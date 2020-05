Inversión en bonos y acciones ante un "casi default": dónde recomiendan poner la plata los expertos

En medio de la renegociación por la deuda y la crisis económica, expertos consultados por iProfesional recomiendan cuáles son las inversiones del momento

La compleja situación económica por el coronavirus, la escalada del dólar bursátil y las incertidumbres que se abren a futuro respecto a cómo se terminará resolviendo el pago de la deuda argentina, generan que muchos ahorristas rearmen sus carteras de inversión en bonos y acciones en la Bolsa de Comercio en "modo conservador".

Por eso, iProfesional consultó a distintos portfolios manager para que detallen cuáles son las inversiones recomendadas para este momento del país.

Un claro ejemplo que indica de que existen atractivas ganancias en medio de la crisis económica generada por el Covid-19 y la falta de acuerdo con los acreedores, es que durante mayo el índice Merval de acciones líderes de Buenos Aires llegó a escalar hasta 27% en el mes. Incluso, algunos papeles acumularon aumentos de hasta 55% en la primera quincena.

En definitiva, en la City hay esperanzas que al final del camino se logre llegar a un entendimiento en la renegociación de la deuda y por eso se considera que existen atractivas oportunidades de inversión, pese a todo lo malo que aparenta este tiempo de pandemia y el haber alcanzado ahora tecnicamente un default selectivo.

"Si bien la resolución de la reestructuración de la deuda no resolverá inmediatamente los desafíos del país, para retornar al crecimiento tras el daño causado sobre la economía por la crisis del Covid-19, entendemos que sí ayudará a que las bases para iniciar ese camino sean sustancialmente mejores", resume a iProfesional Ignacio Abuchdid, director de Invertir en Bolsa (IEB).

Y anticipa: "Es por eso que, de reestructurarse la deuda, el mercado buscaría adelantarse y los precios de los activos argentinos tendrían un alza importante". Antes de profundizar sobre cuáles son estas alternativas puntuales de inversión, primero se detallarán cuáles son los tipos de herramientas disponibles a las que se puede acudir para destinar determinado capital.

Entre las distintas clases de activos que se muestran como seductores para realizar una inversión, Abuchdid destaca las siguientes opciones:

Dólar "bolsa" y contado con liqui

El tipo de cambio de Contado con Liquidación (CCL), que es el dólar que se puede adquirir de forma legal adquiriendo una acción o bono que cotiza en pesos y también en dólares, es una inversión que tuvo una una dinámica ascendente en el último mes, impulsado por el deterioro de la situación patrimonial del Banco Central.

"Esto fue producto de la política monetaria expansiva realizada por la autoridad monetaria para paliar los efectos adversos sobre la economía del combate contra el coronavirus", detalla Abuchdid.

A esto se sumó la incertidumbre respecto a la resolución de la deuda que generó una dolarización, que "refleja desconfianza y ubica al Conta con Liqui por encima del tipo de cambio de convertibilidad", completa el experto en inversiones.

"Una reestructuración exitosa despejaría algunas dudas en el devenir argentino permitiendo un nivel de confianza mayor. De esta manera, esperamos que el tipo de cambio de Contado con Liquidación se ubique entre el tipo de cambio de convertibilidad y un nivel inferior que refleje recuperación en la confianza. A precios de hoy, serían niveles entre 107 y 100 pesos por dólar", describe Abuchdid.

Se pueden comprar dólares en la Bolsa de Comercio mediante compra y venta de acciones y bonos

Renta Fija en pesos

La renta fija es la inversión en bonos (o títulos públicos) que rinde una ganancia determinada a cierto plazo preestablecido, y en este caso es la realizada en papeles nominados en pesos.

"Gracias al buen trabajo de la Secretaría de Finanzas con canjes exitosos, nuevos instrumentos como las Lebads y pago de los vencimientos, la curva de deuda en pesos se encuentra en una situación más normalizada", reflexiona Abuchdid.

El acuerdo de la deuda externa con los acreedores tendría un doble efecto positivo sobre este "asset class", afirman los expertos consultados. El primero de ellos sería la apreciación del peso descripta anteriormente. El segundo, la baja del riesgo país, que haría aumentar su precio.

Renta Fija en dólares

En cuanto a los bonos en dólares como inversión, la propuesta del Gobierno proponía una quita de más del 60%, "mientras que, según trascendidos, los acreedores habían presentado una oferta con quita del 35% a principios de abril. La distancia entre ambos es amplia, pero no insalvable", alerta Abuchdid.

Y pronostica: "Creemos que un arreglo con una quita del 50% sería probable. En este sentido, desarrollamos un ejercicio de contraoferta donde se obtiene este nivel de quita. En el mismo se establece el pago de los intereses corridos de los bonos a canjear, se baja el período de gracia a dos años realizando un pago simbólico el tercer año. Además, se sube 1% el cupón y se baja en 5% las quitas de capital de la propuesta original".

