto y que tengan espacios independientes para trabajar bajo la modalidad de coworking", indicó.

Daniel Zampone, martillero y asesor inmobiliario, consideró: "Estamos notando en mayo que -a diferencia de marzo y abril- que el propietario se está sentando con el inquilino debido al perjuicio financiero causado por el parate de actividades comerciales".

"La experiencia indica que el propietario entiende la situación crucial del inquilino y escucha la propuesta que suele ser de pagar en 2 ó 3 veces. La idea es que el inquilino no se vaya. A veces hasta aceptan quitas que pueden ir del 30% al 50%", graficó.

Locales comerciales cerrados: un escenario temido que se hace realidad.

La continuidad del alquiler, ante todo

Dijo que en algunos casos, los propietarios instan a los inquilinos a quedarse sin pagar el alquiler con tal de que se hagan cargo de las expensas y los gastos.

Sebastián Cantero, asesor inmobiliario, sostuvo: "Predomina la buena fe. Para el contratante, la alternativa es rescindir el contrato pero cuando el locador y locatario puede hacer un zoom o skype, y renegociar condiciones, en muchos casos se aceptan quitas de un 30% ó 40%".

"La renta anual de la oficina está atada al valor de venta. Como no hay precios y se estima que va a haber baja del 30%, la renta también va a caer. La situación es tan crítica que pueden llegar a haber sobrantes de metros cuadrados para alquiler en el mercado pero hasta que no se abra la cuarentena la realidad es que no hay valores", señaló.

Consideró que "la quita puede llegar a ser del 20% hasta el 50%".