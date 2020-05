Melconian: su consejo para resolver la deuda y cómo ve la economía de Fernandez

Carlos Melconian evaluó la marcha de las negociaciones del Gobierno por las reestructuración de la deuda. Sugirió un cambio en la postura oficial

El economista Carlos Melconian aseguró que si quiere evitar un default, el Gobierno tendrá que "desdecirse" de algunas cosas y "perder la vergüenza de correrse al centro" ofreciendo una mejora a los acreedores externos.

"Si van a decir que no hacen quita de capital o que si Argentina crece compartirá ese crecimiento, todo eso es show. Acá, si tenés que subir el precio de lo que has ofrecido, vas a tener que ir a desdecirte de algunas cosas agresivas que tiene la oferta", dijo este martes el economista.

Indicó que esos cambios que podrían convencer a los bonistas están en torno a pagar en los primeros tres años que el país pide como período de gracia, capitalizar los cupones y en paralelo subir el cupón.

"Argentina, que tiene ocho defaults en la cabeza, no puede pretender pagar coercitivamente una tasa de dos y pico promedio en su vida", dijo Melconian en Radio Mitre y aclaró que él no está trabajando ni representando a ningún acreedor del país.

La deuda y la sombra del default

Te puede interesar Argentinos ponen en el freezer sus tarjetas de crédito: abril dejó una baja sin precedentes

Por otro lado, Melconian sostuvo que él ha hecho su "diferenciación contundente desde el primer día con los endeudadores", pero ahora la política se debe la discusión de que para no endeudar a la Argentina hay que tener equilibrio en el fisco.

Melconian señala que para no seguir endeudando al país hay que lograr equilibrio fiscal.

"Del reportaje de anoche del presidente (Alberto Fernández, en C5N) me quedo con la frase 'nadie quiere el default'. No puedo opinar si estamos detrás de una estrategia, porque eso no lo sé. Sí sé que el ejercicio intelectual que había puesto Argentina arriba de la mesa era una obviedad que estaba destinada al fracaso", dijo.

Melconian insistió con que "lo que hace falta no son retoques en el margen o decir no hacemos quita de capital o ponemos un endulzante, porque esas son cositas de bajo impacto. Para levantar este muerto hay cosas de alto impacto, como pagos en los primeros años y capitalización, detalles técnicos que no son mejores. Argentina necesita rapidez, necesita una estrategia".

"Tengo la impresión que hay tiempo, pero hay que tener una estrategia, actuar con rapidez. No hay que pretender ser el San Martín de la deuda", dijo.

Melconian criticó la intransigencia del Gobierno en la negociación de la deuda.

Y agregó: "Se pararon tanto en una punta de querer cruzar los Andes a lo San Martín que ahora tienen que ir a ver cómo arreglan este despelote. Tienen que perder la vergüenza de correrse hacia el centro en este tema".

Economía, crisis y pandemia

Por otra parte, Melconian evaluó el impacto del coronavirus en la previsibilidad del devenir económico. "En el medio de la pandemia no pidamos un programa. Lo único que hubo fue decir: bueno, ahora hay que salir de este problema evitando el colapso. Pero el tema más relevante de esta gestión es el tema micro y la focalización a lo que llegue. Sin embargo, después de 50 días siguen apareciendo aquellos a los que no les llegaron los $10.000 o los sueldos", señaló.

"Esto te va a salir plata y va a ser un montón de plata. Usémosla bien, pero no usémosla retacionándola. Hay que ser muy preciso a dónde y qué cantidad ponés. Lo cierto es que vamos camino a una esterilización en la segunda parte del año", dijo Melconian.