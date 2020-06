Esta es la inversión de moda en la City: permite poner plata y seguir al dólar oficial

Las empresas aprovechan para captar pesos con bonos que siguen la cotización del dólar oficial. Los expertos comparten sus recomendaciones para minoristas

En las últimas semanas, hubo un boom de emisiones de deuda corporativa dólar linked. Es que las empresas aprovechan la ventana de oportunidad que les dan las restricciones cambiarias y la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones bursátiles.

Así, se aseguran fondeo para los próximos meses o, incluso, realizan un canje de deuda anterior. Empresas como Pan American Energy, IRSA, YPF y Genneia se endeudaron con este mecanismo y otras esperan para hacerlo en los próximos días.

Para los inversores, en tanto, estos bonos son una vía interesante para dolarizar una parte de su portafolio y atarlo a la evolución del tipo de cambio oficial.

Qué son los bonos dólar linked

Las obligaciones negociables (ON) dólar linked pueden ser una buena alternativa de inversión para los minoristas, que se aseguran un tipo de cambio más bajo que el que pueden conseguir en el blue o en la Bolsa.

"Hoy comprar dólares en forma oficial es realmente complicado. Solo se pueden adquirir u$s200 por mes y eso inhabilita al cliente para acceder a otras formas de dólar, como el Mep o el contado con liquidación. Eso también favorece las colocaciones de este tipo", señaló Andrés Nóbile, Ceo de Megainver.

Los clientes minoristas o retail pueden comprar estos bonos tanto en las licitaciones primarias como en el mercado secundario. De hecho, los especialistas de la City reconocen que hay una participación importante del segmento aunque su representatividad en términos de volumen es baja comparada con los inversores institucionales.

Los bonos dólar linked ajustan su capital según la evolución del tipo de cambio oficial

Te puede interesar Por la crisis, Alberto Fernández adelantó que se viene una moratoria impositiva general

El obstáculo que pueden enfrentar los pequeños ahorristas pasa por la liquidez, ya que algunas de estas emisiones son chicas y puede costarl conseguirlas en el mercado secundario.

Lo mismo puede pasar si el inversor quiere deshacerse del bono antes de su vencimiento: si no encuentra comprador, tiene que venderlo a un precio poco conveniente.

"El minorista está participando bastante de estas ON. El único riesgo que tiene es que no sean muy líquidas si quiere salir antes del vencimiento. Si lo tiene a finish (hasta el vencimiento) no habría mayores problemas", comentó Sebastián Cisa, jefe de la mesa de operaciones de SBS.

Asegurar la liquidez

En ese marco, la recomendación de los expertos es ingresar a algún fondo común de inversión (FCI) que tenga dentro de su cartera instrumentos dólar linked. Estos vehículos permiten suscribir y rescatar la inversión en un plazo de 48 horas, por lo que brinda mayor liquidez a los pequeños inversores.

"Nosotros tenemos el fondo SBS Capital Plus, que invierte en bonos en pesos y tiene cobertura con futuros de dólar Rofex. Además, sumamos deuda dólar linked a la cartera de inversión. Hoy, es uno de los productos más demandados", resaltó Cisa.

Los FCI, además, tienen la ventaja del manejo profesional de la cartera, que le quita al minorista la tarea de analizar cada empresa que emite un bono dólar linked.

Mediante un Fondo Común de Inversión, los minoristas se aseguran que pueden desarmar su posición en 48 horas

Te puede interesar Se amplía el Procrear: cuántos millones se destinan a créditos para construcción o refacción de viviendas

"A un inversor chico, le conviene un fondo, por diversificación. Tiene todas las emisiones que van saliendo, con una buena selección de nombres, y diversifica los riesgos. El trabajo queda en manos de los profesionales y tiene mayor liquidez", afirmó Diego Demarchi, gerente de wealth management de Balanz.

Nóbile, en tanto, puso el foco en los costos y también recomendó los fondos como vehículo para canalizar la inversión en bonos dólar linked.

