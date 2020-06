Alerta pasajeros: aerolíneas ya están programando vuelos para julio y agosto

Compañías aéreas anunciaron que realizarán un vuelo especial por semana entre Buenos Aires y Europa, luego de ser autorizadas por la ANAC

Las compañías aéreas Air France, KLM e Iberia, confirmaron que realizarán un vuelo especial por semana entre Buenos Aires y Europa durante julio y agosto, luego de la autorización recibida por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar esas operaciones con pasajeros en los tramos de ida y de vuelta.

Aerolíneas Argentinas ya anunció esta semana dos nuevos vuelos especiales hacia Madrid para el 15 y el 29 de julio, habilitados en su tramo de ida para trasladar residentes españoles y pasajeros con pasaporte de la Comunidad Europea con conexiones a otros destinos dentro de las 24 horas de arribado al aeropuerto de Barajas.

Por otra parte, fuentes de Air Europa indicaron que solicitaron autorización para dos vuelos para el 22 y el 29 de julio, pero no recibieron aún el aval para confirmarlos.

El jueves, el vicepresidente para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerda, elogió la posición del gobierno argentino de autorizar estos vuelos e instó a otros países de la región a tomar una medida similar, dado que se mantiene la conectividad y las operaciones de las compañías.

Este viernes, el Grupo Air France/KLM anunció en conferencia de prensa, un nuevo programa de 34 vuelos especiales entre la Argentina y Europa para julio y agosto, para unir Buenos Aires con París y Ámsterdam y conexiones.

Mientras las fronteras en Europa y en Argentina permanezcan cerradas a los no residentes, estos vuelos podrán ser abordados por personas que estén autorizadas a ingresar a su destino final, por razones de residencia, trabajo o estudios.

Algunas empresas harán un vuelo esencial por semana entre julio y agosto

Fuentes de KLM/Air France señalaron que, si bien aún no está decidida la programación para después de septiembre, y que "es probable" que en las primeras semanas no se mantengan los dos vuelos diarios entre Argentina y Europa, no descartaron que se sostenga la propuesta de una conexión diaria con el viejo continente, operando alternativamente con ambas compañías.

En tanto, fuentes de Iberia confirmaron que también tienen programados vuelos semanales para julio y agosto, solamente para casos especiales y que recién retomarán sus operaciones regulares a partir de septiembre, pero aún no está definido el cronograma.

Ofertas de aerolíneas europeas y estadounidenses

La española Iberia, que opera la mayoría de las rutas que unen América Latina con Europa, promociona una "flexibilización de vuelos por la evolución del coronavirus" y ofrece a sus clientes tramitar un bono por el importe del pasaje a clientes que lo habían comprado antes del 28 de mayo de 2020.

Los bonos ofrecidos por la aerolínea permiten a los usuarios reprogramar sus vuelos hasta el 31 de diciembre de 2021. Mientras antes de la pandemia cambiar fecha y destino de un vuelo acarreaba multas, la aerolínea ofrece ahora cambiar la fecha sin costos ni restricciones e incluso cambiar el titular del vuelo o dividir el importe total del bono en más de un ticket.

La también española Air Europa, en tanto, anuncia que todos los vuelos adquiridos desde el 1 de mayo incluyen "cambios de fechas gratis". La compañía también insta a los clientes que no pudieron viajar por la pandemia a cambiar sus vales por otros vuelos y promociona un 50% de descuento para quienes lo hagan antes del final de junio y vuelen antes del 15 de diciembre de 2020.

Air Europa, una española de fuerte presencia en América Latina.

La estadounidense American Airlines también ofrece "exonerar del cargo por cambios a boletos nuevos o ya existentes que hayan sido comprados hasta el 30 de junio para viajar hasta el 30 de septiembre de 2020". El mecanismo habilita incluso cambiar las ciudades de origen y destino de los vuelos, siempre que el viaje se complete antes del 31 de diciembre de 2021.

Vuelos: qué ofrecen las aerolíneas de la región

Las aerolíneas latinoamericanas siguen la misma tendencia y ofrecen promociones similares. "¡Cambios gratuitos ilimitados!", destaca un entusiasta aviso en la web de la aerolínea de bandera colombiana Avianca.

La empresa ofrece "múltiples cambios sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria" a los pasajeros que viajen antes del 31 de octubre de 2020. Los que lo hagan después de noviembre tendrán solamente un cambio de vuelo sin penalidad.

Copa, la aerolínea de bandera panameña, volverá a volar el 11 de agosto. Al tiempo que permite reservar billetes con precios más baratos que lo habitual, ofrece dos modalidades para cambiar vuelos ya adquiridos. Una permite mantener el billete para viajar al mismo destino antes del 31 de diciembre de 2021 y sin cargos adicionales. La otra opción otorga un bono con 20% de valor adicional a quienes tengan boletos adquiridos antes del 22 de abril.

Latam, que recientemente anunció que dejará de volar en Argentina, ofrece "más seguridad y flexibilidad que nunca" en sus vuelos y permite cambiar fecha y destino sin pago de multas a quienes hayan adquirido boletos antes del 20 de mayo. Quienes lo hicieron después de esa fecha, incluso pueden cambiar el destino sin tener que pagar una diferencia de tarifa, con diciembre de 2021 para quienes tenían viajes en 2020 o 12 meses después de la partida para quienes viajaban en 2021.

Para los pasajes adquiridos ahora, la aerolínea también ofrece un cambio de fecha sin multa. En esos casos, el pasajero sí deberá pagar la diferencia de tarifa en caso de que decida cambiar el destino.