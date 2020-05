Atención inversores: estos son los bonos con mayor potencial de suba, según Consultatio

En un informe, los analistas destacan que las negociaciones entre el Gobierno y acreedores abren buenas perspectivas para los títulos

Un informe de Consultatio sugiere que el acercamiento del Gobierno con los acreedores es un buen "disparador" para la compra de bonos.

En la última semana las subas fueron muy acotadas, lo que le estaría dando un tiempo adicional a los inversores. De acuerdo a un análisis publicado hoy, teniendo en cuenta las ofertas en danza y la nueva propuesta que presentará la Argentina, la apreciación que podría esperarse llega al 40% en dólares respecto a los precios actuales.

"Los problemas de coordinación entre acreedores que parecían surgir se atenuaron bastante tras versiones que indican que uno de los principales fondos estaría dispuesto a reducir marginalmente sus expectativas. Creemos que hay varios puntos en común y vemos factible un acercamiento mayor en las pretensiones de cada una de las partes", señalan en el documento.

Desde Consultatio destacan que hay buenas oportunidades en bonos

"A estos niveles, creemos que hay valor en la deuda: con los VPN de las contraofertas, los precios actuales tienen implícito una probabilidad de acuerdo de 60%. Para nosotros, la probabilidad de acuerdo es mayor. Dado que hay un caso para pensar que la curva de rendimientos podría estar invertida, el mayor atractivo lo vemos en Globales medios y largos", agregaron desde Consultatio.

¿Hay valor en la deuda? Se preguntan los analistas. Ante este planteo, afirmaron que "existen varias razones justifican que se haya incrementado notablemente la probabilidad de un acuerdo exitoso por la deuda".

Acto seguido, consideraron llamativo que, en este contexto, los bonos no tuvieran una performance demasiado estelar: hasta esta semana venían subiendo tan solo 1,2% respecto del viernes pasado.

Sin embargo, señalaron que, si hay acuerdo, entonces el potencial de suba de los bonos supera el 40% en dólares.

"El mayor atractivo lo encontramos en la parte larga y media de los globales. La parte larga tiene un potencial de suba muy atractivo con la contraoferta del Comité de Bonos Globales, mientras que también es aceptable en el caso de la propuesta del Comité Ad Hoc (preferimos AA48 y AC17). La parte media tiene rendimientos bastante parecidos en ambas, en torno al 40% (preferimos al AA36)", detallaron en el reporte.

En cambio, advirtieron que "los bonos cortos no lucen atractivos" y "quizás por eso es que no subieron esta semana".

"Finalmente, el potencial de los bonos Exchange es mucho menor que los Globales ya que la oferta de su Comité fue mucho más light en términos de VPN", concluyeron.

Para los expertos, un arreglo con acreedores impactará positiviamente en los títulos

Bonos: qué recomiendan en la City

En cuanto a los papeles específicos que están recomendando los analistas consultados por iProfesional para hacer una buena inversión, las respuestas giran en torno a opciones conservadoras en bonos y acciones.

En este sentido, Daniel Vicien, director Comercial de FCI de Balanz, le indica a este medio que se están realizando en este momento "muchas operaciones de Cedear, pero también de dólar MEP, fondos de money market para tener liquidez, algo de bonos e inversiones en el exterior".

Y agrega: "Las empresas apuntan a tener liquidez, para mantener los pesos invertidos en fondos de T+0".

Asimismo, completa que se están efectuando inversiones mayormente dolarizadas y," dependiendo del horizonte de inversión y perfil de riesgo, los Cedears, o sea comprar en pesos acciones que cotizan en el NYSE, y bonos corporativos de excelente calidad".

En tanto, Gustavo Neffa, analista de Research For Traders, dice a iProfesional que la estrategia apunta a los bonos soberanos en dólares, que "mejoraron en las últimas ruedas frente a las expectativas de un arreglo en torno a la deuda, pero siguen dependiendo de una decisión política de querer acordar o no con los acreedores y no forman parte de nuestra estrategia de inversión".

En ese sentido, dice que sus recomendaciones siguen sostenidas en bonos en pesos a corto plazo, como el TJ20, y con un poco más de duration el TC21 (ajusta por CER), el TB21 (Badlar) y TX21 (CER) y Letras reperfiladas.

"Honradas las Lecaps que fueron venciendo en el camino, hay que buscar estirar vencimientos: julio, agosto y octubre, con paridades de 94%, 92% y 85%, respectivamente", resume Neffa.

También indica que se emitieron recientemente algunas ONs Dollar Linked y "otras más provendrán para cubrirse del tipo de cambio. Allí nos gustan las recientes emisiones de Pan American Energy a 18 meses e IRSA, también de baja duration", completa.Asimismo, en dólares prefiere los bonos cortos de Ciudad de Buenos Aires, o bien algunos corporativos de "Panamerican 2021 o Tecpetrol 2022, entre otros".

Por su parte, Abuchdid dice que ante esta baja de riesgo, los bonos más largos como el Discount en pesos y TX24 serían aquellos con "mayor upside esperado". "También vemos valor en bonos Badlar como el PBA25 y PBY22. Esperamos que este movimiento se refleje en ganancias entre 10% y 35%, dependiendo del bono escogido", subraya.