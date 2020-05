Nueva fase de cuarentena en la Ciudad, con apertura comercial: cambia horario en los negocios

Habrá que cumplir pautas de distanciamiento e higiene y se podrá ingresar de acuerdo al número de DNI. Cuáles son las normas que dispuso el Gobierno local

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este sábado la reapertura de los comercios de la Ciudad entre el martes y jueves próximos en el horario de 11 a 21 como parte de las medidas de flexibilización de la cuarentena por el coronavirus​.

Lo dijo este sábado por la mañana, horas después de participar de una conferencia de prensa en la residencia de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof​, en la que se anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el domingo 24 de mayo inclusive.

"Primer mensaje y más claro: la cuarentena en la Ciudad sigue adelante porque el riesgo del contagio sigue vigente. Si miramos la evolución de los casos no hay una tendencia muy clara: ha habido subidas y bajadas. Si comparamos con un mes para atrás, la movilidad de gente en la Ciudad se triplicó. Hace un mes circulaba entre un 8 y 10 por ciento de la gente que circulaba normalmente. Ayer pasó al 25 o 28 por ciento. Eso no significó que haya una subida exponencial en los contagios. Y esto es en gran medida a la responsabilidad y el cuidado de los porteños", comenzó Larreta.

El mandatario porteño explicó que "se van a sumar a algunas otras actividades" de manera gradual.

"Si los porteños seguimos cumpliendo con las medidas de distanciamiento, vamos a poder mantener estas actividades y sumar otras. Si no se cumplen y fuera necesario, volveremos para atrás", advirtió.

Cómo será la apertura de los comercios porteños

"El comercio genera mucho trabajo en la Ciudad. El lunes vamos a proponerle al Gobierno nacional una gradualidad de apertura de comercios de cercanía a partir del martes y jueves. Todo seguirá muy estrictas pautas de distanciamiento e higiene y será de 11 a 21. Buscamos que la apertura y el cierre no coincida con el horario pico de resto de las actividades. Van a poder entrar a cada comercio una persona cada 15 metros cuadrados de espacio comercial", agregó Larreta.

Sólo se podrá ingresar dependiendo el último número del documento. "Los que terminen en par ingresarán los días pares. Los que terminen en número impar lo harán los días impares", dijo el funcionario.

Entre las actividades que reabren el martes 12 están librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.

El jueves 14, en tanto, será el turno de joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y resto de comercios minoristas excepto indumentaria y calzado.

Las mudanzas, a partir del sábado. Solo se autorizará su funcionamiento durante fines de semana. Se autorizan solo sábados y domingo.

Los locales gastronómicos como bares, cervecerías y restaurantes no podrán recibir clientes pero sí estará permitida la modalidad "take away" de comida para llevar: la gente podrá pasar a buscar el pedido por el lugar.

Por otra parte, se habilitarán las salidas recreativas de una hora para menores de 16 años a no más de 500 metros de sus casas. Plazas y parques continuarán cerrados.

El anuncio de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández dijo tener un "enorme orgullo" por el comportamiento de los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus y consideró que la Argentina está "logrando los objetivos" planteados para controlar el avance de los contagios, durante una conferencia de prensa en la quinta de Olivos realizada en la noche de este viernes.

Sin embargo, señaló que el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no avanzará hacia una nueva fase de flexibilización y se mantendrán las restricciones vigentes hasta, al menos, el 24 de mayo. "Toda la Argentina, salvo el área metropolitana de Buenos Aires, pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la fase 3", afirmó Fernández.

De esta manera, la Casa Rosada se mantiene estricta sobre los límites a la actividad en la Ciudad y el Conurbano, a pesar de las informaciones previas que anticipaban una mayor liberalización.

"El decreto va a disponer que toda la Argentina pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la tres. Esto no es un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. En la Ciudad y el Gran Buenos Aires siguen las cosas como hoy", indicó el Presidente.

Esto se debe, según explicó en la conferencia de prensa en la quinta de Olivos, a que "para pasar a la apertura progresiva hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días, eso se ha logrado en toda la Argentina menos en el AMBA".

Actualmente, precisó Fernández, el tiempo de duplicación de casos promedio en todo el país es 25,1 días.

Una de las imágenes presentadas por Fernández este viernes.

"La Argentina sigue el mismo proceso que veníamos esperando que ocurra: la cantidad (de casos) se ha ralentizado más y la cantidad de muertes está dentro de lo que pensábamos que podía ocurrir", señaló el jefe de Estado, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Señaló, en tanto, que "por el comportamiento de todos y todas se están logrando los objetivos".

El Presidente también defendió la continuidad de las medidas de aislamiento al decir que "lo que más nos interesa es cuidar la vida de la gente", bien admitió que "a todos nos preocupa la economía".

En este sentido, planteó una dicotomía entre los modelos de respuesta al coronavirus implementados en dos naciones vecinas, Suecia y Noruega. Según enfatizó el mandatario, el modelo de liberalización de Suecia aumentó los contagios. "Digo esto para que no mientan más", aclaró.

"No podemos salir a tontas y a locas", manifestó antes de explicar que la salida de la cuarentena será de manera "progresiva".

Por su parte, Kicillof subrayó: "El riesgo más grande que tenemos en el AMBA es la circulación del virus y la concentración de gente. Por eso, no deben viajar en el transporte público quienes no sean trabajadores esenciales".

El gobernador confirmó, sin embargo, que se habilitarán los comercios de cercanía a pedido de los intendentes. Y detalló que se irán implementando reglas como la de distribuir la asistencia por número de documento. "Lo iremos viendo municipio por municipio", completó el Gobernador.

"El comercio va a ser de cercanía, barrial, con trabajadores de cercanía y clientes de cercanía y va a ser a pedido de cada uno de los intendentes", mientras que, en lo referido a la salida de niños, Kicillof también señaló que, van a "proceder por localidad" pero sigue en estudio.

Asimismo, Kicillof anunció que pedirá autorización para habilitar fábricas y empresas con la mirada puesta en la producción.

Fernández reunió esta semana toda la información necesaria para definir el curso de la cuarentena e ingresar en una nueva fase: de esta manera, se pasaría de la "segmentación geográfica" por criterio epidemiológico a la de "reapertura progresiva", en la que la velocidad de duplicación de contagio se morigera y ello permite reabrir algunos aspectos de la producción económica.