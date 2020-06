Coronavirus: ¿cuál fue el aumento de los insumos médicos en la salud privada?

El número se desprende del último relevamiento mensual que realizó Adecra+Cedim para medir la evolución de costos de los insumos médicos de abril a mayo

La pandemia del coronavirus causó un fuerte impacto en todos los sectores. No sólo en el aspecto sanitario, sino también en el económico. Así, el índice de los insumos médicos en la salud privada sufrió un aumento del 29% de abril a mayo.

El número se desprende del último relevamiento mensual que realizó Adecra+Cedim para medir la evolución de costos de los insumos médicos en relación también a los precios de los insumos necesarios para la atención del coronavirus.

"Desde el análisis de abril a la fecha, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 se quintuplicó y la de fallecimientos se cuadriplicó. Con la propagación del virus se incrementa la utilización de insumos para la atención médica y ello desencadena aumentos de los precios", explicó Adecra+Cedim -la cámara nacional que nuclea clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio- en la actualización a mayo del informe "COVID-19: efectos en los costos de los prestadores".

Allí se indicó que, "a pesar de que en algunos insumos la suba de los precios se atenuó, en el agregado el Índice continúa en aumento".

El índice de los insumos médicos en la salud privada sufrió un aumento del 29% de abril a mayo

Dentro de las subas de costos en los insumos médicos, el estudio hace foco en los "insumos COVID-19", que forman parte del equipo de protección para el cuidado de pacientes sospechosos o confirmados -guantes, alcohol líquido o en gel, mascarilla quirúrgica, mascarilla de protección respiratoria, batas, entre otros-.

"En la serie histórica del Índice, desde junio de 2018, se observa que, los precios de los insumos médicos aumentan y los de los no médicos se mantienen constantes en el último mes. Sin embargo, cuando se incluyen los de COVID-19 la curva sigue creciendo de manera exponencial", advirtieron desde la Cámara, y especificaron que "el Índice de Precios de los insumos médicos de mayo fue de 145,5 y cuando se incorporan los insumos coronavirus el Índice pasó a ser de 222,3, es decir, en el mismo mes pero ante distintos escenarios la diferencia entre ambas curvas es de 53%".

Variación mensual de los insumos de abril 2020 a mayo 2020

Dentro del 100% de la estructura de costos de una institución, los insumos médicos tienen un peso del 13,3%. Así, dentro de ese ponderador, se pudo concluir que, "si no se tienen en cuenta los insumos COVID-19, la variación mensual para los insumos médicos es del 22%, y los insumos no médicos no presentan variaciones en sus precios ya que la mayoría de las instituciones no realizaron compras en el último mes. En cambio, si se adicionan los de COVID-19 el incremento mensual de los insumos médicos pasa a ser del 29%, es decir, siete puntos porcentuales más".

Al respecto, Adecra+Cedim amplió que "eso se debe a que el segmento medicamentos y descartables (donde se incluyen los insumos más requeridos para la pandemia) se incrementó un 33% en tan sólo un mes" y que "la diferencia de los aumentos de los insumos con y sin COVID-19, de siete puntos porcentuales, no es tan elevada debido a que los insumos médicos regulares subieron por otros factores macroeconómicos, como la inflación o la depreciación del tipo de cambio".

Cabe recordar que, en el informe especial de abril, el Índice de Precios de los insumos médicos se incrementó en un 12% con respecto a marzo, y cuando se sumaron los insumos COVID-19 este valor ascendió a 43%.

Los costos crecen mes a mes

Índice de Precios de insumos COVID-19

En otra tabla de este informe especial se analizaron únicamente las variaciones de precios de los insumos COVID-19 y sin ponderar por el peso que tienen dentro de la estructura de costos. Allí se registraron subas aún mayores, en un promedio de 252% entre abril y mayo.

Entre las principales conclusiones, se destacó que "a diferencia de lo ocurrido en abril, únicamente se disparó el precio del alcohol en gel (+286%)", al tiempo que "las mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria, insumos que en marzo y abril incrementaron más del 300%, este mes tuvieron aumentos más modestos, del 24% y 2%, respectivamente".

"A pesar de que en algunos productos la variación de los precios se atenuó, en otros el resultado fue diferente, y es por eso que el Índice de los insumos para la atención médica continúa en aumento", resumió Adecra+Cedim y adelantó que "no se avizora en lo inmediato que la demanda de insumos denominados COVID-19 se estabilice. Por el contrario, se espera que en los próximos meses siga aumentando la demanda de los insumos no COVID, y el conjunto de los insumos tendrá precios crecientes".