Por lo tanto, este inversor espera que se produzca una suba de los bonos en dólares, que rondaría entre 30% y 70% de acuerdo a cada bono y a la tasa de descuento que coticen el día después del acuerdo.

Inversiones para hacer foco

A la hora de planificar la inversión entre las herramientas mencionadas antes, existen distintas alternativas para combinar diferentes tipos de papeles.

"Creemos que hay dos tipos de inversores que están mirando activos, o al menos deberían hacerlo", menciona a iProfesional Cristian Brau, Head Portfolio Mánager de Grupo SBS.

En primer lugar, cita a los inversores con negocios pesificados y con un horizonte de tiempo largo que busquen proteger el valor de capital por fuera de las opciones CER, es decir, las que siguen a la inflación.

En segundo lugar, nombra a los inversores con posiciones de deuda local en dólares en sus carteras y que aspiren a maximizar el recupero de sus pérdidas.

"En ambos casos se repite que se trata de inversores que ya están expuestos al riesgo argentino y que por su naturaleza tienen un horizonte de inversión que, como mínimo, no es corto", detalla Brau.

En este contexto, ejemplifica que "hay espacio para hacer equity no porque el S&P Merval valga menos que la cuarta parte de Mercado Libre, o porque estén en mínimos de los últimos 16 años".

Sino que afirma que es atractivo invertir ya que existen oportunidades porque al comparar valuaciones con hojas de balance "empezamos a encontrar anomalías, datos que no suelen estar presente ni en Argentina. Nos encontramos que hay bancos en los cuales la valuación de los metros cuadrados de sus torres y sucursales explican el 30% del market cap o compañías cuyas inversiones vinculadas valen más que el market cap propio", alerta Brau.

En otras palabras, afirma que "hay valor" en acciones en tanto que se aplique un detallado análisis de los balances y negocios de las compañías para que, una vez identificadas estas anomalías que sirvan de ancla, recién ahí se puede aplicar un enfoque más tradicional de escenario.

"Como consecuencia de esto, en el SBS Acciones FCI estamos tomando desvíos agresivos sobre el benchmark, priorizando hojas de balances que muestren estas ´anclas´", que son el valor de activos fijos, inventarios, inversiones vinculadas, metros cuadrados y activos disponibles para la venta, entre otros aspectos, comenta Brau.

Por lo tanto, estos activos seleccionados soportan el mayor abanico posible de senderos macroeconómicos.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: este es el valor que prevén 40 expertos de bancos y consultoras

En tanto, por el lado de Flavia Matsuda, coordinadora de Research de InvertirOnline, sostiene que identifican dos drivers principales que están marcando el ritmo del mercado argentino.

"Por un lado, la negociación de la deuda; y por el otro, el confinamiento y sus consecuencias en la caída en la actividad económica. Los dos repercuten en un incremento en el riesgo y volatilidad de los activos. Por eso, más allá de los diferentes perfiles y apetito o aversión al riesgo, recomendamos tomar posiciones defensivas", recomienda ante la consulta de iProfesional.

Cedears

En este escenario, sostiene el especialista en el mercado que el activo de resguardo de valor por excelencia es el oro. Pero aclara que para aquellos que realicen una inversión en la plaza local, "no hay un instrumento que permita invertir directamente en este metal precioso".

Por eso, Matsuda afirma que la alternativa son los Cedears, que son certificados de depósito que representan acciones cotizantes en otros mercados, como por ejemplo los de Nueva York.

"De esta forma, el inversor puede adquirir acciones de empresas mineras como Barrick Gold (GOLD). Cabe aclarar que, si bien el precio de la acción tiene una alta correlación con el oro, se encuentra sujeta a un riesgo mayor ya que existen conflictos únicos inherentes a la compañía", afirma el experto de InvertirOnline.

Y acota: "También hay que mencionar que los Cedears deben gran parte de su valor a la cotización del dólar contado con liquidación. Por este motivo, constituyen una forma de cobertura frente a la depreciación de la moneda local".

El volumen operado de los Cedears se ha incrementado notablemente en los últimos meses. Es que a través de estos es posible invertir en compañías reconocidas mundialmente como Walmart (WMT), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) o Netflix (NFLX), por citar algunas.

"Estos últimos han mostrado una buena performance en tiempos de cuarentena, pero debe tenerse en cuenta que implican mayores riesgos que una inversión en oro", alerta Matsuda.

Para aquellos inversores agresivos, "sólo los agresivos" remarca esta analista, es posible posicionar una pequeña parte del portafolio en activos argentinos.

Por último, "sugerimos mantener una porción de la cartera líquida en moneda dura, hasta que el horizonte se aclare", indica Matsuda. En este caso, los intereses otorgados por esos dólares no invertidos, se ubican en una tasa de 0,5% anual aproximadamente.

Acciones y bonos llegaron a tener atractivas ganancias en gran parte de mayo pese a la incertidumbre

Bonos para invertir

En cuanto a los papeles específicos que están recomendando los analistas consultados por iProfesional para hacer una buena inversión, las respuestas giran en torno a opciones conservadoras en bonos y acciones.

