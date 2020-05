Jorge Asís: "Los billetes de 5000 pesos ya están hechos, pero van a decir que no"

Crecen los rumores sobre el nuevo billete de 5.000 pesos y el analista político considera que se debe reemplazar al ministro Martín Guzmán

El domingo pasado el periodista Horacio Verbitsky confirmó en su sitio web "El Cohete a la Luna" que el gobierno nacional estaría a punto de poner en circulación los billetes de 5000 pesos.

Al explicar los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández su última conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, recordó que el Presidente declinó responder el cuestionamiento de la agencia Bloomberg sobre la emisión monetaria.

"Se lo veía enojado cuando les dijo que ‘no mientan más’, porque las mentiras lo cansan a él y a la gente. Lo que no dijo es que la inflación se está desacelerando, como consecuencia de la brusca reducción de la demanda y el consumo, lo cual animó al gobierno a preparar el lanzamiento de un billete de 5.000 pesos, que racionalizaría los tiempos de la emisión monetaria, que desde hace dos meses impide un colapso de la economía por hipovolemia de la circulación de bienes y servicios", describió Verbitsky el domingo en una extensa nota.

El periodista indicó que Fernández no quiso contestar para no someterse a las presiones de empresarios y socios mediáticos que proclaman que debe finalizar la cuarentena obligatoria para que se reactive la economía.

"Sin la menor inquietud por la congruencia lógica, AEA, IDEA, las cámaras menores que danzan a su alrededor como la UIA y los guacamayos mediáticos que les hacen eco, quieren al mismo tiempo que el gobierno mejore la oferta a los acreedores externos (muchos son ellos mismos, disfrazados con barbijo y farfullando en inglés), reduzca retenciones, pague los sueldos de sus trabajadores y detenga la emisión monetaria. Sería más sincero que le dijeran sin vueltas: ‘Pegate un tiro’. Fernández no está dispuesto", escribió Verbitsky.

Ahora, en entrevista en el programa Animales Sueltos, otro de los analistas cercanos al poder, Jorge "El Turco" Asís, levantó la apuesta. Aseguró que esos billetes de 5000 pesos ya fueron impresos en la Casa de la Moneda, pero que el Gobierno no quiere reconocerlo.

Sería, según mencionó, para "que la cuestión de la inflación se note tanto". Vale la pena recordar que las consultoras privadas preveían para este año un 40% de inflación respecto de 2019 antes de que iniciar el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que obligó a las autoridades a aumentar el volumen de la emisión monetaria para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Citando fuentes confidenciales, el analista también escritor aseguró que "las maquinitas de los billetes crocantes siguen funcionando" y que el gobierno de Alberto Fernández ya imprimió los nuevos papeles.

"Dicen que no, pero los billetes están ya hechos en la Casa de la Moneda, y si no los quieren largar es porque no quieren que la cuestión de la inflación se note tanto, pero no tienen otra alternativa porque los cajeros ya no dan. Los billetes de 5000 ya están hechos y van a decir que no, pero son necesarios porque no saben ni regalar plata", aseguró Asís.

Asís además analizó el curso de la renegociación de la deuda, tema que considera "muy complejo": "Alberto Fernández no solo se tuvo que cargar el coronavirus, y le fue muy bien, sino que ahora se tiene que cargar el tema de la deuda, porque ese tema hoy lo lleva adelante el presidente de la Nación".

"Para resolver esto, necesitabas una cuestión técnica, no tenías que malvinizar la cuestión. Tenía que tener un tipo técnico que sepa negociar y con poder político. Alberto no tiene otra alternativa de seguir con Martín Guzmán", prosiguió.

"Hubo mala praxis pero nadie te va a aceptar que lo hubo, lo van a tener que aceptar porque no es momento de hacer cambios", agregó, y consideró que Fernández debe reemplazar al ministro de Economía: "alguien le va a tener que decir: Alberto Fernández búsquese alguien que sepa para resolver el default que nadie quiere".

Asís opina que "fue muy mal toda la negociación de la deuda" y que se necesita "alguien que sepa negociar, de la magnitud de Martín Redrado, de Daniel Marx o de Guillermo Nielsen" porque, de lo contrario, "Argentina puede irse al default más estúpido de su historia".

Alberto Fernández cajoneó los billetes de 5000 pesos

¿Se "cajoneó" el billete de 5000 pesos

Según pudo saber iProfesional, hacia adentro del Gobierno el debate por el billete de 5000 pesos estaba dado, hasta que el propio Alberto Fernández lo "cajoneó" y lo anunció en una entrevista televisiva.

Hasta que el debate se dio en la opinión pública, la decisión era que los nuevos papeles de 5000 pesos argentinos, por primera vez en la historia, llevaran la figura de una mujer. Se había decidido que, de un lado se ilustraría con la foto de una mujer y, del otro, con la figura de un hombre, los dos científicos.

Las dos directoras del Banco Central, Claudia Berger y Betina Susana Stein, encabezaban la propuesta. Ellas también dirigen la flamante Gerencia de Promoción de Políticas de Género del BCRA.

Y un grupo de expertos en numismática ya había preseleccionado los colores que podrían elegirse para el nuevo billete, que también debía contener medidas especiales de seguridad. Miguel Pesce, titular del Banco Central, estaba al tanto de los detalles de ese avance, presentaría las opciones al Presidente para que él tomara la decisión final.

Como también sugirió Verbitsky, el billete de 5000 pesos permitiría eficientizar la impresión en la Casa de la Moneda y la distribución del efectivo en tiempos de alta inflación y en la cual las personas necesitan acceder a la ayuda estatal.

Sin embargo, según pudo saber iProfesional, que se filtrara la noticia del nuevo billete de 5.000 pesos antes de que el Presidente pudiera tomar una decisión al respecto, no habría caído bien en el entorno del mandatario.

Impresión de nuevos billetes

Desde 2016 se imprimen billetes de mayor denominación

Vale la pena recordar que el billete de mayor denominación en la Argentina hasta el momento es el de mil pesos. El mismo lleva la figura de un hornero y comenzó a circular a fines de 2017.

Antes de eso el gobierno de Mauricio Macri había sacado de circulación los papeles de dos pesos para reemplazarlo solo con monedas, y comenzado a imprimir los de quinientos, que vieron la luz con la imagen de un yaguareté en junio de 2016.

El segundo billete que lanzó el macrismo fue el de la ballena franca austral de doscientos pesos en octubre de 2016.

En la misma línea con estas medidas y con la presión que ejerce la inflación en la economía argentina, el año pasado el gobierno nacional sacó de circulación los billetes de cinco pesos.