"En los minoristas, a veces resulta difícil el acceso a estos instrumentos, por las comisiones formales que hay en las compras. También les resulta difícil conseguirlos en el mercado secundario. Un fondo, en cambio, les permite tener una entrada y salida más rápida, sin comisiones por compra de los títulos. Y disponen de la liquidez en un plazo muy corto", apuntó.

La demanda genera la oferta

El contexto económico actual no es fácil para las empresas que necesitan financiamiento. Se suman factores como la pandemia, las restricciones a la compra de dólares, la brecha cambiaria y el cierre de los mercados externos debido a que el Gobierno todavía no cerró el acuerdo con los bonistas.

En ese marco, las compañías deben ser creativas para captar fondos en el mercado local, inundado de pesos tras la fuerte emisión monetaria que viene haciendo el Banco Central, que ya superó el billón de pesos este año. Por ello, surge la alternativa dólar linked, que permite colocar un bono en pesos cuyo capital está atado a la evolución del tipo de cambio oficial.

"La empresa elige emitir estos instrumento porque es lo que el mercado le pide: una cobertura contra la depreciación del tipo de cambio oficial", sintetizó Demarchi.

Las empresas pueden captar pesos a un costo bajo porque las emisiones de bonos tienen gran demanda

Te puede interesar Argentinos ven barato el dólar: explota el hombanking y agotan su cupo de u$s200

"Las compañías tienen la ventaja de que saben que es un activo que hoy está muy demandado porque hay una diferencia importante entre el dólar oficial y el contado con liquidación. La brecha es de casi 60%", acordó Cisa.

Y agregó: "A eso se suman las restricciones a la compra de dólares y estos bonos son una forma de hacerse de ellos porque ajustan por el tipo de cambio oficial. Los inversores están participando de eventual una depreciación nominal del tipo de cambio".

Nóbile también hizo hincapié en la cotización financiera del dólar como factor determinante para este tipo de emisiones de deuda.

"El valor actual de contado con liquidación a llegado a un máximo en términos de tipo de cambio real similar al de 2002. Con estos precios y la situación económica actual, se presupone un dólar oficial más alto en los próximos meses. Eso no quiere decir que llegue al nivel del contado con liquidación pero sí que la brecha se vaya cerrando", explicó.

Tasas bajas

Además de ofrecer un ajuste del capital por el tipo de cambio, las obligaciones negociables dólar linked pagan una tasa de interés. Sin embargo, como los instrumentos vienen teniendo alta demanda y, en muchos casos, les sobran las ofertas, las tasas de interés que se licitan terminan siendo muy bajas.

Por caso, Pan American Energy e YPF lograron financiarse a 18 meses con tasa 0%. Esta semana, la petrolera estatal realizó una nueva emisión de este tipo, en la que obtuvo u$s100 millones y pagó una tasa de 1,5% a 2 años.

"Salen todas sobreofertadas. Las empresas aprovechan para tomar lo que necesitan y así cubrir su presupuesto. El mercado es chico y se da una combinación de la necesidad de financiamiento con el apetito inversor. Cuando funciona para una colocación, aparecen rápidamente otras empresas que ya tienen sus programas globales de ON aprobados y los adaptan a este esquema", sostuvo Demarchi.

Cisa, en tanto, aclaró: "Las empresas saben que así se pueden financiar y están tomando fondos que en otro momento les hubiera costado captar. Obviamente, la compañía que emita dólar linked debe tener cierto nivel de su facturación y revenue (ganancia) en dólares. De lo contrario, se presentaría un descalce de monedas que el mercado no vería con buenos ojos".

Para la próxima semana, ya están anunciadas al menos dos colocaciones de obligaciones negociables dólar linked. Por un lado, habrá una emisión dólar linked de YPF Luz, que buscará el monto equivalente a u$s30 millones con un título atado al tipo de cambio oficial con plazo de 18 meses.

Además, Generación Mediterránea buscará el equivalente a u$s10 millones (ampliable a u$s30 millones) con dos ON: una serie será en dólares y la otra, dólar linked. La primera tendrá un plazo de un año y la segunda, de 6 meses.