¿Por qué una notebook cuesta más que un auto usado?

Una notebook de alta gama puede costar más de u$s 2.000 si se toma la cotización para los importadores. Por esa cifra, se puede comprar un auto usado

Uno de los fenómenos más curiosos y a la vez preocupantes que se pudo observar a partir de la pandemia del coronavirus es la casi incomprensible relación del precio de una notebook de alta gama, que puede costar más que un automóvil usado.

Así, si se toma la cotización para los importadores, por u$s2.000 se puede comprar tanto una laptop con 8 GB de RAM o bien, un auto usado.

Rápidamente se alzaron muchas voces quejándose por esta situación. Una de el,las fue la de la periodista Estefanía Pozzo, de C5N y Radio 10, quien en Twitter aseguró no poder comprender cómo un auto usado es más barato que la computadora que necesita para transmitir vía streaming al canal o la emisora.

El precio de las notebooks, por las nubes

"Una computadora con lo que necesito yo o lo que pueda necesitar un docente para dar clases cuesta lo mismo que un auto usado. Es preocupante porque cada vez más personas necesitan sus propios dispositivos para trabajar en medio de la pandemia. Para la radio tengo que hacer streaming de audio y de video, tener WhatsApp abierto, Twitter, un sitio de noticias y el programa de mensajería de la radio. La notebook que yo busqué me salía 200 mil pesos", se quejó la periodista.

¿Podemos hablar del escandaloso precio de las computadoras? Hoy son una herramienta imprescindible. Sale casi lo mismo una computadora que un auto usado. Es insólito. Y eso que no tienen arancel de importación (que con ese motivo se sacó, para que bajen los precios) — ???? Estefanía Pozzo (@estipozzo) June 11, 2020

"Gente cuiden sus computadoras como nunca en la vida porque reemplazarlas está costando verdaderamente un riñón. O sea en serio creo que un riñón en el mercado negro sale más o menos lo mismo que una compu decente nueva", tuiteó Demián Prado, uno de los principales influencers en temas tecnológicos de Argentina.

Prado recomendó comprar una PC de Escritorio si no es necesaria la movilidad: "Tenés alta gama con lo que te cuesta una notebook. Si no necesitás la movilidad, siempre es mejor comprar una para armar", indicó.

"Las laptops llegaron a valer el triple en dólares que en EEUU en 2015, bajaron mucho cuando eliminamos el arancel, los controles de cambios y las licencias no automáticas. Ahora vuelven a subir por controles y licencias. El proteccionismo es malo para los consumidores", se quejó Miguel Braun, ex secretario de Comercio y y secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

¿Por qué están tan caras las notebooks?

La medida de eliminar el arancel del 35% fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri en febrero de 2017 a través del decreto 117 de ese año. Un relevamiento de la cartera que conducía Braun indicó que el precio promedio de los equipos para enero de 2018 fue u$s 591, un 2% menor que el precio promedio del mismo mes del año anterior.

En dólares, las notebooks con procesadores iCore bajaron, en promedio, 16% cuando empezó el penúltimo año de Cambiemos. Por entonces, el billete estadounidense estaba por debajo de los $20 y una buena laptop no costaba más de $12.000.

Un estudio de Linio de julio de 2019 ubicaba a la Argentina como el segundo país de la región más caro para comprar una notebook. Por entonces estaban, en promedio, en 886 dólares.

Con respecto a las razones de los elevados precios de las notebooks, muchos los atribuyen a los controles y limitaciones que el Gobierno le impuso a los importadores. Algunos argumentan que el dólar oficial no se puede comprar porque las licencias no automáticas no salen por lo que hay que compensar utilidades con menor cantidad de unidades, mientras que otros esgrimen que para reponer los dólares hay que ir al mercado negro y comprarlos a 125 pesos.

El sitio Comparacity releva precios de artículos de consumo en las tiendas de retail más conocidas de la Argentina. Por ejemplo, por una notebook con pantalla de 14", procesador Intel Core i5 y 8 gigas de RAM el 15 de mayo pidieron $180 mil y el 30 de mayo $240 mil. Ese 25% de aumento en una quincena se acomodó en $210 mil el viernes 13 de junio. En 12 cuotas su precio total pasa a ser de $319.618,47 y en 18 es de $386.146,16. Por lo que cuesta financiar una buena laptop, en un año y medio se puede comprar un Corolla 2007.

Una máquina de alta gama es más cara que un auto usado

Los especialistas aseguran que los elevados precios no están vinculados a la carga impositiva. El arancel es 0% y el IVA es 10,5%, una carga similar a la que tienen en Chile. Sin embargo, en el vecino país los precios son mucho menores por las facilidades para importar con las que cuentan.