En este sentido, Daniel Vicien, director Comercial de FCI de Balanz, le indica a este medio que se están realizando en este momento "muchas operaciones de Cedear, pero también de dólar MEP, fondos de money market para tener liquidez, algo de bonos e inversiones en el exterior".

Y agrega: "Las empresas apuntan a tener liquidez, para mantener los pesos invertidos en fondos de T+0".

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el viernes 22 de mayo de 2020

Asimismo, completa que se están efectuando inversiones mayormente dolarizadas y," dependiendo del horizonte de inversión y perfil de riesgo, los Cedears, o sea comprar en pesos acciones que cotizan en el NYSE, y bonos corporativos de excelente calidad".

En tanto, Gustavo Neffa, analista de Research For Traders, dice a iProfesional que la estrategia apunta a los bonos soberanos en dólares, que "mejoraron en las últimas ruedas frente a las expectativas de un arreglo en torno a la deuda, pero siguen dependiendo de una decisión política de querer acordar o no con los acreedores y no forman parte de nuestra estrategia de inversión".

En ese sentido, dice que sus recomendaciones siguen sostenidas en bonos en pesos a corto plazo, como el TJ20, y con un poco más de duration el TC21 (ajusta por CER), el TB21 (Badlar) y TX21 (CER) y Letras reperfiladas.

"Honradas las Lecaps que fueron venciendo en el camino, hay que buscar estirar vencimientos: julio, agosto y octubre, con paridades de 94%, 92% y 85%, respectivamente", resume Neffa.

También indica que se emitieron recientemente algunas ONs Dollar Linked y "otras más provendrán para cubrirse del tipo de cambio. Allí nos gustan las recientes emisiones de Pan American Energy a 18 meses e IRSA, también de baja duration", completa.Asimismo, en dólares prefiere los bonos cortos de Ciudad de Buenos Aires, o bien algunos corporativos de "Panamerican 2021 o Tecpetrol 2022, entre otros".

Por su parte, Abuchdid dice que ante esta baja de riesgo, los bonos más largos como el Discount en pesos y TX24 serían aquellos con "mayor upside esperado". "También vemos valor en bonos Badlar como el PBA25 y PBY22. Esperamos que este movimiento se refleje en ganancias entre 10% y 35%, dependiendo del bono escogido", subraya.

Perspectivas para acciones

La inversión en acciones de empresas suele estar más vinculado con el nivel de actividad de la economía, pero también correlaciona fuertemente con el riesgo país, ya que cuando este indicador sube, las acciones bajan. Y viceversa.

"Consideramos que una solución del problema de la deuda que haga descender el riesgo país a los 1.000 puntos, impulsaría al índice accionario a los 500 dólares (hoy se ubica en un nivel de 320 dólares) como primer objetivo, ya que el promedio histórico frente al riesgo país (embi) es entre u$s1.500 y u$s800", pronostica a iProfesional Abuchdid.

Y, como segundo objetivo, enfatiza que el índice bursátil podría llegar a escalar hasta los 800 dólares "si las perspectivas mejoran".

En resumen, para este experto los activos financieros argentinos están "ante un evento binario, otorgando grandes oportunidades en caso de éxito, pero asumiendo riesgos considerables".

Es por eso que, "a través de informes y comunicaciones directas con nuestros clientes, estamos preparando sus carteras de acuerdo al perfil de inversión de cada uno de ellos", finaliza.

Determinados activos en dólares y pesos muestran rendimientos atractivos pese al contexto económico

Acciones con potencial

Para aquellos inversores con un horizonte largo y un perfil de riesgo adecuado, los analistas recomiendan algunas acciones.

"Un Merval debajo de 300 dólares sirvió como punto de entrada para muchos inversores. Habrá que concentrarse en empresas con flujos de caja interesantes como Telecom o TGS, pero monitoreando la intervención estatal en el mercado de cambios y sus nuevas regulaciones. Así como el incremento de la demanda en un entorno de recesión, que estimamos en 7% de caída del PBI para este año y 45% de inflación", sintetiza Neffa.

Y acota que la cobertura frente al tipo de cambio deberá provenir del lado de los Cedears, donde prefiere a Amazon, Facebook, Barrick Gold y Coca Cola. "Todas con mucha liquidez", completa.

Por su lado, Vicien propone tanto en Argentina como en el exterior comprar acciones de aquellas empresas con un "económic moat, como dice Warren Buffet". Es decir, papeles de empresas con ventajas competitivas en industrias ganadoras, como tecnológicas, ecommerce, laboratorios, oro, redes sociales y medios de pago.

Finalmente, Abuchdid se inclina en que "los bancos tienen mayor beta contra el índice, con lo cuál serían los que mejores rendimientos obtengan. También recomendamos las acciones de BYMA, una compañía con un balance muy sólido, que además aumentaría sus ingresos ante una reestructuración exitosa, que devuelva atractivo al mercado de valores argentino".-