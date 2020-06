Alberto Fernández mostró con un video cómo está funcionando la economía

El presidente aseguró que el Gobierno busca seguir ayudando "a los más necesitados" y compartió un video donde se explica cómo se reactiva la economía

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno reactiva la economía para seguir ayudando "a los más necesitados" y destacó que trabaja "cada día para levantar a la Argentina de la postración en la que estaba".

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presidente compartió un video del ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas, en el cual se explica "cómo se está reactivando la economía".

"Quienes quieran conocer cómo está funcionando la economía hoy y cómo ayudamos a los más necesitados durante la pandemia, pueden encontrar la respuesta en este video", escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

En el video se explica que "la economía se empezó a mover" y separa en dos a la Argentina: el Área Metropolitana de Buenos Aires donde la cuarentena aún es algo estricta y el resto del país, donde hay zonas que están en "fase 5", actuando casi con normalidad.

Además señala que la industria alimenticia "nunca dejó de producir comida" e indica que su consumo de energía eléctrica se mantuvo constante desde febrero, con algunos pico por la mayor productividad.

La pieza audiovisual también dice que la "reactivación también llegó a los comercios" dado que al principio de la cuarentena estaban habilitados para atender a sus clientes solo la mitad y hoy ya está trabajando el 85%" y hay "20 provincias en las que la apertura llega al 95%".

"La reactivación económica empezó, pero los efectos de la pandemia se sienten y por eso multiplicamos la asistencia del Estado", dice el video y señala que de los 45 millones de habitantes que hay en el país, 21 millones reciben ingresos por parte del Estado.

Según el Gobierno, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llegó a 8,4 millones de personas y estimó que esto evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y en la indigencia, en el último bimestre.

También indica que el Estado le pagó hasta la mitad del sueldo en dos meses consecutivos a 2,4 millones de empleados privados de 248.000 empresas.

Y los créditos a tasa cero llegaron a 379.000 monotributistas y autónomos mientras que 136.000 empresas recibieron créditos a tasa del 24% anual.

El Gobierno define la tercera fase del pago de salarios complementarios ATP

Uno de los temas de la agenda del encuentro del equipo económico de esta semana en la Casa Rosada será la definición de la continuidad del sistema ATP, el pago de los salarios por parte del Estado.

Ya hay una definición: habrá un achicamiento en el programa, que en unos días deberá acreditarse en las cuentas de los trabajadores.

Ese descenso ya tuvo una primera escala al pasar de la "fase uno" a la "fase dos". En el primer mes se habían pagado 2,3 millones de salarios contra 2,04 millones correspondientes a los sueldos del mes pasado, y que se abonaron a principios de junio.

En las próximas horas, entre los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán definirán la nómina que se pagará en el comienzo de julio. En términos de política económica hay una diferencia entre el titular de Economía y el de Desarrollo Productivo. Guzmán aparece como el guardián de las resentidas cuentas públicas. Kulfas aparece como más audaz. Cree que, en este contexto anémico de la actividad, al Estado no le queda otro camino que la ayuda masiva.

Matías Kulfas y Martín Guzmán definirán la nómina que se pagará en el comienzo de julio

¿Cómo seguiría el plan? Los ministro mirarán en detalle la evolución de la cuarentena. Pero, cierto es, que esa realidad luce dinámica y los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia negocian en estos momentos un endurecimiento de las medidas restrictivas.

Cómo es el funcionamiento actual de la economía

El último informe de la consultora PxQ, del economista Emmanuel Álvarez Agis, es revelador del funcionamiento actual de la economía. Se trata de datos clave que serán tomados por el Gobierno para tomar las decisiones sobre la continuación de la ayuda estatal.

Al último dato disponible (12 de junio), la circulación a los lugares de trabajo en el interior del país se ubicaba apenas 7% por debajo con respecto al período anterior a la pandemia.

Al contrario, en la provincia de Buenos Aires, la merma se ubicaba en el 33 por ciento .

En la Ciudad de Buenos Aires, la realidad luce peor: la circulación a los lugares de trabajo muestra una caída de nada menos que el 53 por ciento.

Es decir, que si el Gobierno debiera responder por este índice de movilidad laboral, el auxilio debería concentrarse en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La denominada área metropolitana.

Ya hay una definición: habrá un achicamiento en el programa, que en unos días deberá acreditarse en las cuentas de los trabajadores

Ahora bien: ¿Eso alcanza? Agrega Álvarez Agis respecto de lo que puede continuar.

"Lo que se observa en cuanto a la circulación a puestos de trabajo no se refleja en los datos de movilidad a negocios no esenciales y de entretenimiento (proxy de la demanda agregada por "no esenciales"). En este tipo de locales comerciales la circulación se recupera de forma mucho más lenta aún en las provincias donde se pasó del ASPO (Aislamiento) al DISPO (Distancia social). La variación de la movilidad en negocios no esenciales y de entretenimiento con respecto a la normalidad llegó a caer -90% en todo el país. Al último dato disponible se ubicaba en -72% en CABA; -65% en la provincia de Buenos Aires; y -50% en el resto del país".

"En la Argentina, por tanto, se repite el patrón observado en otros países: la oferta se recupera una vez que se flexibiliza la cuarentena, no así la demanda de bienes y servicios no esenciales", concluye el economista.

En este punto coincide con lo expresado, por ejemplo, por el titular de la Unión Industrial (UIA), Miguel Acevedo, quien alertó también sobre esa misma reacción: que la demanda no aparece cuando las restricciones tienden a moderarse.

La salida de la crisis, está claro, no será fácil. Por eso mismo serán decisivas las decisiones que tomen los funcionarios respecto de la actitud del Estado en este escenario tan complejo e inédito.